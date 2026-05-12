Le S&P 500 recule de 0,7% et le Nasdaq lâche 1,9% en séance à Wall Street ce mardi. Le CPI américain, publié dans la matinée, accélère à 3,8% sur un an, son plus haut depuis mai 2023. L'aval du Sénat à la nomination de Kevin Warsh au conseil de la Fed et les tensions ravivées autour de l'Iran ajoutent à la pression sur les actifs risqués. Les indices américains cèdent du terrain à l'unisson des bourses européennes.

Wall Street recule après un CPI plus chaud que prévu

S&P 500 et Nasdaq dans le rouge

Le S&P 500 perd 0,7% en séance et le Nasdaq s'enfonce de 1,9%. Le compartiment technologique concentre l'essentiel des pertes, alors que les valeurs sensibles aux taux d'intérêt subissent une nouvelle vague de cessions. La hausse du rendement obligataire qui accompagne traditionnellement un CPI plus élevé pèse mécaniquement sur les multiples des valeurs de croissance.

Le repli de Wall Street s'explique avant tout par la publication du CPI américain de la matinée. À 3,8% sur un an, l'indice des prix à la consommation atteint son plus haut niveau depuis mai 2023. Cette accélération relance les craintes d'un maintien prolongé des taux directeurs à leur niveau actuel.

Le mouvement de baisse touche l'ensemble des grands secteurs cotés. Les valeurs technologiques cèdent davantage de terrain que la moyenne du marché, mais les segments cycliques, finances comprises, participent également au repli. La séance pourrait inscrire l'une des plus fortes baisses hebdomadaires des indices américains depuis plusieurs mois.

Les places européennes suivent le mouvement

Les bourses européennes ont elles aussi terminé en territoire négatif. Le CAC 40 a perdu près de 1%, alors que le DAX allemand et l'IBEX 35 espagnol ont chacun reculé d'environ 1,5%. Seul le FTSE 100 britannique a limité la casse, avec une baisse modeste sur la séance.

La contagion entre les deux côtés de l'Atlantique reste mécanique. Une accélération de l'inflation américaine renforce le scénario d'une Fed durablement restrictive, ce qui pénalise les valorisations des actions européennes par ailleurs à travers la remontée des taux longs.

Les places du continent restent exposées aux mêmes facteurs géopolitiques que Wall Street. Les tensions ravivées autour de l'Iran et la montée du baril de Brent vers les 110 dollars amplifient les craintes d'un nouveau choc d'offre énergétique pour la zone euro, déjà fragilisée par sa dépendance aux importations d'hydrocarbures.

CPI américain à 3,8%, plus haut depuis mai 2023

L'énergie tire les prix vers le haut

L'accélération du CPI trouve sa principale source dans la composante énergétique. La hausse des prix des carburants, fortement corrélée aux développements géopolitiques récents, a alimenté l'indice général sur le mois écoulé. Le pétrole, dont le baril de Brent flirte avec les 110 dollars, exerce une pression directe sur les coûts de transport et de production.

Hors énergie, l'inflation sous-jacente reste également orientée à la hausse. Le ralentissement de la désinflation observé depuis plusieurs trimestres s'est confirmé, avec des pressions persistantes sur les loyers, les services et certains biens de consommation courante.

Les marchés à terme révisent désormais leurs anticipations de baisse de taux pour les prochains trimestres. Une partie significative des opérateurs reporte la première baisse au-delà de l'horizon prévu en début d'année, ce qui pèse sur les actifs sensibles aux taux d'intérêt, Wall Street en tête.

La désinflation marque le pas

Le rebond du CPI à 3,8% confirme l'inversion de la trajectoire de retour vers l'objectif de 2% de la Fed. Les composantes les plus volatiles ne sont plus seules à tirer l'indice, ce qui complique le diagnostic des analystes sur la trajectoire des prix.

Les pressions s'étendent au-delà des seules catégories sensibles aux cours des matières premières. Les services, et particulièrement les loyers et la santé, montrent une élasticité limitée à la baisse, ce qui rend le dernier kilomètre de retour à la cible monétaire plus difficile à franchir pour la banque centrale américaine.

Cette évolution modifie la lecture des opérateurs sur la politique monétaire. La Fed pourrait être contrainte de maintenir ses taux à leur niveau actuel plus longtemps, voire d'envisager un resserrement supplémentaire en cas de nouvelle surprise haussière sur les prix. Les rendements souverains américains ont prolongé leur progression dans la foulée de la publication.

Warsh, Iran et matières premières en première ligne

Kevin Warsh sur la route de la présidence de la Fed

Le Sénat américain a validé la nomination de Kevin Warsh comme membre du conseil de la Réserve fédérale. Un vote final attendu en fin de semaine devrait le placer en position de succéder à l'actuel président de la Fed, dans un contexte où l'institution est sous pression à la fois sur l'inflation et sur son indépendance.

La nomination de Warsh pèse directement sur les anticipations relatives à la politique monétaire américaine. Ancien gouverneur de la Fed, il a été perçu comme partisan d'une ligne plutôt restrictive sur la lutte contre l'inflation, mais son éventuelle proximité avec le président américain en exercice nourrit les interrogations sur son autonomie réelle.

Une proximité accrue entre la Maison-Blanche et la Réserve fédérale soulève des inquiétudes parmi les opérateurs. L'indépendance de la Fed conditionne traditionnellement la crédibilité du dollar et la stabilité des marchés financiers américains. Toute perception de politisation de l'institution pèserait sur les flux étrangers vers la dette souveraine américaine.

Pétrole, or et Bitcoin face au choc géopolitique

Le baril de Brent se rapproche des 110 dollars, soutenu par la montée des tensions autour de l'Iran. Certains conseillers de Donald Trump envisageraient une reprise des opérations militaires après l'échec du dernier cycle de négociations et le rejet par Téhéran de la proposition américaine. Le coût total de l'engagement américain dans le conflit est désormais estimé à environ 29 milliards de dollars. L'énergie reste l'une des principales variables d'arbitrage sur les matières premières.

Du côté des métaux précieux, le mouvement est moins univoque. L'or recule d'environ 1% et teste la zone des 4 690 dollars l'once, alors que l'argent perd également un peu de terrain autour de 85 dollars l'once. Le métal jaune ne joue pas pleinement son rôle d'actif refuge à très court terme, pénalisé par la remontée des rendements obligataires américains.

Les cryptomonnaies subissent un repli plus prononcé. Le Bitcoin perd près de 2% et teste le seuil des 80 000 dollars, alors que l'Ether recule de plus de 2,5% et passe sous la barre des 2 300 dollars. Une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping est prévue à Pékin le 14 et 15 mai, avec à l'ordre du jour l'Iran, les marchés pétroliers et les tensions commerciales plus larges.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street recule-t-elle après la publication du CPI américain ?

Le CPI américain est ressorti à 3,8% sur un an, son plus haut niveau depuis mai 2023. Cette accélération alimente les craintes d'un maintien prolongé des taux directeurs de la Fed, ce qui pèse sur les valorisations des actions, particulièrement sur les valeurs de croissance du Nasdaq. Le mouvement de baisse touche l'ensemble des indices américains, du S&P 500 au Nasdaq.

Quel a été l'impact du CPI sur le S&P 500 et le Nasdaq ?

Le S&P 500 a perdu environ 0,7% en séance et le Nasdaq près de 1,9%. Le compartiment technologique a davantage souffert que la moyenne, en raison de sa sensibilité particulière aux anticipations de taux d'intérêt. Les valeurs cycliques ont également cédé du terrain, dans un repli généralisé de la cote.

Qui est Kevin Warsh et pourquoi sa nomination à la Fed inquiète-t-elle Wall Street ?

Kevin Warsh est un ancien gouverneur de la Réserve fédérale, validé par le Sénat américain comme membre du conseil de la Fed. Un vote final en fin de semaine pourrait ouvrir la voie à sa nomination à la présidence de l'institution. Sa proximité supposée avec le président américain alimente des interrogations sur l'indépendance future de la Fed, ce qui crée un climat d'incertitude pour Wall Street.

Pourquoi le Bitcoin baisse-t-il alors que les tensions géopolitiques montent ?

Le Bitcoin teste le seuil des 80 000 dollars, en repli de près de 2%, en dépit de la montée des tensions iraniennes. La cryptomonnaie reste très corrélée aux actifs risqués, en particulier aux valeurs technologiques du Nasdaq, et ne joue pas systématiquement le rôle de couverture face aux chocs géopolitiques. La remontée des rendements américains pénalise également les actifs spéculatifs.

Comment s'exposer aux indices américains comme le S&P 500 et le Nasdaq ?

L'exposition aux principaux indices américains peut passer par des ETF répliquant le S&P 500 ou le Nasdaq, qui regroupent un panier diversifié de valeurs cotées. Il est également possible d'acheter directement les actions individuelles des principales capitalisations qui composent ces indices. Le choix dépend du profil de risque et de l'horizon d'investissement de chacun.