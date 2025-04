Résumé quotidien : Wall Street recule alors que les inquiétudes commerciales refont surface avant la Big Tech

Les marchés reculent après le rebond de la semaine dernière, le S&P 500 perdant 0,6 % et le Nasdaq 100 reculant de 1,1 %, mettant fin à quatre jours de hausse alors que les investisseurs se préparent à la publication de résultats importants et de données économiques dans un contexte de tensions commerciales persistantes.

Une panne d'électricité massive frappe l'Espagne et le Portugal , perturbant les transports, clouant les avions au sol et obligeant les hôpitaux à suspendre leurs activités habituelles. La cause n'a pas été immédiatement établie, mais les autorités n'ont pas exclu dans un premier temps la possibilité d'une cyberattaque.

Les résultats des géants technologiques sont au centre de l'attention cette semaine, avec la publication des résultats de Microsoft, Apple, Amazon et Meta, qui représentent une valeur boursière cumulée d'environ 20 000 milliards de dollars et pourraient fournir des informations cruciales sur la résilience des entreprises dans un contexte d'incertitude commerciale.

Signaux contradictoires sur les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, le secrétaire au Trésor Scott Bessent ayant déclaré que « tous les aspects » du gouvernement américain étaient en contact avec la Chine, mais suggérant que Pékin devait faire le premier pas vers une désescalade, contredisant ainsi les déclarations précédentes du président Trump sur les discussions en cours.

Les investisseurs étrangers se retirent des marchés américains, selon une étude de la Deutsche Bank, qui montre un arrêt marqué des flux entrants sur les marchés obligataires et actions américains au cours des deux derniers mois à la suite de l'annonce des droits de douane, ce qui pourrait remettre en cause la vigueur du dollar.

Les stratèges de marché prévoient une évolution latérale, Michael Wilson de Morgan Stanley s'attendant à ce que le S&P 500 reste entre 5 000 et 5 500 points et les stratèges de JPMorgan prévoyant une fourchette de 5 200 à 5 800 points dans un contexte de craintes de récession et d'incertitudes commerciales.

L'administration Trump accorde une dérogation pour l'essence E15, autorisant la vente de mélanges à plus forte teneur en éthanol cet été dans tout le pays afin d'augmenter l'offre de carburant pendant la saison estivale, ce qui pourrait profiter aux producteurs de biocarburants et aux producteurs de maïs.

Les prix du pétrole reculent, le Brent perdant 2,43 % à 64,34 dollars et le WTI 2,42 % à 61,87 dollars, dans un contexte d'inquiétudes quant à l'impact des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine sur la demande.

Le gaz naturel est en hausse de plus de 6 % grâce à l'augmentation de la demande aux États-Unis.

Les rendements des bons du Trésor sont stables, le rendement à 10 ans restant pratiquement inchangé à 4,24 %, tandis que le dollar s'est affaibli, l'indice Bloomberg Dollar Spot reculant de 0,2 %.

L'or poursuit sa tendance haussière, progressant de 0,9 % à 3 330,29 dollars l'once, les investisseurs recherchant des valeurs refuges dans un contexte d'incertitude économique.

Le bitcoin recule légèrement de 0,5 % à 93 842,98 dollars, tandis que l'Ether chute de 2,2 % à 1 762,95 dollars, les marchés des cryptomonnaies affichant des performances mitigées.

