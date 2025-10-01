🔝US100 frôle son record malgré le shutdown

L'US100 est en hausse de 0,4 % aujourd'hui, approchant la barre des 25 000 points et se situant à seulement 0,3 % de son plus haut historique. L'indice a complètement récupéré de la baisse entamée hier soir et qui s'était poursuivie jusqu'au début de la séance européenne. De plus, les gains sur les contrats à terme du Nasdaq 100 se sont fortement accélérés à l'ouverture de Wall Street aujourd'hui. Cette reprise intervient malgré la fermeture actuelle du gouvernement. Si cette fermeture peut avoir un impact immédiat limité sur les activités des principales entreprises technologiques, les indices de Wall Street ont historiquement tendance à progresser pendant les fermetures du gouvernement, un résultat qui semble souvent contre-intuitif. Néanmoins, la fermeture augmente le risque d'une détérioration du marché du travail, ce qui pourrait contraindre la Réserve fédérale à réduire ses taux d'intérêt. Le rapport ADP publié aujourd'hui fait état d'une perte de 32 000 emplois dans le secteur privé. Il s'agit du pire résultat pour l'emploi privé depuis janvier 2021. De plus, les données précédentes ont été révisées à la baisse. Les principaux moteurs aujourd'hui sont les actions des secteurs de la biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique, même si la fermeture du gouvernement pourrait entraîner un ralentissement dans des domaines tels que l'autorisation de nouveaux médicaments. Les fabricants de puces électroniques constituent le deuxième groupe d'actions le plus performant aujourd'hui. Les actions du Nasdaq 100 sont aujourd'hui réparties presque à parts égales entre les gains et les pertes. Source : Bloomberg Finance LP L'indice US100 a rebondi d'environ 1 % (environ 300 points) par rapport à son plus bas niveau de la séance d'aujourd'hui. Source : xStation5

