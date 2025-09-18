Résumé quotidien : Wall Street prolonge ses gains ; le gaz naturel baisse après la publication des données de l'EIA.

Les marchés boursiers américains ont ouvert à des niveaux records et sont restés proches de ces niveaux jusqu'à la fin de la séance.

Le dollar se renforce à la lumière des données sur le marché du travail et l'industrie qui ont agréablement surpris les investisseurs.

Les données meilleures que prévu concernant les demandes d'allocations chômage et les prévisions de la Fed de Philadelphie prolongent la correction à la baisse de la paire EURUSD. La publication d'aujourd'hui brise également l'image négative des données de la semaine dernière, où nous avions vu les demandes atteindre 263 000.

En théorie, elles réduisent l'incitation de la Fed à accélérer les baisses de taux d'intérêt aux États-Unis.

La couronne norvégienne s'est renforcée après une baisse hawkish, tandis que la livre sterling a perdu du terrain malgré le maintien des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre.

La Banque d'Angleterre maintient ses taux d'intérêt inchangés à 4,0 %, conformément aux attentes du marché. Cependant, le ratio de vote en faveur du maintien des taux n'est pas celui escompté. Sept membres ont voté pour le maintien, alors que huit étaient attendus. Deux membres de la BoE ont voté pour une baisse : Dhingra et Taylor.

L'EIA a montré une nouvelle augmentation des stocks de gaz, entraînant une perte de plus de 4 % pour le NATGAS.

Le sentiment positif prévaut également en Europe. Presque tous les principaux indices européens ont enregistré des gains aujourd'hui. La seule exception est le WIG20, qui est le seul à avoir perdu aujourd'hui.

Intel a augmenté de plus de 20 % lors de la séance d'aujourd'hui, suite à l'annonce d'un investissement de Nvidia.

Les matières premières sont en difficulté. Le pétrole a perdu près de 1 % aujourd'hui, et la plupart des contrats à terme agricoles sont également en baisse. Le café et le cacao ont baissé de 1,5 %. Les métaux industriels sont également en baisse.

Une légère correction est observée sur les métaux précieux. Le report des craintes de récession exerce une pression sur les rendements et les cours de l'or. Le platine est toutefois en hausse.

Sur le marché des cryptomonnaies, nous observons un optimisme manifeste. Les cours du bitcoin ont progressé de près de 1,2 % aujourd'hui, tandis que l'ethereum a gagné 1,6 %. Les gains sont plus importants pour les altcoins, qui semblent bénéficier des baisses de taux d'intérêt aux États-Unis.

