📈 Wall Street rebondit : le rally peut-il durer ? 🇺🇸



Wall Street en hausse : le CPI relance l’espoir de baisses ?



Wall Street termine la semaine en hausse après un CPI plus faible. Russell 2000 bondit, crypto s’envole : simple rebond ou nouveau souffle ?

Les principaux indices US gagnent environ +0.5%, le Russell 2000 bondit de près de 2%.

Inflation américaine à 2.4% y/y (vs 2.5% attendu).

Arista Networks (+5%) et Applied Materials (+8%) soutiennent la tech.

L’Europe évolue en ordre dispersé, le WIG20 et l’IBEX 35 chutent de plus de 1.5%.

Le Bitcoin grimpe de 4.5% après les solides résultats de Coinbase.

Wall Street clôture une semaine agitée sur une note positive. Les principaux indices américains progressent d’environ +0.5%, tandis que le Russell 2000 surperforme nettement avec un gain proche de 2%, porté par des données macroéconomiques favorables aux anticipations de baisses de taux.

Malgré ce rebond de fin de semaine, les indices demeurent sensiblement en dessous de leurs niveaux d’ouverture de lundi, signe d’un climat encore fragile.

📊 Inflation US : un signal modérément favorable

Un CPI inférieur aux attentes

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a publié les données d’inflation de janvier 2026. L’indice des prix à la consommation ressort à 2.4% en glissement annuel, contre 2.5% attendu. Sur un mois, la hausse s’établit à 0.2%, en dessous des 0.3% anticipés.

L’inflation cœur (hors énergie et alimentation) atteint 2.5% sur un an et 0.3% sur un mois, conforme aux attentes. Ces chiffres renforcent l’idée d’un ralentissement progressif des pressions inflationnistes.

Russell 2000 en première ligne

Les petites capitalisations, regroupées dans le Russell 2000, profitent particulièrement de la perspective de taux plus bas. Ces entreprises, souvent plus sensibles aux coûts de financement, seraient les premières bénéficiaires d’un assouplissement monétaire.

Le marché semble donc repositionner ses flux vers des segments cycliques et domestiques.

💻 Résultats d’entreprises et dynamique sectorielle

Tech : surprises positives

La saison des résultats se poursuit dans le secteur technologique. Arista Networks progresse de plus de 5% après avoir dépassé les attentes en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices.

Applied Materials s’envole de plus de 8%, soutenu par des perspectives optimistes pour les prochains trimestres. Ces publications contribuent à stabiliser le sentiment autour des valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs.

Crypto : Coinbase déclenche un rally

Les résultats très solides de Coinbase ont un impact marqué sur le marché des cryptomonnaies. L’action gagne plus de 15% après avoir dépassé les attentes et mis en avant des réserves de trésorerie importantes.

Le Bitcoin progresse de 4.5%, évoluant autour de 69 000$, tandis que l’Ethereum grimpe de plus de 6% et repasse au-dessus de 2 000$.

🌍 Europe en ordre dispersé

Croissance conforme aux attentes

Eurostat a publié des données préliminaires confirmant une croissance du PIB de l’Union européenne de 1.3% sur un an et de 0.3% sur un trimestre. Les données sur l’emploi (+0.7%) et la balance commerciale (excédent de 12.6 milliards €) ont dépassé les attentes.

Ces indicateurs traduisent une résilience économique modérée dans la zone.

Indices contrastés

En Europe, la séance reste mitigée. Le DAX, le SMI suisse et le FTSE 100 progressent de manière modérée (jusqu’à +0.5%). En revanche, le FTSE MIB italien, le WIG20 polonais et l’IBEX 35 espagnol reculent de plus de 1.5%. Le CAC 40 limite ses pertes à -0.4%.

Par ailleurs, la société industrielle allemande Ingersoll dépasse largement les attentes, entraînant une hausse de plus de 6% de sa valorisation.

🪙 Matières premières et devises

Métaux précieux en rebond

Les métaux précieux récupèrent une partie de leurs pertes récentes. L’argent progresse de 3.5% et l’or de plus de 2%, soutenus par des anticipations de détente monétaire.

Forex : livre et NZD en hausse

Sur le marché des changes, la livre sterling et le dollar néo-zélandais gagnent entre 0.2% et 0.3%. Les devises d’Europe centrale et orientale affichent une légère faiblesse.

En conclusion, la fin de semaine est marquée par un regain d’optimisme à Wall Street, alimenté par un CPI légèrement inférieur aux attentes et des résultats solides dans la tech et les cryptomonnaies. Toutefois, la performance hebdomadaire demeure contrastée, et la trajectoire future dépendra des prochaines données macroéconomiques et des signaux de la Réserve fédérale.

❓ FAQ

Pourquoi le Russell 2000 surperforme-t-il ?

Parce que les petites capitalisations bénéficient davantage des anticipations de baisses de taux.

L’inflation américaine est-elle maîtrisée ?

Elle ralentit progressivement, mais reste au-dessus de l’objectif strict de 2%.

Pourquoi les cryptomonnaies montent-elles ?

Les résultats très solides de Coinbase ont ravivé l’appétit pour le secteur.

L’Europe est-elle en meilleure posture économique ?

La croissance est conforme aux attentes, avec des données d’emploi et de commerce plutôt solides.

Le rebond de Wall Street est-il durable ?

Il dépendra des prochaines publications macroéconomiques et de la trajectoire des taux d’intérêt.