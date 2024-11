Résumé quotidien : Wall Street poursuit sa hausse malgré la chute de 3 % de Nvidia 🗽

La majorité des indices européens ont enregistré des hausses aujourd'hui, malgré une baisse des indices chinois, pesés par les résultats décevants des géants chinois comme Baidu et PDD Holdings, ce dernier ayant annoncé sa plus grande chute des ventes en près de deux ans. Cette tendance a été soutenue par l'optimisme sur les marchés boursiers américains.

La dernière séance de la semaine à Wall Street se déroule positivement. Le S&P 500 (US500) gagne 0,4 %, tandis que le Nasdaq 100 (US100) progresse de 0,35 %, malgré une chute de plus de 3 % des actions Nvidia, les investisseurs procédant à des prises de bénéfices.

Les gains sont en partie alimentés par de bons chiffres économiques américains. L'indice PMI du secteur manufacturier a atteint 48,8, tandis que celui des services a bondi à 57 points, ce qui montre que le secteur des services se porte particulièrement bien aux États-Unis. Les données finales sur le sentiment des consommateurs du Michigan indiquent un léger refroidissement par rapport aux lectures précédentes.

Les attentes en matière de réductions de taux dans la zone euro sont désormais très fortes. Aujourd'hui, une probabilité de 40 % d'une baisse de 50 points de base est déjà intégrée dans les prix, suite à des données économiques faibles.

Le PIB du troisième trimestre de l'Allemagne a progressé de 0,1 % en glissement annuel et de 0,1 % en variation trimestrielle, en dessous des attentes. L'indice PMI industriel de la France chute à 43,2, contre une prévision de maintien à 44,5. L'indice des services baisse à 45,7 contre 49,2.

En Allemagne, l'indice PMI industriel grimpe légèrement à 43,2, tandis que l'indice des services baisse à 49,2 contre 51,6. L'EURUSD plonge presque jusqu'à 1,03 en réponse aux mauvaises données européennes, avant de rebondir à 1,042.

L'or dépasse les 2 700 $ aujourd'hui, enregistrant une hausse d'environ 6 % cette semaine et récupérant la plupart de ses pertes après la victoire de Trump. Le Bitcoin poursuit sa montée, s'approchant du seuil symbolique des 100 000 $, à seulement 500 $ de ce niveau. Le Bitcoin bénéficie de la hausse de la liquidité et des attentes de changements à la tête de la SEC dès début 2025.

Les prix du gaz aux États-Unis chutent de plus de 6 % aujourd'hui, hors roulages, en raison d'un rebond de la production et des prévisions météo annonçant une amélioration après le 1er décembre.

Le pétrole brut poursuit son rebond modéré dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales et de spéculations selon lesquelles l'OPEC+ devrait décider début décembre de reporter une nouvelle augmentation de la production. Le WTI repasse au-dessus des 71 $ le baril.

La semaine prochaine, les données sur l'inflation PCE et les minutes de la réunion du FOMC seront publiées. Powell a récemment indiqué qu'il était satisfait de l'économie, et que la Fed pourrait être plus prudente concernant les baisses de taux. Si l'inflation s'avère plus élevée, les chances d'une réduction des taux en décembre pourraient passer sous la barre des 50 %.

Les actions de Copart gagnent 9 % et atteignent de nouveaux sommets ; l'entreprise a annoncé une augmentation de 12,4 % de ses bénéfices en glissement annuel (avec une croissance de plus de 14 % dans le segment des services) et une hausse de près de 9 % de son revenu net. Les investisseurs anticipent que des taux plus bas de la Fed stimuleront la demande dans le marché automobile et soutiendront l'élan de l'entreprise au quatrième trimestre 2024 et tout au long de 2025.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."