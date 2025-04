Résumé quotidien : Wall Street et les cryptomonnaies rebondissent tandis que l'or et l'EURUSD reculent après avoir atteint des niveaux records🗽

Le sentiment sur le marché boursier américain indique un rebond solide après les baisses d'hier. L'indice S&P 500 est en hausse de 1,5 % et le Nasdaq 100 progresse de plus de 1,7 %. Les actions Tesla gagnent plus de 3 % avant la publication des résultats financiers de la société après la séance américaine. Parmi les valeurs technologiques, Apple, Amazon et Meta Platforms progressent de 3 à 3,5 %.

À l'instar des indices américains, les contrats à terme sur les indices asiatiques sont également en hausse d'environ 2 %, le JP225 et le CHN.cash affichant des gains. En Europe, les hausses sont légèrement moins importantes, mais le DAX cash a réussi à clôturer la séance en hausse de 0,4 %, soutenu par une ouverture en hausse du marché boursier américain.

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois d'avril est nettement inférieur aux attentes (-13, prévisions : -6, précédent : -4), effaçant ainsi l'amélioration enregistrée au dernier trimestre. Le moral des entreprises du secteur des services s'est également détérioré (-7, précédent : -4). L'EURUSD recule de près de 0,6 % alors que les investisseurs se ruent à nouveau sur les actifs américains, notamment le dollar, après Pâques.

M. Kashkari, membre de la Fed, a déclaré qu'il passait d'une position accommodante à une position plus restrictive, citant une analyse des données récentes. Il a estimé que si les États-Unis se détournaient de leur déficit commercial avec d'autres pays, ils risquaient de perdre leur statut de destination privilégiée pour les investissements. Il a toutefois précisé qu'il n'était pas certain que cela se produise.

M. Kashkari a également signalé que « nous assistons à la plus forte baisse de confiance depuis mars 2020. La hausse des rendements obligataires et la baisse du dollar indiquent une certaine réévaluation des intentions d'investissement des investisseurs mondiaux ».

« Nous ne voyons pas de récession dans la zone euro », a déclaré aujourd'hui Christine Lagarde. Selon la présidente de la BCE, l'inflation dans la zone euro reviendra à l'objectif de 2 % cette année, et l'impact des droits de douane sur la dynamique des prix reste difficile à déterminer. Toutefois, les droits de douane pèsent sur les perspectives de croissance.

Sur le marché des changes, nous assistons à une stabilisation du dollar américain, qui rebondit face à presque toutes les devises du G10 (USDIDX : +0,5 %). Seule exception, le dollar canadien (USDCAD : -0,17 %), qui progresse grâce aux commentaires du Premier ministre Carney, selon lesquels le budget du Canada reviendra à l'excédent si les libéraux remportent les prochaines élections. Le franc suisse (USDCHF : +1,05 %) connaît la plus forte correction.

Le Fonds monétaire international a abaissé ses prévisions de croissance du PIB américain à 1,8 % pour 2025, contre 2,7 % en glissement annuel précédemment. Il a souligné que le risque de récession cette année est passé à environ 40 %, contre 27 % en octobre 2024, même si ce scénario n'est pas inévitable.

L'indice canadien des prix des matières premières (RMPI) a reculé de 1 % en mars, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,1 % et 0,3 % précédemment (4,7 % en glissement annuel contre 4,9 % précédemment).

La paire USDSEK a testé son plus bas niveau depuis trois ans après la publication des données suédoises pour mars (corrigées des variations saisonnières), qui ont révélé un taux de chômage étonnamment bas de 8,1 %, contre 8,7 % prévu et 8,9 % précédemment.

Le pétrole a légèrement baissé après que le Financial Times a indiqué que Vladimir Poutine était prêt à offrir la paix à l'Ukraine en gelant les frontières le long de la ligne de front actuelle. Le gaz naturel a reculé de près de 2 % aujourd'hui. Les contrats à terme sur le cacao ont bondi de près de 5 % sur l'ICE, tandis que le café a terminé la séance en hausse de près de 3 %.

Le bitcoin a atteint près de 92 000 dollars, porté par la forte demande de fonds ETF aux États-Unis. Les entrées nettes d'hier ont dépassé 380 millions de dollars, une première depuis le 30 janvier 2025. L'Ethereum a gagné 7 % pour atteindre près de 1 700 dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."