Saab remporte une commande de 314 MSEK

Points clés Saab reçoit une commande d’environ 314 MSEK de BAE Systems Hägglunds pour le système de visée et de conduite de tir UTAAS destiné au CV90.

Les livraisons sont prévues sur la période 2029–2030, confirmant la visibilité long terme de l’activité.

Saab est un groupe suédois de défense et de sécurité, actif dans les domaines de l’aéronautique, des systèmes de surveillance, des capteurs et des solutions de défense terrestre et navale. Le groupe travaille avec de nombreux pays partenaires et bénéficie d’un positionnement solide sur les programmes de défense européens. Une nouvelle commande pour le système UTAAS du CV90 Saab a annoncé avoir reçu une commande de BAE Systems Hägglunds portant sur le système de visée et de conduite de tir UTAAS (Universal Tank and Anti-Aircraft System) destiné au véhicule de combat CV90. Le montant de la commande s’élève à environ 314 millions de couronnes suédoises, avec des livraisons prévues entre 2029 et 2030.

UTAAS est un système modulaire et intégré, actuellement en service dans plusieurs pays européens, dont la Suède, la Norvège, la Suisse, la Finlande et les Pays-Bas, ainsi qu’en Ukraine. Selon Saab, la demande croissante pour le CV90 reflète ses performances éprouvées sur le champ de bataille et s’appuie sur un partenariat de long terme avec BAE Systems Hägglunds, qui a permis d’augmenter les capacités de production.

