Le Bitcoin se rapproche de $70 000 .

Le Nasdaq 100 reste au-dessus de sa EMA200 , maintenant sa tendance haussière.

Le pétrole rebondit brièvement au-dessus de $88 le baril .

Les indices américains réduisent leurs gains après une alerte sur des mines iraniennes dans le détroit d’Ormuz .

Points clés Les indices américains réduisent leurs gains après une alerte sur des mines iraniennes dans le détroit d’Ormuz .

Le pétrole rebondit brièvement au-dessus de $88 le baril .

Le Nasdaq 100 reste au-dessus de sa EMA200 , maintenant sa tendance haussière.

Les marchés européens ont clôturé en forte hausse.

Le Bitcoin se rapproche de $70 000.

Les marchés financiers américains ont perdu une partie de leur dynamique haussière après des informations indiquant que l’Iran aurait commencé à poser des mines marines dans le détroit d’Ormuz. Cette nouvelle a ravivé les inquiétudes géopolitiques et provoqué un rebond temporaire des prix du pétrole. Malgré ce regain de tension, les indices américains restent en territoire positif. ⚠️ Alerte sur le détroit d’Ormuz Selon les services de renseignement américains, l’Iran disposerait d’un stock de 2 000 à 6 000 mines marines, produites localement ou d’origine russe et chinoise. Ces mines pourraient être déployées par de petits bateaux capables d’en transporter deux ou trois à la fois, ce qui pourrait perturber le trafic maritime dans l’une des routes énergétiques les plus importantes au monde. L’information a immédiatement affecté les marchés : le pétrole a brièvement dépassé $88 le baril

les indices américains ont réduit leurs gains intraday. Dans le même temps, selon Axios, les États-Unis auraient demandé à Israël de suspendre les attaques contre les infrastructures énergétiques iraniennes, marquant la première intervention directe de Donald Trump dans ce sens depuis le début de l’escalade. 📊 Les indices américains restent positifs Malgré la volatilité liée aux tensions géopolitiques, les marchés américains continuent d’afficher des gains : US100 (Nasdaq 100) : +0,67%

US500 (S&P 500) : +0,55%

US2000 (Russell 2000) : +0,9% Le Nasdaq 100 défend actuellement pour la troisième fois en dix mois la zone de sa moyenne mobile à 200 jours (EMA200). Le rebond actuel pousse également l’indice au-dessus de la EMA100, ce qui suggère que la tendance haussière de moyen terme reste intacte. 🏠 L’immobilier américain surprend positivement Le marché immobilier résidentiel aux États-Unis a également publié des données encourageantes. Malgré quelques périodes où les ventes sont tombées sous 4 millions d’unités, la demande reste relativement stable. La croissance enregistrée au deuxième mois de 2026 a surpris les analystes qui anticipaient une légère baisse. 🌍 L’Europe termine en forte hausse Les marchés européens ont clôturé la séance avec de solides gains : DAX (Allemagne) : +2,25%

CAC 40 (France) : +2,16%

FTSE 100 (Royaume-Uni) : +1,59%

WIG20 (Pologne) : +2,16% Ce mouvement reflète un regain d’optimisme lié aux espoirs d’une désescalade du conflit au Moyen-Orient. 💱 Devises : le dollar australien en tête Sur le marché des changes : le dollar australien enregistre les plus fortes hausses

le yen japonais et le franc suisse reculent Ces mouvements reflètent un retour partiel de l’appétit pour le risque. 💊 Novo Nordisk sous pression Les actions Novo Nordisk (NVO.US) reculent de plus de 3% après une lettre d’avertissement de la FDA. L’agence accuse l’entreprise de ne pas avoir signalé certains effets indésirables graves dans les délais réglementaires, notamment : deux décès

un suicide Ces incidents concerneraient notamment le médicament Ozempic. 🤖 Nvidia poursuit sa stratégie dans l’IA Selon Wired, Nvidia développe une plateforme open-source d’agents IA appelée NemoClaw. L’objectif serait de permettre aux entreprises de déléguer des tâches complexes à des agents d’intelligence artificielle. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de Nvidia visant à créer un écosystème complet d’IA, combinant matériel (GPU) et logiciels. 📉 La volatilité baisse malgré les tensions Malgré les inquiétudes géopolitiques, l’indice de volatilité CBOE VIX recule d’environ 2,5%. Cette baisse reflète l’amélioration générale du sentiment de marché après la forte correction récente des prix du pétrole. 🇯🇵 L’économie japonaise envoie des signaux positifs La croissance du PIB japonais pour le quatrième trimestre 2025 a été révisée à la hausse : 0,3% trimestre sur trimestre

1,3% en rythme annualisé Les salaires réels ont augmenté de 1,4%, une première depuis plus d’un an. Cette hausse a soutenu la consommation des ménages, qui progresse de 0,3% m/m. 🛢️ Matières premières : énergie en baisse, métaux en hausse Les marchés des matières premières montrent des tendances divergentes : Énergie : Brent : -1,3%

WTI : -4,5%

Gaz naturel : -2% Métaux : Or : +0,85%

Argent : +0,77%

Cuivre : +1,7% La hausse des métaux reflète une amélioration de l’appétit pour le risque et des perspectives industrielles. ₿ Les cryptomonnaies profitent du sentiment positif Le marché crypto bénéficie également du regain d’optimisme. Le Bitcoin progresse d’environ 2%, se rapprochant de la zone des $70 000. En résumé, les marchés mondiaux restent tiraillés entre tensions géopolitiques au Moyen-Orient et amélioration du sentiment de risque. Les investisseurs surveillent particulièrement l’évolution de la situation dans le détroit d’Ormuz, qui reste un point stratégique pour les flux énergétiques mondiaux. ❓ FAQ Pourquoi les marchés américains ont-ils ralenti aujourd’hui ?

À cause d’informations indiquant que l’Iran pourrait poser des mines dans le détroit d’Ormuz. Pourquoi le pétrole a-t-il rebondi brièvement ?

Les investisseurs craignent que le trafic maritime dans cette zone stratégique soit perturbé. Pourquoi les métaux montent-ils ?

Ils profitent du retour de l’appétit pour le risque et de perspectives industrielles plus solides. Pourquoi Bitcoin monte-t-il ?

L’amélioration du sentiment de marché soutient les actifs risqués, dont les cryptomonnaies.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."