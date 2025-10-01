Résumé quotidien : Wall Street proche de ses plus hauts niveaux historiques malgré la fermeture des administrations fédérales

Les contrats à terme à Wall Street compensent entièrement les pertes enregistrées lors de la séance asiatique. L'indice US500 gagne environ 0,24 % à un peu plus de deux heures de la clôture de la séance, tandis que l'indice US100 progresse de 0,42 %.

Actuellement, le Parti républicain n'est pas en mesure de parvenir à un accord avec le Parti démocrate concernant un nouveau projet de loi de financement. Les démocrates souhaitent que le projet de loi prévoie davantage de fonds pour les soins de santé, tandis que les républicains font pression pour une prolongation pure et simple des dépenses budgétaires de l'année dernière jusqu'en novembre. Un arrêt des activités du gouvernement signifie que de nombreuses agences fédérales pourraient cesser leurs activités. Jusqu'à 750 000 fonctionnaires devraient être mis en congé temporaire. Néanmoins, certains suggèrent que Donald Trump pourrait profiter de cette fermeture pour licencier du personnel du ministère de la Justice ou réduire le nombre de fonctionnaires en général.

ce qui représente le pire rapport sur l'emploi dans le secteur privé depuis janvier 2021. De plus, les données du mois d'août ont été révisées à la baisse. En conséquence, les données NFP de vendredi pourraient ne pas être publiées en raison de la fermeture du ministère du Travail pendant la fermeture. Les marchés anticipent désormais que, suite au rapport ADP et à une fermeture potentiellement prolongée , le taux de chômage américain pour octobre pourrait atteindre 4,7 %. Un tel résultat indiquerait clairement la nécessité d'une baisse plus importante des taux d'intérêt par la Fed.

a reculé, passant d'environ à moins de à la fin de la séance. Fitch Ratings a noté que la fermeture du gouvernement n'avait pas d'impact immédiat sur la perspective de notation de crédit des États-Unis, qui reste à AA+ avec une perspective stable.

poursuit sa trajectoire ascendante, dépassant presque les 3 900 dollars l'once. Il a gagné plus de 16 % au troisième trimestre seulement, ce qui en fait l'un des meilleurs rendements trimestriels de l'histoire. L'indice ISM manufacturier américain a atteint 49,1 points , conformément aux attentes, contre 48,7 points précédemment. Le sous-indice de l'emploi affiche une reprise, même s'il reste inférieur à 50. Parallèlement, le sous-indice des prix a légèrement reculé, mais reste extrêmement élevé, au-dessus de 60. Le sous-indice des nouvelles commandes est repassé sous la barre des 50 après une hausse temporaire en août.

, dépassant les attentes et s'écartant du rapport API d'hier, qui affichait de manière inattendue une baisse de 3,7 millions de barils. Malgré l'arrêt de nombreuses opérations du DOE, l'EIA prévoit de continuer à publier des données et à recueillir les réponses aux enquêtes. En Allemagne, le PMI s'est établi à 49,5 contre 48,5 attendu, ce qui suggère que l'économie affiche des performances légèrement meilleures que prévu. En France, cependant, le PMI a chuté à 48,2 (contre 48,1 attendu), une baisse notable par rapport à la lecture précédente de 50,4.

. L'inflation sous-jacente s'est maintenue à 2,3 %, indiquant que les pressions sur les prix restent sous contrôle et conformes aux objectifs de la Banque centrale européenne. En conséquence, la BCE pourrait y voir la preuve que la politique monétaire actuelle est bien calibrée et qu'aucun resserrement immédiat n'est nécessaire. Le PMI polonais a surpris positivement, s'établissant à 48,0 (contre 46,4 prévu), ce qui indique une stabilisation de l'activité industrielle. Bien qu'il reste inférieur au seuil des 50 points, le secteur manufacturier polonais affiche des performances meilleures que prévu.

est en hausse de près de % aujourd'hui, approchant le niveau psychologique des L' est également en hausse, gagnant près de et dépassant les 4 300 dollars. Nike a publié ses résultats financiers du troisième trimestre , marquant ainsi le coup d'envoi de la nouvelle saison des résultats. Si les chiffres ne sont pas exceptionnels en termes de croissance, ils dépassent les attentes des investisseurs, ce qui pourrait signaler un changement dans les perspectives de l'entreprise. Nike a annoncé un chiffre d'affaires de 11,72 milliards de dollars, en hausse de 1 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice s'est élevé à 727 millions de dollars, en baisse de 31 % par rapport à la même période l'année dernière, avec une baisse des marges. Cependant, le marché avait anticipé des résultats plus faibles en raison des problèmes en Chine et des droits de douane.

Les actions Netflix ont baissé de 2 %, bien qu'elles aient chuté de 5 % avant l'ouverture du marché après qu'Elon Musk ait appelé les utilisateurs à résilier leur abonnement pour préserver leur santé mentale.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."