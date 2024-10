Starbucks en difficulté : Les ventes s'effondrent, les clients restent à l'écart

Le géant du café, Starbucks, est confronté à d'importants défis. Les résultats préliminaires du quatrième trimestre révèlent une nouvelle baisse des ventes, ce qui constitue la pire performance depuis la pandémie. Résultats préliminaires du quatrième trimestre : Ventes préliminaires des magasins comparables : -7 % (estimations : -3,48 %)

Chiffre d'affaires préliminaire des magasins comparables aux États-Unis : -6% (estimations : -2,81%)

Chiffre d'affaires préliminaire des magasins comparables en Chine : -14% (estimations : -10,5%)

Bénéfice ajusté préliminaire par action : 80 cents (estimations : 1,03 $)

Chiffre d'affaires net préliminaire : 9,1 milliards de dollars (estimations : 9,36 milliards de dollars) Informations supplémentaires tirées du rapport préliminaire : Le dividende trimestriel est passé de 0,57 $ à 0,61 $ par action.

Le rapport souligne la faiblesse du chiffre d'affaires en Amérique du Nord.

Starbucks suspend la publication de ses prévisions pour 2025. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les résultats préliminaires de Starbucks n'ont pas été à la hauteur des attentes. Les données définitives pour le quatrième trimestre fiscal 2024 seront publiées le 30 octobre. Source : Bloomberg Finance LP

Résultats jusqu'au troisième trimestre fiscal. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Commentaire sur les résultats préliminaires : Les clients, en particulier aux États-Unis, fréquentent moins les cafés Starbucks en raison du prix élevé du café. Le prix d'un café latte a récemment frôlé la barre des 6 dollars. Les ventes mondiales de magasins comparables ont baissé de 7 %, et de 6 % rien qu'aux États-Unis. En Chine, le plus grand marché étranger de Starbucks, les ventes ont chuté de 14 %, en raison de la faiblesse du consommateur chinois, qui commence à épargner en prévision d'un avenir incertain. Aux États-Unis, les consommateurs, en raison de l'augmentation du coût de la vie, réduisent leurs dépenses et recherchent des alternatives moins chères. En Chine, Starbucks doit faire face à une concurrence plus forte, comme Luckin Coffee, et à un ralentissement économique qui affecte le sentiment des consommateurs chinois. Il convient également de noter l'augmentation significative des prix du café au cours de l'année écoulée, tant pour les grains d'Arabica que de Robusta, ce qui réduit les marges des cafés. L'action Starbucks a chuté de plus de 4 % après l'annonce des résultats préliminaires. Le cours a baissé de plus de 1 % depuis le début de l'année, y compris dans les échanges d'hier après les heures de bureau.

L'action Starbucks évolue de manière latérale depuis 2019, loin derrière le S&P 500. Source : xStation5 Le nouveau PDG peut-il améliorer la situation de l'entreprise ? Il convient de noter que Starbucks a un nouveau chef de la direction. Le nouveau directeur général, Brian Niccol, est confronté à une tâche difficile. Il a rejoint l'entreprise alors que les ventes sont en baisse depuis deux trimestres. Il s'est engagé à se concentrer sur l'amélioration de l'expérience client, en particulier aux heures de pointe du matin, et sur la rationalisation des cafés. Il souhaite également simplifier le menu trop complexe et faire en sorte que chaque visite chez Starbucks soit une expérience positive pour le client. Niccol prévoit également de modifier le système de commande mobile afin qu'il n'ait pas d'impact négatif sur l'atmosphère des cafés. Certains critiques estiment que Starbucks s'est éloigné de ses racines et a cessé d'être un lieu de rencontre et de détente pour les amateurs de café.

