Révolution de l'IA : que sait-on à ce jour sur le projet stargate ? 🔎🖋️

Le projet Stargate est un investissement novateur du secteur privé visant à financer jusqu'à 500 milliards de dollars sur quatre ans pour développer l'infrastructure de l'intelligence artificielle aux États-Unis. L'initiative débutera par un investissement initial de 100 milliards de dollars, dans le but de faire des États-Unis un leader inégalé dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle. Stargate vise à créer des milliers d'emplois et à avoir un impact significatif sur l'économie mondiale et l'avenir de l'humanité. Les objectifs du projet sont ambitieux et l'apport de capitaux est sans précédent. Les États-Unis et Donald Trump ont l'intention de mener la prochaine révolution technologique dans les décennies à venir. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les principaux partenaires sont Oracle, NVIDIA, Arm et Microsoft, et Masayoshi Son (PDG de SoftBank) en est le président, apportant un leadership fort et une expertise technologique approfondie. Ce que OpenAI et SoftBank disent du projet « Nous sommes fiers d'annoncer le projet Stargate, une collaboration révolutionnaire menée par SoftBank et OpenAI, qui prévoit un investissement total de 500 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour créer l'infrastructure la plus avancée au monde pour l'entraînement des modèles d'IA aux États-Unis. » Localisation du projet Stargate Le projet démarre au Texas, et il est prévu de l'étendre à 20 sites dans tout le pays. S'appuyant sur le leadership opérationnel d'OpenAI et la supervision financière de SoftBank, Stargate s'appuie sur des années de collaboration entre OpenAI et des partenaires tels que NVIDIA et Microsoft, utilisant la plateforme Azure pour le développement d'une IA de pointe. Ce partenariat permettra la création et l'exploitation de systèmes informatiques avancés pour former les modèles les plus sophistiqués et fournir des produits d'IA innovants. Intelligence générale artificielle (AGI) Bien entendu, un objectif indirect de ce projet - et la plus grande ambition de Sam Altman (fondateur d'OpenAI) - est de développer un ou plusieurs modèles répondant aux critères de l'intelligence générale artificielle (AGI). Un tel modèle, bien qu'apparemment futuriste, vise à atteindre une intelligence égale ou supérieure à celle de l'esprit humain. Quelles sont les prochaines étapes ? Pour l'avenir, la priorité immédiate est d'achever les premiers centres de données et d'étendre les opérations à d'autres États. SoftBank supervisera les responsabilités financières, OpenAI dirigera l'ensemble du processus opérationnel et Oracle soutiendra le développement de l'infrastructure avec des contributions de MGX et d'autres parties prenantes. Les entreprises ont tout à y gagner. OpenAI fera progresser ses recherches sur l'AGI et consolidera sa position de leader en matière d'IA, SoftBank renforcera son portefeuille d'IA et Oracle développera ses services en nuage. Impact sur les marchés boursiers Compte tenu de ces projets optimistes, que le marché commence à peine à comprendre, il n'est pas surprenant que les entreprises technologiques liées à l'IA soient en tête des gains et poussent Wall Street vers de nouveaux sommets historiques. Les actions de NVIDIA, partenaire stratégique du projet, ont augmenté de 4,2 % aujourd'hui. De même, les actions d'Oracle ont augmenté de plus de 7 %. Les actions des secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle sont les plus performantes à Wall Street aujourd'hui (coin supérieur droit de la carte thermique). Source : xStation

