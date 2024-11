Samsung rebondit de 8% après avoir testé des plus bas de plusieurs années. La meilleure séance depuis 2021 📈

Les actions du fabricant de smartphones et de mémoires Samsung ( SMSN.UK) ont gagné 8 % aujourd'hui et ont enregistré leur meilleure séance depuis 2021. La société a enregistré sa première session d'afflux d'investissements étrangers depuis le 29 octobre. Certains investisseurs attribuent cette hausse aux résultats attendus de Nvidia (NVDA.US) la semaine prochaine (20 novembre, après la session américaine) ; avant leur publication, nous constatons une amélioration du sentiment parmi la plupart des entreprises, liées aux semi-conducteurs et aux marchés connexes. L'entreprise dépend plus fortement que son autre concurrent coréen SK Hynix de fournisseurs chinois, et les droits de douane de 60 % proposés par les États-Unis sur les marchandises chinoises pourraient augmenter considérablement ses coûts. Les actions de Samsung ont perdu au cours des cinq derniers jours consécutifs, et la société se négocie en baisse d'environ 30 % cette année, testant les plus bas de septembre/octobre 2022, sur une vague d'inquiétudes autour d'une nouvelle politique tarifaire protectionniste américaine potentielle défavorable à la société et des perspectives mitigées pour le marché des puces mémoire HBM, une vague dont Micron Technology (MU.US) a également perdu récemment. Selon les données de Bloomberg, le titre s'échange avec une décote à deux chiffres par rapport à la variation de la valeur comptable projetée par les analystes sur un an.

Les politiques protectionnistes proposées par Trump ne sont pas la seule source d'inquiétude. Les résultats de l'entreprise pour le dernier trimestre ont légèrement dépassé les prévisions de ventes et de bénéfices d'exploitation, mais le bénéfice de son unité de semi-conducteurs a chuté de 40 % par rapport au trimestre précédent, ce que le marché a attribué à la concurrence acharnée de TSMC (TSM.US) de Taïwan.

Le bénéfice du segment des semi-conducteurs au troisième trimestre était de 3,84 billions de wons, soit la moitié de celui de SK Hynix. L'entreprise a également averti le 31 octobre que la demande de smartphones et de PC restait faible, et a publié une prévision décevante de bénéfice d'exploitation pour le quatrième trimestre de 9,18 billions de wons, contre plus de 11,5 billions de wons prévus par les analystes de LSEG. Samsung est le deuxième fournisseur mondial de smartphones. L'entreprise devrait lancer des puces mémoire de 6e génération HBM4 à haute performance ciblant l'IA au cours du second semestre 2025. Action Samsung (SMSN.UK) Intervalle D1 L'action Samsung a réagi à un niveau de support clé fixé par le retracement Fibo 71,6 de la vague haussière de 2016, les fortes réactions antérieures des prix de 2020 et 2022, et une ligne de cou potentielle dans une formation tête-épaules (RGR). Une chute en dessous de 900 dollars pourrait ouvrir la voie à l'effacement de l'ensemble de la vague haussière de 8 ans et à un test de la zone autour de 500 dollars par action. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5

