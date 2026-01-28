Le plan de redressement de Brian Niccol montre des résultats plus rapides que prévu

Les marges reculent fortement , sous l’effet des coûts et des investissements

Rebond tiré par les transactions , pas uniquement par les prix

📈 Un signal que le marché attendait depuis longtemps

La réaction boursière est sans équivoque : Starbucks a enfin livré ce qui lui manquait depuis plusieurs trimestres. Les chiffres publiés ne sont pas simplement « meilleurs que prévu », ils montrent une inflexion réelle de la dynamique aux États-Unis, le marché clé du groupe.

C’est la première fois depuis près de deux ans que Starbucks affiche une croissance des ventes domestiques, et surtout la première fois depuis huit trimestres que cette croissance est portée par le nombre de transactions. Pour les investisseurs, ce point est crucial : une hausse du ticket moyen peut être artificiellement obtenue par des hausses de prix, mais une hausse des transactions traduit un retour des clients dans les magasins.

Depuis le début de l’année, l’action gagne déjà près de 15 %, et progresse encore de plus de 3,5 % après la publication. Le marché ne célèbre pas une amélioration parfaite, mais un changement de trajectoire.

🇺🇸 Les États-Unis : le cœur du problème… et de la solution

Les ventes comparables en Amérique du Nord progressent de 4 %, marquant la fin d’une longue phase de stagnation. La hausse du ticket moyen reste modeste (+1 %), mais elle est qualitative : espresso, boissons à base de thé et surtout ajouts de cold foam, qui permettent à Starbucks d’augmenter la facture sans détériorer la perception de valeur.

L’élément clé est psychologique autant qu’économique : Starbucks commence à regagner la confiance du consommateur américain, dans un contexte pourtant marqué par l’inflation et la pression sur le pouvoir d’achat.

🔧 Le plan Niccol : moins de complexité, plus d’expérience

Le redressement repose sur des décisions opérationnelles très concrètes. Brian Niccol ne promet pas une révolution abstraite, mais une refonte pragmatique du fonctionnement des magasins.

La simplification du menu vise à réduire la charge des baristas et à accélérer le service, notamment aux heures de pointe. L’entreprise cherche également à retrouver l’ADN du « coffeehouse » : produits plus frais, ambiance plus qualitative et personnalisation accrue.

Un objectif central est la réduction du temps de service, avec une cible inférieure à quatre minutes. Starbucks reconnaît ne pas encore y être systématiquement, mais les progrès sont mesurables.

🧃 Les boissons protéinées : un pari stratégique sous-estimé

Le lancement de boissons enrichies en protéines pourrait s’avérer plus structurant qu’il n’y paraît. Le marché mondial des boissons évolue vers des produits dits « fonctionnels », orientés santé, performance et bien-être.

Pour Starbucks, c’est une extension naturelle de son modèle : vendre plus qu’un café plaisir, mais une expérience perçue comme utile et premium. Si cette gamme trouve son public, elle pourrait devenir un moteur de croissance durable, au-delà de l’effet nouveauté.

⚠️ Le revers de la médaille : des marges sacrifiées

Le redressement a un coût. Les marges se contractent de près de 290 points de base sur le trimestre, sous l’effet combiné de la hausse des coûts des matières premières, de l’impact des droits de douane et des investissements technologiques et logistiques.

La direction assume ce choix : priorité à la reconquête des clients, quitte à accepter une rentabilité plus faible à court terme. Le message est clair : la rentabilité viendra plus tard, une fois la base commerciale stabilisée.

La guidance sur le bénéfice par action, inférieure aux attentes du marché à mi-fourchette, reflète cette prudence.

🧭 Ce que Wall Street va surveiller désormais

Le marché a accordé un premier vote de confiance, mais plusieurs questions restent ouvertes. La croissance américaine devra se confirmer sur plusieurs trimestres pour être jugée structurelle. La capacité de Starbucks à restaurer ses marges au second semestre sera déterminante pour la valorisation.

Enfin, l’Investor Day de Brian Niccol sera un moment clé : les investisseurs attendent désormais des jalons précis, pas seulement une narration convaincante.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi la croissance des transactions est-elle si importante ?

Parce qu’elle indique un retour réel des clients, et non une simple inflation des prix.

Les marges peuvent-elles rapidement se redresser ?

Probablement pas immédiatement. La direction table plutôt sur une amélioration progressive au second semestre.

Le redressement repose-t-il uniquement sur les États-Unis ?

Non. La Chine affiche également une reprise solide, mais les États-Unis restent le marché clé pour la valorisation.

Le titre est-il redevenu attractif ?

Le marché anticipe déjà une partie du redressement. La suite dépendra surtout de la capacité à restaurer les marges.