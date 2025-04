Résumé quotidien : Wall Street rebondit avant les commentaires de Trump sur les droits de douane

Les marchés attendent avec impatience les commentaires de Donald Trump sur les changements tarifaires prévus pour 20h00 GMT. C'est précisément la réaction à cet événement qui pourrait accroître considérablement la volatilité des marchés et se traduire par le sentiment de la séance de demain.

Le sentiment sur les marchés boursiers s'est amélioré en seconde partie de journée, mais la séance de cash en Europe a néanmoins entraîné des baisses sur la plupart des indices boursiers. Sur le Vieux Continent, les plus fortes pertes ont été enregistrées par le SMI suisse (perdant près de 0,8 %) et le DAX allemand (chutant de 0,73 %).

Les indices américains enregistrent une amélioration continue des cours depuis le début de la séance. Le S&P 500 et le Dow Jones gagnent 0,8 %, et le Nasdaq 100 et le Russell 2000 augmentent de plus de 1,4 %. Le sentiment des investisseurs en fin de séance indique un espoir croissant pour la conférence de Trump sur les changements tarifaires.

De fortes fluctuations sont visibles aujourd'hui sur les cours de Tesla. Les livraisons de voitures neuves ont augmenté de 13 % en glissement annuel, à 336 618 (bien en deçà des attentes du marché, qui s'élevaient à environ 397 000). Malgré une forte baisse en début de séance, l'action de la société a été soutenue par des rumeurs de départ de Musk de DOGE. Tesla trade actuellement plus de 5 % au-dessus du cours de clôture d'hier.

Selon des informations parues dans la presse, Amazon aurait lancé une OPA sur TikTok. ByteDance a jusqu'au 5 avril pour céder la partie de la plateforme opérant aux États-Unis. Bien que selon des informations provenant de personnes proches du dossier, l'offre du géant américain ne soit pas prise très au sérieux, l'action Amazon poursuit sa progression d'hier, gagnant déjà près de 3 %.

Nintendo a confirmé aujourd'hui la sortie de la console de nouvelle génération Nintendo Switch 2 pour le 5 juin 2025. Le prix aux États-Unis sera de 449,99 $, et parmi les jeux annoncés disponibles pour la première, on trouve également Cyberpunk 2077 Ultimate Edition du studio CD Projekt. Les cotations de la société polonaise ont gagné plus de 4 % juste avant la fin de la séance.

Les rendements des obligations américaines sont en hausse pendant la séance d'aujourd'hui. Les rendements des obligations à 10 ans franchissent à nouveau le niveau de 4,21 %, et ceux des obligations à 2 ans repassent au-dessus de 3,92 %.

L'optimisme du marché est également visible aujourd'hui sur le marché des changes, où la croissance du dollar néo-zélandais et de l'euro domine. En revanche, les devises dites refuges, telles que le yen et le franc, sont clairement en perte de vitesse. La paire EURUSD revient au-dessus de 1,0850 et gagne 0,57 % en séance.

Le marché a interprété les données plus fortes d'ADP comme des données encore plus difficiles à interpréter pour la Fed, qui pourrait avoir des réserves quant à l'assouplissement de sa politique face à l'évolution encore assez solide de l'emploi dans les entreprises privées et à la croissance des anticipations d'inflation. Rapport ADP des États-Unis : 155 000. (Prévision 120 000, précédent 77 000. Révision à 84 000)

L'augmentation inattendue des stocks de pétrole américains, qui, selon le rapport hebdomadaire de l'EIA, ont augmenté de 6,16 millions de barils (contre une baisse attendue de -2 millions de barils), n'arrête pas les gains des prix des contrats à terme sur matières premières. Le pétrole brut WTI gagne 0,9 % aujourd'hui, et le pétrole OIL augmente de 0,8 %, revenant dans la zone des 75 $.

Les dernières données sur les commandes industrielles en février aux États-Unis ont indiqué une augmentation plus forte que prévu. En termes mensuels, les commandes ont augmenté de 0,6 % (contre une prévision de 0,5 %), et les commandes d'actifs fixes ont augmenté de 1 % (contre une prévision de 0,9 %).

Sur le marché des métaux précieux, l'or et l'argent continuent d'augmenter modérément, d'environ 0,2 %.

L'humeur sur le marché des crypto-monnaies est mitigée. D'un côté, le Bitcoin gagne près de 1,9 % et soutient les cotations des projets de la couche 1, qui se portent relativement bien. De fortes baisses sont visibles sur les projets à faible capitalisation boursière, c'est-à-dire plus spéculatifs.

