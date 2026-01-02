Points clés Safran Passenger Innovations (SPI) signe un partenariat exclusif avec Skyted pour intégrer une technologie de communication silencieuse dans ses systèmes IFEC (RAVE).

Une technologie de rupture pour les cabines d’avion Des appels confidentiels et sans bruit Safran et Skyted collaborent pour intégrer une solution permettant de capter la voix à la source, garantissant confidentialité et silence en cabine. Grâce à cette technologie, « 300 passagers pourraient passer un appel en même temps sans se déranger », explique Stéphane Hersen, PDG de Skyted. Une réponse à la généralisation du haut débit en vol Avec l’essor de la connectivité haut débit, cette innovation vise à transformer l’expérience passager, notamment pour les voyageurs d’affaires, en leur offrant un environnement de travail comparable à un bureau. Un partenariat stratégique pour l’avenir du voyage aérien Une intégration via la plateforme RAVE La technologie de Skyted sera intégrée aux systèmes RAVE de Safran, une plateforme ouverte de divertissement et connectivité en vol (IFEC). Cette avancée permet de limiter les nuisances sonores et de réduire les sollicitations de l’équipage liées aux perturbations acoustiques. Un enjeu pour les voyageurs d’affaires Cette solution répond à un besoin croissant de confidentialité et de confort acoustique, tout en optimisant la productivité en vol. FAQ Quelle est l’innovation apportée par ce partenariat ? Une technologie permettant des appels vocaux simultanés en cabine, sans bruit ni interférence. Combien d’appels peuvent être passés en même temps ? Jusqu’à 300 appels simultanés sans perturbation. Quels sont les avantages pour les passagers ? Confidentialité, silence et productivité accrue, notamment pour les voyageurs d’affaires. Quel est l’impact sur l’action Safran ? L’action Safran a progressé de 3,23% suite à cette annonce.

