Ryanair à son plus bas niveau depuis cinq mois 🚩La flambée du prix du kérosène pèse sur l'industrie aérospatiale

L'action Ryanair (RYAAY.US) a chuté à son plus bas niveau depuis octobre 2025, bien que la compagnie reste l'un des transporteurs les mieux gérés d'Europe. Les développements récents laissent penser que la compagnie aérienne entre dans une nouvelle phase de croissance, même si elle évolue dans un contexte marqué par la hausse des coûts réglementaires et des incertitudes opérationnelles. Dans le même temps, la hausse des prix du kérosène pèsera très certainement sur les marges, tandis que la demande de voyages estivaux reste incertaine en raison des tensions au Moyen-Orient — qui constituent actuellement la principale préoccupation du marché. Actualités de la société Ryanair prévoit la certification du Boeing 737 MAX 10 au troisième trimestre de l'année, les livraisons devant débuter comme prévu au début de l'année prochaine. La ponctualité des livraisons d'avions est essentielle pour accroître la capacité et soutenir la poursuite de l'expansion du réseau.

La compagnie aérienne prévoit de faire passer le nombre de passagers de 207 millions à environ 215 millions au cours du prochain exercice financier, parallèlement à de modestes hausses de tarifs. Cela laisse entrevoir une croissance continue tirée par les volumes tout en maintenant une discipline tarifaire.

Ryanair réduira ses opérations à l’aéroport de Bruxelles-Charleroi d’environ 10 % en raison d’une nouvelle taxe sur les passagers, ce qui entraînera une suppression d’environ 1,1 million de sièges par an. Cette décision met en évidence la sensibilité du modèle à la réglementation et la capacité de la société à réaffecter rapidement ses capacités.

La société a décidé de ne pas installer l’internet par satellite Starlink à bord de ses avions, invoquant une augmentation de la consommation de carburant et l’absence de justification économique sur les liaisons court-courriers. Cela reflète l’importance constante qu’elle accorde à l’optimisation des coûts.

Le rythme des livraisons d’avions et les retards potentiels de certification chez Boeing constituent toujours un risque majeur. Dans le même temps, le maintien d’un leadership en matière de coûts et d’une allocation disciplinée du capital continue de soutenir le cas d’investissement. La valorisation semble relativement attractive, avec un ratio C/B d’environ 12 et un PEG faible (~0,3), ce qui suggère un potentiel de hausse par rapport aux perspectives de croissance. Evercore ISI a relevé la note du titre à « surperformer » avec un objectif de cours de 80 dollars après un recul d’environ 15 % par rapport aux sommets de janvier, tandis que Bernstein a relevé son objectif à 71 dollars, invoquant des progrès opérationnels réguliers, notamment une croissance de 1,1 % du revenu par siège-kilomètre offert (RASK). Toutefois, le conflit au Moyen-Orient — qui entraîne une hausse des prix du kérosène — ainsi que les incertitudes macroéconomiques liées à l’inflation et aux tensions géopolitiques continuent de peser sur l’ensemble du secteur aérien. Ryanair conserve une santé financière très solide, avec environ 1 milliard d’euros de trésorerie nette et une situation de trésorerie nette globalement positive. Son bilan de grande qualité et sa forte génération de trésorerie offrent une flexibilité pour les investissements et les rendements pour les actionnaires. La rentabilité opérationnelle de la société se démarque au sein du secteur, avec un rendement des capitaux propres d’environ 26 %, tandis que son modèle à très bas coûts continue de lui conférer un avantage structurel en matière de coûts, même dans un contexte de hausse des prix du carburant. Source: xStation5 Quelle est l'ampleur du problème lié au kérosène ? L'IATA met en garde contre le fait que le conflit entre les États-Unis et Israël d'une part, et l'Iran d'autre part, a mis en évidence de graves vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement en kérosène. L'organisation affirme que la guerre pourrait entraîner de graves pénuries de kérosène et potentiellement perturber les vols.

L'organisation affirme que la guerre pourrait entraîner de graves pénuries de kérosène et potentiellement perturber les vols. Le détroit d'Ormuz constitue un goulet d'étranglement crucial pour les marchés énergétiques mondiaux. Il achemine habituellement environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole, mais le trafic maritime y est désormais au point mort.

Il achemine habituellement environ 20 % de l'approvisionnement mondial en pétrole, mais le trafic maritime y est désormais au point mort. Une interruption des flux de pétrole en provenance du golfe Persique pourrait rapidement se répercuter sur le secteur aérien. Une baisse de la disponibilité du pétrole et une capacité de raffinage réduite entraîneraient une diminution de la production mondiale de kérosène.

Une baisse de la disponibilité du pétrole et une capacité de raffinage réduite entraîneraient une diminution de la production mondiale de kérosène. L'Europe semble particulièrement vulnérable à toute perturbation prolongée. Environ 25 à 30 % de l'approvisionnement européen en kérosène provient du golfe Persique, tandis que les réserves ne couvrent qu'environ un mois de demande normale.

Environ 25 à 30 % de l'approvisionnement européen en kérosène provient du golfe Persique, tandis que les réserves ne couvrent qu'environ un mois de demande normale. L'Asie est également sous pression, ce qui limite les options d'approvisionnement alternatives. Environ 84 % du pétrole brut transitant par Ormuz est normalement destiné à l'Asie, en particulier à l'Inde et à la Chine, ce qui limite leur capacité à compenser les pénuries ailleurs.

Environ 84 % du pétrole brut transitant par Ormuz est normalement destiné à l'Asie, en particulier à l'Inde et à la Chine, ce qui limite leur capacité à compenser les pénuries ailleurs. Les compagnies aériennes sont déjà confrontées à une consommation de carburant plus élevée en raison des changements d’itinéraires. Les conflits en cours en Ukraine et au Moyen-Orient obligent les vols long-courriers à emprunter des itinéraires plus longs, ce qui augmente à la fois les coûts et la consommation de carburant.

Les conflits en cours en Ukraine et au Moyen-Orient obligent les vols long-courriers à emprunter des itinéraires plus longs, ce qui augmente à la fois les coûts et la consommation de carburant. L’IATA affirme que le secteur aérien est particulièrement exposé car le kérosène ne peut pas être facilement remplacé à grande échelle. Contrairement à d’autres secteurs, les compagnies aériennes disposent d’alternatives à court terme très limitées si les perturbations de l’approvisionnement s’intensifient.

Contrairement à d’autres secteurs, les compagnies aériennes disposent d’alternatives à court terme très limitées si les perturbations de l’approvisionnement s’intensifient. Le groupe appelle à une action politique immédiate. Ses recommandations à court terme comprennent la constitution de réserves stratégiques de kérosène, une diversification accrue de l’approvisionnement et une coordination plus étroite entre les gouvernements, les compagnies aériennes et les raffineurs.

Ses recommandations à court terme comprennent la constitution de réserves stratégiques de kérosène, une diversification accrue de l’approvisionnement et une coordination plus étroite entre les gouvernements, les compagnies aériennes et les raffineurs. Les experts juridiques et sectoriels avertissent que les dommages subis par les raffineries au Moyen-Orient pourraient aggraver considérablement le problème. Si les stocks de carburant des aéroports et des compagnies aériennes venaient à s’épuiser pendant une période prolongée, les transporteurs pourraient être contraints de réduire leurs activités et d’annuler des vols. Toute pénurie de carburant d'aviation à grande échelle se ferait probablement sentir directement par les passagers. Les déplacements de Pâques, les opérations de vols charters et même les services internationaux d'ambulance aérienne pourraient subir des perturbations importantes si la situation venait à se détériorer davantage. Comme on peut le constater, la baisse des actions Ryanair est tout à fait justifiée. Toutefois, une éventuelle désescalade pourrait soutenir Ryanair et permettre au titre de rebondir.

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