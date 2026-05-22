La Biélorussie va-t-elle entrer en guerre ?

La Biélorussie peut-elle entrer directement en guerre contre l'Ukraine aux côtés de la Russie ?

Ce scénario n'est toujours pas le scénario de base, mais il a cessé d'être une simple hypothèse. Pour les marchés, cela signifierait une augmentation du risque géopolitique, une pression sur les devises régionales, un renforcement potentiel du dollar américain et un retour des capitaux vers le secteur de la défense.

Le retour de la menace venue du nord ?

La question d’une entrée en guerre totale de la Biélorussie aux côtés de la Russie contre l’Ukraine revient régulièrement dans les médias depuis 2022. C’est à cette date que les dernières unités russes ont été repoussées hors des territoires du nord de l’Ukraine après l’échec de l’offensive lancée depuis la Biélorussie.

Depuis lors, la Biélorussie a soutenu la Russie de nombreuses façons. Elle a fourni des infrastructures militaires, des casernes, des hôpitaux, des installations logistiques et un espace opérationnel. Elle a également pris part à des activités soutenant les frappes russes. Malgré cela, le régime de Minsk a tenté de maintenir son implication en dessous du seuil de la guerre ouverte.

C'est pourquoi de nouvelles suggestions selon lesquelles la Biélorussie pourrait encore entrer dans le conflit peuvent susciter une certaine lassitude. Dans la pratique, cependant, le scénario d'une participation directe de Minsk n'est plus une simple spéculation. Il est devenu un sujet à analyser, à surveiller et dont il faut potentiellement tenir compte.

La question de savoir quand l'escalade aura lieu

La question clé est la suivante : pourquoi le Kremlin attendrait-il plus de quatre ans pour que l'allié le plus proche de la Russie n'entre dans la guerre qu'aujourd'hui ?

Source: Bloomberg Finance

La réponse réside peut-être dans la détérioration de la situation de la Russie sur le front. De plus en plus de centres d’analyse indiquent que la machine de guerre russe perd de son élan. En termes nets, la Russie ne perd pas de territoire, mais ses forces et ses ressources disponibles diminuent réellement. Le Kremlin pourrait en conclure que si la Biélorussie n’entre pas en guerre dans un avenir proche, elle pourrait ne jamais s’y joindre.

Une mobilisation discrète prime sur les armes nucléaires

De plus en plus d’indices laissent entrevoir un changement lent mais constant dans la position de la Biélorussie. Des informations faisant état d’une mobilisation progressive des forces biélorusses sont apparues dès le début de l’année. Depuis lors, leur ampleur n’a cessé de croître, bien que cela ne retienne guère l’attention des médias.

Dans le contexte des exercices nucléaires impliquant la Biélorussie et la Russie, une évaluation lucide s’impose. Les armes nucléaires restent avant tout un outil de pression rhétorique. De tels exercices peuvent toutefois détourner l’attention d’éléments plus concrets de l’escalade : la mobilisation des réserves et l’expansion des infrastructures.

Pour l’OTAN, ce qui importe davantage que la rhétorique nucléaire elle-même, c’est de savoir si Minsk renforce réellement sa préparation opérationnelle près de la frontière ukrainienne. Selon des responsables militaires ukrainiens, une expansion des infrastructures orientée vers l’Ukraine est en cours.

Il s’agit là d’un signal plus significatif que de simples déclarations de propagande.

Les États-Unis et la pression diplomatique

L’intérêt pour la Biélorussie est désormais manifesté non seulement par les responsables militaires ukrainiens, mais aussi par les États-Unis. Le 21 mai, le président ukrainien a averti que toute tentative directe de la Biélorussie de s’engager aux côtés de la Russie se heurterait à une riposte dévastatrice.

Les informations de Bloomberg sont également importantes : selon elles, les États-Unis auraient demandé à l’Ukraine d’assouplir les sanctions sur les exportations d’engrais biélorusses. L'objectif serait de réduire la dépendance de Minsk vis-à-vis de la Russie. Cela montre que la question ne se limite pas au champ de bataille : elle concerne tout autant l'économie et le commerce.

C'est souvent dans des moments comme ceux-ci que le risque est mal évalué. Le marché suppose qu'un conflit s'estompe partiellement parce que son attention se porte sur un autre. Une escalade impliquant la Biélorussie serait donc non seulement un événement militaire, mais aussi un choc narratif pour les investisseurs.

La Biélorussie a-t-elle une réelle capacité d'attaque ?

Malgré un risque croissant, les capacités pratiques de la Biélorussie restent limitées. Les forces armées biélorusses sont peu nombreuses et en état de délabrement partiel. La Russie, quant à elle, ne dispose plus des réserves qui lui permettraient de défendre facilement plusieurs centaines de kilomètres supplémentaires de frontière.

Le terrain entre la Biélorussie et l’Ukraine est très difficile. Des forêts denses, des marécages, des rivières et un nombre limité de routes goudronnées entravent considérablement toute manœuvre rapide. L’une des routes principales traverse la zone d’exclusion de Tchernobyl.

Au fil des années de guerre, l'Ukraine a fortement fortifié sa frontière nord. Une tentative de percée pourrait se solder par un désastre pour la Biélorussie et les Russes. Par conséquent, l'entrée en guerre de la Biélorussie ne signifierait pas nécessairement une offensive efficace.

Pour la Russie, cependant, une escalade via la Biélorussie pourrait constituer une tentative d'imposer des concessions politiques, diplomatiques et militaires avant de perdre l'initiative ou la capacité de mener une escalade contrôlée.

Quelles seraient les conséquences pour les marchés ?

Pour les marchés financiers, une entrée directe de la Biélorussie dans la guerre serait avant tout le signe d’une escalade d’un conflit que certains investisseurs considéraient déjà comme partiellement désescalé ou en voie de conclusion.

La réaction pourrait être rapide, bien que son ampleur dépende des actions militaires effectives.

Les effets les plus probables sont les suivants :

Une baisse des cours obligataires dans la région et une augmentation de la prime de risque géopolitique,

Une pression sur les devises d'Europe centrale et orientale, y compris le zloty polonais.

Un renforcement du dollar américain en tant que devise « refuge ».

Une vague de ventes sur les indices boursiers, en particulier les indices locaux.

Un retour des capitaux vers les entreprises du secteur de la défense, en particulier celles qui ont connu de fortes baisses ces derniers mois.

Faible probabilité, risque élevé

L'entrée en guerre de la Biélorussie ne constitue toujours pas le scénario de base. Le risque reste limité par la faiblesse de l'armée biélorusse, la difficulté du terrain, les fortifications ukrainiennes et les coûts politiques potentiellement très élevés pour le régime de Minsk.

Cela ne signifie pas pour autant que le sujet puisse être ignoré. La Biélorussie n'aurait pas besoin de remporter une seule bataille pour modifier le contexte géopolitique et les marchés.

Kamil Szczepański

Analyste des marchés financiers chez XTB