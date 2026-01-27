-
Sentiment positif à Wall Street avant la décision de la Fed et la conférence de Powell
-
Big Tech et semi-conducteurs en tête des gains, faiblesse persistante des assureurs
-
La saison des résultats confirme une dynamique bénéficiaire solide
-
Or et argent restent bien orientés, malgré une légère consolidation de l’argent
-
Pétrole et gaz naturel soutenus par la géopolitique et la météo
-
🏦 Wall Street regarde la Fed, le risque est assumé
La séance américaine se déroule dans une atmosphère clairement constructive. Les investisseurs se positionnent prudemment mais positivement avant la décision de la Réserve fédérale, attendue demain, et surtout avant la conférence de presse de Jerome Powell, qui pourrait redéfinir les anticipations de taux pour les prochains mois.
Les flux se dirigent principalement vers les valeurs technologiques et les semi-conducteurs, perçues comme les grandes gagnantes à moyen terme, notamment grâce à la thématique de l’intelligence artificielle. À l’inverse, la pression reste forte sur les assureurs santé : UnitedHealth Group chute d’environ 20 %, pesant lourdement sur le secteur. Le compartiment logiciel montre aussi des signes de faiblesse, avec Oracle en repli proche de 4 %.
📊 Saison des résultats : une base solide pour le marché
Les chiffres de la saison des résultats confirment, pour l’instant, la solidité des fondamentaux. Selon FactSet, alors qu’environ 13 % des sociétés du S&P 500 ont publié leurs comptes, 75 % ont dépassé les attentes de bénéfices et près de 70 % ont battu les prévisions de chiffre d’affaires.
La croissance des bénéfices du S&P 500 ressort actuellement autour de 8 % en glissement annuel, mais ce chiffre pourrait nettement s’accélérer après la publication des résultats des grandes capitalisations technologiques. Le marché évoque déjà un potentiel de croissance proche de 15 % YoY, ce qui expliquerait la résilience des indices à des niveaux historiquement élevés.
🪙 Métaux précieux : consolidation saine dans une tendance haussière
Le sentiment reste constructif sur les métaux précieux. L’or se maintient autour de 5 090 USD l’once, effaçant rapidement le repli observé la veille. Cette capacité à absorber les prises de bénéfices confirme que la tendance de fond demeure haussière, soutenue par la faiblesse du dollar et les incertitudes géopolitiques.
L’argent, plus volatil, corrige vers 107 USD l’once, sans remettre en cause la dynamique globale. À noter que Citi a publié une projection très optimiste, envisageant un prix de 150 USD l’once, ce qui alimente l’intérêt spéculatif malgré les risques de surchauffe à court terme.
🛢️ Énergie : pétrole et gaz sous surveillance
Sur le marché de l’énergie, le pétrole progresse vers 65 USD le baril, un niveau inédit depuis la mi-janvier. Les investisseurs continuent de surveiller de près la situation au Moyen-Orient, tandis que les données d’inventaires API attendues après la clôture pourraient accentuer la volatilité.
Le gaz naturel tente de repartir à la hausse après le rollover des contrats. Les dernières prévisions de la NOAA confirment des températures inférieures aux normales saisonnières sur la côte Est des États-Unis début février, ce qui maintient un biais haussier à court terme malgré la correction récente.
🌍 Géopolitique : espoir prudent sur le front ukrainien
Sur le plan géopolitique, Donald Trump a évoqué des avancées positives dans les discussions tripartites entre l’Ukraine, la Russie et les États-Unis. Il a laissé entendre qu’un premier véritable point de bascule diplomatique pourrait être proche.
Selon certaines sources médiatiques, Washington envisagerait d’offrir à l’Ukraine des garanties de sécurité renforcées en échange d’une reconnaissance du contrôle russe sur le Donbass. Bien que ce scénario reste hautement spéculatif, toute avancée crédible dans ce dossier pourrait avoir des implications majeures pour les marchés de l’énergie et les actifs refuges.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi Big Tech surperforme-t-elle aujourd’hui ?
Les investisseurs anticipent de solides résultats et une poursuite des investissements liés à l’IA.
La chute d’UnitedHealth est-elle un signal macro ?
Elle est surtout sectorielle, liée aux perspectives de remboursement de Medicare.
L’or reste-t-il attractif à ces niveaux ?
Oui pour une logique de couverture, mais la volatilité reste élevée à court terme.
Le pétrole peut-il aller plus haut ?
Oui, en cas d’aggravation géopolitique ou de stocks plus faibles qu’attendu.
La Fed peut-elle changer la tendance demain ?
Oui, surtout via le discours et les indications sur la trajectoire future des taux.
