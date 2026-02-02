Les investisseurs regardent déjà vers les midterms de novembre 2026 , susceptibles d’imposer une forme de “gridlock” perçue comme stabilisatrice.

Les marchés pourraient rester calmes si le shutdown est court, mais au-delà de 30 jours , le risque de nervosité et de “data blackout” augmente.

Le CBO estime que le shutdown 2025 a coûté environ 1.5% du PIB , un précédent qui inquiète en cas de répétition.

Le blocage porte désormais sur le financement du Department of Homeland Security et la contestation de la politique migratoire/ICE.

Les États-Unis entrent dans un second shutdown fin janvier 2026 , après un accord provisoire jugé insuffisant.

Les marchés américains n’ont pas encore digéré les séquelles statistiques et économiques du shutdown record de 2025 que l’administration fédérale replonge déjà dans un nouvel épisode de paralysie budgétaire fin janvier 2026. Au-delà du choc opérationnel, l’enjeu est désormais politique et systémique : la répétition de crises de financement, attribuées à la stratégie de confrontation de Donald Trump, soulève une question centrale pour les investisseurs : s’agit-il d’un événement gérable, ou du symptôme d’une fragilisation durable de la gouvernance américaine ?

🧩 Pourquoi un nouveau shutdown en 2026 ?

Un accord provisoire qui n’a rien réglé

Le précédent shutdown a été résolu via un compromis temporaire, obtenu grâce à un petit groupe de sénateurs démocrates ayant rompu avec la ligne de négociation de leur parti. Mais ce texte n’a pas traité le fond du conflit. Résultat : la polarisation entre démocrates et républicains reste élevée et continue de s’élargir.

Le point important pour les marchés est que les shutdowns ne viennent pas d’un “budget” unique. Le processus américain passe par une série de lois de finances sectorielles (appropriations bills). Autrement dit, même si un sujet est réglé, un autre peut immédiatement recréer une impasse.

Le DHS et l’ICE : un conflit plus large qu’en 2025

En 2025, la dispute portait sur le financement d’un programme de santé. En 2026, le conflit est plus vaste : il touche au financement du Department of Homeland Security, et donc à des enjeux de souveraineté, sécurité intérieure et politique migratoire.

Une vague de protestations vise l’administration et l’ICE, accusée (dans le débat public) d’abus liés à l’application des nouvelles mesures migratoires. Les démocrates demandent réformes, supervision renforcée et garde-fous avant d’approuver de nouveaux crédits. Les républicains, eux, exigent un vote sans conditions.

📉 Pourquoi cet épisode inquiète davantage les marchés ?

Le précédent 2025 a eu un coût tangible

Les shutdowns sont fréquents dans l’histoire américaine et se traduisent souvent par quelques jours ou semaines d’interruption. Mais la différence récente est la durée et la répétition. D’après les estimations citées, le Congressional Budget Office évalue le coût du shutdown 2025 à environ 1.5% du PIB, avec des ordres de grandeur similaires évoqués par JPMorgan et Goldman Sachs.

Ce précédent change la lecture des investisseurs : un shutdown long n’est plus une curiosité politique, mais un choc macroéconomique potentiel.

Le risque “data blackout” amplifie l’incertitude

Un prolongement du shutdown implique la mise en sommeil progressive d’institutions statistiques et d’administrations clés. Pour les marchés, le problème n’est pas seulement l’économie réelle : c’est aussi la visibilité.

Moins de données macro = plus d’incertitude sur :

la consommation,

l’emploi,

l’inflation,

et donc la réaction de la Fed.

Dans un environnement déjà instable autour de la politique monétaire, l’absence de données fiables peut provoquer une hausse de la prime de risque.

🗳️ Midterms 2026 : le vrai “trade” politique ?

Une Maison-Blanche sous pression politique

Le contexte politique se tend : manifestations, controverses, interventions militaires, et des indicateurs de sentiment/emploi décrits comme faibles. Surtout, l’attention se déplace vers les élections de mi-mandat de novembre 2026, qui détermineront le contrôle du Sénat et de la Chambre.

Dans ce narratif, même si les républicains peuvent conserver le Sénat, la Chambre apparaît plus menacée. Si le scénario d’une perte de la Chambre se matérialise, les marchés pourraient anticiper un blocage législatif.

Pourquoi le “gridlock” peut rassurer Wall Street

Paradoxalement, une Chambre opposée au président peut être perçue comme stabilisatrice : moins de marge pour lancer de nouvelles guerres commerciales, affaiblir certaines institutions, ou adopter des mesures imprévisibles. Pour les actifs risqués, cette limitation du pouvoir exécutif peut réduire l’incertitude politique et soutenir les multiples de valorisation.

⚠️ Scénarios de marché : de la simple friction à la crise

Si le shutdown reste court

Si la paralysie se résout en quelques jours ou semaines, l’impact sur les marchés pourrait rester contenu : volatilité ponctuelle, mais pas de remise en cause majeure des tendances.

Si le shutdown dépasse 30 jours

Au-delà d’un mois, les risques augmentent nettement :

mise au chômage partiel de fonctionnaires,

perturbations logistiques (jusqu’au trafic aérien),

retards de paiements et suspension de contrats,

consommation plus faible et chômage plus élevé.

Dans ce cas, les marchés pourraient re-pricer plus agressivement le risque US, d’autant que la question de la dette et du coût de financement reste en toile de fond. Le scénario extrême évoqué est celui d’une crise de confiance plus large sur la stabilité financière américaine.

❓ FAQ

Qu’est-ce qu’un shutdown aux États-Unis ?

C’est l’arrêt partiel des services fédéraux lorsque le Congrès ne vote pas les crédits nécessaires au financement de certaines administrations.

Pourquoi ce shutdown 2026 est-il jugé plus risqué ?

Parce qu’il suit un shutdown 2025 très long, avec des effets économiques mesurables, et qu’il peut provoquer un manque de données macro.

Quels actifs sont les plus sensibles à un shutdown prolongé ?

Les actions US (via la croissance), le dollar (via l’aversion au risque), les obligations (via la confiance) et les secteurs dépendants des contrats fédéraux.

Un shutdown peut-il déclencher une crise financière ?

Rarement, mais si la durée s’allonge et que la confiance dans la gouvernance et la trajectoire de la dette se détériore, le risque systémique augmente.

Pourquoi les élections de mi-mandat comptent autant pour les marchés ?

Parce qu’un changement de majorité à la Chambre peut créer un “gridlock” limitant les décisions politiques disruptives, souvent vu comme un facteur de stabilité.