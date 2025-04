Résumé quotidien : Wall Street mitigé. Bitcoin gagne 3 % avant le « Jour de la libération » de Trump.

La séance de bourse européenne s'est déroulée dans un climat positif aujourd'hui. L'indice DAX a augmenté de près de 1,7 %, porté par les gains d' Adidas, TUI et SAP , qui est récemment devenue la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe .

et , qui est récemment devenue la . Wall Street reste en quête de direction dans un contexte d'incertitude accrue autour des tarifs de rétorsion prévus pour demain. Le Nasdaq et le S&P 500 évoluent tous deux en territoire positif (respectivement +0,1 % et -0,1 %), tandis que le DJIA recule de 0,2 % et le Russell 2000 de 0,05 %.

prévus pour demain. Le Nasdaq et le S&P 500 évoluent tous deux en territoire positif (respectivement +0,1 % et -0,1 %), tandis que le recule de 0,2 % et le de 0,05 %. L' indice de volatilité VIX , après une série de fortes fluctuations, est maintenant en baisse sous la barre des 21 points. Cependant, à la suite de la publication de données inquiétantes sur l'ISM manufacturier, il a brièvement grimpé à près de 22. Les actions de Tesla affichent une forte performance, en hausse de près de 6 %, tandis que Johnson & Johnson est sous pression après des pertes plus importantes, entraînant dans son sillage d'autres noms du secteur de la santé tels que Merck et Eli Lilly .

, après une série de fortes fluctuations, est maintenant en baisse sous la barre des 21 points. Cependant, à la suite de la publication de données inquiétantes sur l'ISM manufacturier, il a brièvement grimpé à près de 22. affichent une forte performance, en hausse de près de 6 %, tandis que est sous pression après des pertes plus importantes, entraînant dans son sillage d'autres noms du secteur de la santé tels que et . Donald Trump a accepté le projet de tarif douanier, qui entrera en vigueur dès son annonce officielle, selon un porte-parole de la Maison Blanche. Dans le même temps, elle a noté que Trump « prend au sérieux les récents mouvements du marché », une déclaration interprétée par les investisseurs comme un signe potentiel que le message de demain pourrait être plus modéré , si les tensions sur les marchés s'intensifiaient.

tarif douanier, qui entrera en vigueur dès son annonce officielle, selon un porte-parole de la Maison Blanche. Dans le même temps, elle a noté que une déclaration interprétée par les investisseurs comme un signe potentiel que , si les tensions sur les marchés s'intensifiaient. L'indice ISM manufacturier de mars a chuté plus que prévu, signalant une contraction du secteur après deux mois d'expansion dynamique. L'indice s'est établi à 49,0 (prévision : 49,5 ; précédent : 50,3). Le sous-indice des prix payés a bondi à plus de 69 points , le plus haut niveau depuis août 2022 (contre une prévision de 64, et un précédent de 62), indiquant un net rebond des pressions sur les coûts. Les nouvelles commandes et les composantes de l'emploi ont également chuté de manière notable.

dynamique. L'indice s'est établi à (prévision : 49,5 ; précédent : 50,3). Le sous-indice des , le plus haut niveau depuis août 2022 (contre une prévision de 64, et un précédent de 62), indiquant un net rebond des pressions sur les coûts. Les nouvelles commandes et les composantes de l'emploi ont également chuté de manière notable. Parallèlement, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au risque de droits de douane chinois commencent à apparaître. Sur une note plus positive, l'indice final PMI manufacturier de S&P Global pour le mois de mars a été légèrement meilleur que prévu, à 50,2 , contre 49,9 et 49,8 selon les estimations.

commencent à apparaître. Sur une note plus positive, l'indice pour le mois de mars a été légèrement meilleur que prévu, à , contre 49,9 et 49,8 selon les estimations. Le rapport JOLTS sur les offres d'emploi a fait état de 7,57 millions de postes vacants en février , soit un chiffre légèrement inférieur aux prévisions (7,66 millions prévus ; 7,74 millions précédemment).

a fait état de , soit un chiffre légèrement inférieur aux prévisions (7,66 millions prévus ; 7,74 millions précédemment). Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a encore baissé de 1,14 %, les perspectives d'une baisse des taux de la Fed en juin s'étant intensifiées à la suite des données mitigées de l'ISM. Les marchés monétaires tablent désormais sur une probabilité de 86 % d'une baisse des taux en juin .

a encore baissé de 1,14 %, les à la suite des données mitigées de l'ISM. Les marchés monétaires tablent désormais sur une probabilité de . La plupart des devises du G10 s'apprécient par rapport au dollar américain. Le dollar australien se renforce après que la RBA a maintenu ses taux à 4,1 % (AUDUSD : +0,4 %), tandis que le dollar canadien est soutenu par le discours belliciste du Premier ministre canadien , qui s'est déclaré prêt à prendre des mesures de rétorsion, et par le sentiment général selon lequel les risques de guerre commerciale sont déjà pris en compte (USDCAD : -0,4 %). Dans le même temps, l' EURUSD repasse sous la barre des 1,08 , en baisse de 0,2 % à 1,0793.

s'apprécient par rapport au dollar américain. Le se renforce après que la (AUDUSD : +0,4 %), tandis que le est soutenu par le discours , qui s'est déclaré prêt à prendre des mesures de rétorsion, et par le sentiment général selon lequel (USDCAD : -0,4 %). Dans le même temps, l' , en baisse de 0,2 % à 1,0793. L'or recule de 0,3 % à 3 114 $ l'once , après les remarques de la Maison Blanche selon lesquelles « Trump prend les fluctuations du marché au sérieux » , ce qui a contribué à restaurer un certain appétit pour le risque. L'argent chute de 1,3 % à 33,64 $ l'once .

recule de 0,3 % à , après les remarques de la Maison Blanche selon lesquelles , ce qui a contribué à restaurer un certain appétit pour le risque. chute de 1,3 % à . Les matières premières énergétiques sont pour la plupart sous pression aujourd'hui. Le Brent et le WTI sont tous deux en baisse d'environ 0,3 %, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel se négocient en baisse de 3,5 %.

sont tous deux en baisse d'environ 0,3 %, tandis que les se négocient en baisse de 3,5 %. En revanche, le bitcoin rebondit fortement, gagnant plus de 3 % et remontant au-dessus de 85 000 dollars , se remettant lentement de sa récente faiblesse. Le marché plus large des crypto-monnaies montre également des signes modestes de reprise. Il est intéressant de noter que cela s'accompagne d'une baisse de 0,5 % de l'or , qui recule au niveau de 3 100 $, ce qui pourrait signifier que les marchés espèrent de plus en plus un assouplissement de la part de Trump , ce qui pourrait soutenir le dollar, les actions et les crypto-actifs.

rebondit fortement, gagnant plus de 3 % et remontant au-dessus de , se remettant lentement de sa récente faiblesse. Le marché plus large des crypto-monnaies montre également des signes modestes de reprise. Il est intéressant de noter que cela s'accompagne d'une baisse de , qui recule au niveau de 3 100 $, ce qui pourrait signifier que les marchés , ce qui pourrait soutenir le dollar, les actions et les crypto-actifs. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie avait violé les termes du cessez-le-feu à plusieurs reprises, en ciblant les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Selon Zelensky, l'administration américaine est déjà au courant de ces incidents, ce qui montre à quel point la région est encore loin de tout accord de paix durable.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."