Un élan haussier porte les marchés actions mondiaux ce vendredi en séance européenne, soutenu par la perspective d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Les principaux indices boursiers affichent de nettes progressions, prolongeant le rebond observé la veille à Wall Street après les déclarations encourageantes du secrétaire d'État américain. La détente géopolitique temporise les craintes liées à l'inflation persistante qui pesaient sur la politique monétaire en début de semaine.

Détente géopolitique et orientation des marchés actions

La tendance haussière des places mondiales

Les espoirs d'un accord de cessez-le-feu imminent garantissant le passage dans le détroit d'Hormuz soutiennent l'appétit pour le risque. Au cours de la séance de jeudi, les principaux indices boursiers américains ont enregistré des gains significatifs. L'indice Nasdaq Composite a progressé de 0,1% et le S&P 500 s'est adjugé 0,2%. Les petites capitalisations du Russell 2000 ont surperformé avec une hausse de 0,9%. Les compartiments défensifs comme les services aux collectivités, l'immobilier et la santé mènent la tendance hebdomadaire avec de nettes progressions.

Les places asiatiques ont emboîté le pas à Wall Street au cours de la nuit. L'indice Nikkei à Tokyo est en hausse de 2,68% et le Hang Seng a gagné 0,86%. La tendance reste favorable en Europe où le DAX allemand progresse aujourd’hui de 0,65%, le FTSE 100 britannique s'adjuge de 0,20% et le CAC40 de 0,32%.

La performance de fin de semaine efface les doutes nés des premières séances. En début de semaine, les craintes liées à une inflation tenace et la perspective de nouveaux ajustements de taux par la Réserve fédérale pesaient sur l'humeur des investisseurs. Le retournement de tendance s'est opéré à la faveur des avancées diplomatiques entre Washington et Téhéran. Ce soulagement permet aux portefeuilles d’actions de terminer la période sur une note constructive.

Les tensions sur le marché obligataire international

Le compartiment obligataire traverse des ajustements notables liés aux choix stratégiques de plusieurs grands détenteurs institutionnels. Les données officielles du Trésor américain indiquent que la Chine a réduit ses avoirs en obligations d'État à leur niveau le plus bas depuis 2008. Parallèlement, la Turquie a liquidé la quasi-totalité de ses titres en mars, ramenant son portefeuille de 16 milliards de dollars à 1,8 milliard de dollars. La liquidation massive répond à la nécessité de soutenir la livre turque face aux turbulences de change déclenchées par le conflit au Moyen-Orient et la montée des prix de l’énergie.

L’institution monétaire turque a également eu recours à ses réserves d’or et de devises étrangères afin de préserver l’équilibre financier du pays. Cette configuration coïncide avec un contexte de taux d'intérêt historiquement élevés aux États-Unis. Le nouveau dirigeant de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, prend ses fonctions alors que le rendement de l'emprunt à 10 ans se situe à son plus haut niveau. Cette augmentation rapide des taux de rendement réels pèse sur la valorisation théorique des actifs à long terme.

Les ajustements de portefeuilles à l'échelle mondiale modifient l'équilibre entre la dette souveraine et les actifs risqués. La concurrence accrue des rendements obligataires force une réévaluation des primes de risque sur l'ensemble des marchés actions. De nombreux gestionnaires de fonds diversifient leurs expositions en sélectionnant des véhicules de placement collectif comme des ETFs pour s'adapter à cet environnement de taux élevés.

Analyse sectorielle et publications trimestrielles

Les performances du secteur technologique et des communications

Le secteur technologique bénéficie de dynamiques d'entreprises majeures au-delà des seuls résultats trimestriels. Le dépôt officiel du document S-1 par SpaceX en vue de sa prochaine introduction en bourse oriente les flux vers les valeurs de croissance. Cette annonce s'ajoute aux derniers chiffres financiers publiés par Nvidia, consolidant la tendance positive observée sur les indices américains. Ces éléments d'actualité maintiennent une forte animation sur les actifs liés à l'innovation numérique.

L'éditeur Zoom Communications fait état d'un BPA de 1,55$ au premier trimestre, dépassant les prévisions du consensus. Ses revenus progressent de 5,5% sur un an pour atteindre 1,24 milliard de dollars, portés par l'adoption de ses solutions d'intelligence artificielle. De son côté, Workday valide un bénéfice par action de 2,66$ face à une attente de 2,51$. Le groupe confirme ses prévisions annuelles d'abonnements entre 9,92 et 9,95 milliards de dollars avec une marge opérationnelle relevée à 30,5%.

Le compartiment du divertissement numérique affiche des trajectoires chiffrées contrastées. L'éditeur de jeux vidéo Take-Two publie une perte trimestrielle par action de 0,32$, un résultat plus favorable que le solde négatif de 0,57$ anticipé. Parallèlement, Lions Gate Studios enregistre son plus haut résultat opérationnel en douze ans à 165,4 millions de dollars. Son BPA s'établit à 0,37$ pour un chiffre d'affaires global de 906,5 millions de dollars, ce qui alimente les rotations au sein du secteur technologique .

La consommation et les autres compartiments sectoriels

Le secteur de la grande distribution et des biens de consommation confirme la résilience de la demande des ménages. Ross Stores a dépassé les attentes au premier trimestre avec un bénéfice par action de 2,02 $face à une prévision de 1,72$. Le chiffre d'affaires s'élève à 6,01 milliards de dollars, incitant l'entreprise à relever ses objectifs annuels de bénéfice dans une fourchette de 7,50$ à 7,74$.

Deckers Outdoors affiche une performance solide au quatrième trimestre avec un bénéfice par action de 0,96$ pour des ventes de 1,12 milliard de dollars et une marge brute de 57,6%. La société Flowers Foods enregistre un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 1,1% à 1,57 milliard de dollars, accompagné d'un bénéfice ajusté par action de 0,29$. De son côté, le groupe Copart fait état d'une progression de 2,1% de ses ventes trimestrielles à 1,20 milliard de dollars, conforme aux projections du consensus. Ces indicateurs financiers témoignent de la capacité des entreprises à préserver leurs marges face aux pressions sur les coûts de production.

Le géant de la grande distribution Walmart a également dévoilé ses résultats du premier trimestre fiscal. Son chiffre d'affaires a progressé de 7,3% pour atteindre 177,75 milliards de dollars, soutenu par un bond de 26% de ses ventes en ligne à l'échelle mondiale. Le bénéfice net s'établit à 5,33 milliards de dollars, matérialisant un bénéfice ajusté par action de 0,66$, conforme aux anticipations des analystes. Toutefois, les prévisions formulées pour le deuxième trimestre se situent sous les attentes du consensus, entraînant un repli de 7,27% de l'action lors de la séance à Wall Street.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés actions progressent-ils globalement ce vendredi ?

L'orientation positive de la séance s'explique principalement par les avancées signalées dans les négociations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran. La perspective d'un cessez-le-feu réduit la prime de risque géopolitique, tandis que des publications trimestrielles d'entreprises supérieures aux attentes renforcent la confiance des investisseurs.

Quel est l'impact de la vente des obligations d'État américaines par la Chine et la Turquie ?

La réduction des portefeuilles de dette américaine par ces banques centrales contribue à la hausse des rendements obligataires à long terme, notamment le taux à 10 ans. Cette situation accroît les coûts de financement globaux et peut inciter les investisseurs à arbitrer une partie de leurs capitaux en dehors des indices boursiers .

Comment un investisseur peut-il s'exposer aux entreprises du secteur technologique ?