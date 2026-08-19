Les futures US indiquent une ouverture indécise à Wall Street ce mercredi 19 août 2026, oscillant entre un repli de 0,23% sur le Nasdaq 100 et une hausse minime de 0,02% pour le S&P 500. La hausse soutenue des rendements sur la dette souveraine et la poussée du baril de pétrole ravivent les craintes inflationnistes auprès des investisseurs. Sur les actions américaines, les publications trimestrielles contrastées de la grande distribution concentrent l'attention du marché avant le début de la séance officielle à 15h30.

Futures US et marchés mondiaux : la pression des taux et du pétrole

Les contrats à terme américains face à la hausse des rendements obligataires

Les contrats à terme sur les indices new-yorkais peinent à trouver un élan clair avant le début des transactions. L’hésitation survient après une séance de mardi rythmée par un net recul à Wall Street, où le Nasdaq a abandonné 1,33% et le S&P 500 a cédé 0,69%. Les futures US subissent la tension sur le marché obligataire, où le rendement des bons du Trésor à 30 ans a grimpé à 5,273%. La remontée rapide des rendements obligataires accroît mécaniquement le coût du capital pour les entreprises et réduit l'attrait relatif des actions.

En Europe, les places boursières cherchent un point d'ancrage à la mi-séance après la nette baisse de la veille. Le CAC 40 progresse de 0,37% et l'Euro Stoxx 50 s'adjuge 0,06%, le DAX recule de 0,12% et le FTSE 100 se stabilise à 10 730 points. En Asie, la séance s'est soldée par de lourdes pertes, illustrées par la chute de 3,16% du Nikkei à Tokyo et le dévissage de 5,30% du Kospi sud-coréen. Les dégagements généralisés traduisent une détérioration globale de l'appétit pour le risque sur les actions américaines et internationales.

La perspective de politiques monétaires prolongées sous contrainte alimente la nervosité des opérateurs. L'augmentation conjointe des taux d'intérêt sans risque et des coûts de l'énergie ravive le risque d'une résurgence de l'inflation à l'échelle mondiale. Sur le Vieux Continent, la probabilité d'un relèvement des taux directeurs par la Banque centrale européenne dès septembre s'accroît dans les anticipations de marché.

Le pétrole Brent frôle ses sommets sur fond de crise au Moyen-Orient

Le cours du pétrole s'impose comme un facteur déterminant dans l’évolution des marchés financiers. Le baril de Brent s'est établi à 91 dollars, signant son niveau le plus haut depuis le 24 juillet, avant de prolonger sa progression en séance. Les tensions géopolitiques dans le golfe Persique et la persistance des blocages maritimes dans le détroit d'Ormuz soutiennent une prime de risque élevée sur l'énergie. L'annonce par l'Iran d'une posture plus offensive et l'absence de prolongation du cessez-le-feu par les États-Unis alimentent les craintes d'approvisionnement.

La hausse des prix énergétiques affecte directement la rentabilité des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages. Sur les marchés asiatiques très dépendants des importations de brut, la pression se fait vivement sentir. Pour suivre l'évolution des matières premières et anticiper les chocs d'inflation, les investisseurs examinent avec attention les cours du pétrole brut. Le maintien du Brent au-dessus de 90 dollars constitue un obstacle majeur au reflux des anticipations d'inflation.

Sur le plan politique international, le président Donald Trump a annoncé la suspension pour trois jours des droits de douane de 50% visant le Canada, à la suite de la conclusion d'un accord bilatéral. Ce développement relance l'hypothèse d'une concrétisation du projet d'oléoduc Keystone XL entre les deux nations nord-américaines. Les arbitrages diplomatiques pourraient assouplir certaines contraintes de transport énergétique à moyen terme.

Résultats d'entreprises : arbitrages sectoriels à Wall Street

La grande distribution américaine livre des performances contrastées

Les publications financières du deuxième trimestre apportent un éclairage précieux sur la santé de la consommation des ménages. Target Corporation se distingue avec un bénéfice par action ajusté de 4,11 dollars au deuxième trimestre, dépassant largement le consensus. Le chiffre d'affaires progresse de 5,3% à 26,54 milliards de dollars, porté par une hausse de 3,8% des ventes comparables. Le résultat d'exploitation bondit de 94,4% à 2,56 milliards de dollars. La direction rehausse ses prévisions de BPA annuel dans une fourchette de 9,90 à 10,90 dollars.

En revanche, le bilan présenté par Lowe's Companies suscite davantage de prudence auprès des analystes. La chaîne de magasins de bricolage affiche un BPA ajusté de 4,40 dollars contre 4,22 dollars attendus, pour un chiffre d'affaires de 25,96 milliards de dollars. Si l’activité numérique reste soutenue avec une progression des ventes en ligne de 15,7%, la société resserre sa prévision de chiffre d'affaires annuel à 92 milliards de dollars. Le resserrement des guidances traduit la faiblesse persistante des dépenses discrétionnaires dans l'aménagement de l'habitat.

Les ajustements de recommandation se multiplient dans le secteur de la consommation face à ces variations d'activité. Dollar Tree voit son objectif de cours réévalué de 85 à 135 dollars, s'appuyant sur un redressement de la fréquentation en magasin au cours de l'été. Dans les cosmétiques, Estée Lauder publie un BPA ajusté de 0,39 dollar au quatrième trimestre de son exercice décalé et confirme l'aboutissement de sa restructuration comprenant la suppression de 10 000 postes. Les écarts de performance encouragent les épargnants à diversifier leurs positions pour investir en bourse.

Semi-conducteurs et hautes technologies : tendance de marché et annonces

Le secteur technologique américain continue de faire face à des enjeux réglementaires et opérationnels stratégiques. Nvidia enregistre l'autorisation d'exporter des premiers volumes limités de ses puces H200 vers la Chine continentale. Des acteurs majeurs de la tech chinoise ont réceptionné environ 10 000 processeurs chacun au cours des dernières semaines. Le déblocage partiel ouvre des perspectives de revenus complémentaires pour les concepteurs de puces d'intelligence artificielle.

Dans la chaîne d'approvisionnement asiatique, les initiatives de soutien au cours de bourse se concrétisent. SK Hynix a annoncé le rachat et l'annulation de 40 000 milliards de wons d'actions propres, soit environ 28,61 milliards de dollars. De son côté, Samsung a relevé jusqu'à 15% le tarif de ses prestations de fonderie avancée et prévoit de rajouter un étage aux installations P5 de son site de Pyeongtaek. Les décisions de gestion illustrent la demande forte observée dans la fabrication de puces sous-traitée.

Source : xStation5

❓ FAQ sur les Futures US avant l'ouverture

Comment fonctionnent les futures US avant l'ouverture de la Bourse ? Les futures US sont des contrats à terme négociés sur des marchés organisés comme le Chicago Mercantile Exchange (CME). Ils permettent aux intervenants d'échanger des engagements d'achat ou de vente sur les indices boursiers américains (S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones) en dehors des heures de cotation officielle de Wall Street. Leurs variations reflètent le sentiment du marché avant l'ouverture des actions à 15h30.

Pourquoi la hausse du cours du pétrole fait-elle baisser les marchés d'actions ? Une hausse marquée du cours du pétrole accroît les coûts de production des entreprises et le coût de transport pour les consommateurs. La situation alimente les tensions inflationnistes et pousse les banques centrales à maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps. L'augmentation des taux sans risque pèse ensuite sur les valorisations boursières et réduit l'attrait des actifs à risque.

Quels sont les facteurs qui influencent l'évolution des rendements obligataires ? Les rendements obligataires évoluent principalement sous l'impact des prévisions d'inflation, des politiques monétaires fixées par les banques centrales et de la santé globale de l'économie. Lorsque les craintes d'inflation réapparaissent ou que la dette souveraine augmente, les investisseurs exigent un rendement supérieur pour détenir des obligations. Cette hausse des taux souverains élève par la suite le coût général du crédit dans l'économie.

Comment s'exposer aux variations des actions américaines sur les marchés financiers ? Pour acquérir une exposition aux actions américaines, un investisseur particulier peut se tourner vers l'achat direct d'actions de sociétés cotées à New York ou privilégier des fonds négociés en bourse (ETF). Ces instruments permettent de répliquer la performance globale d'un indice de référence comme le S&P 500 ou le Nasdaq 100 à moindres coûts, assurant ainsi une diversification sectorielle immédiate.