Les marchés ont sévèrement sanctionné les résultats 2024 de Stellantis, dont l’action a chuté de 3,32 % à 13,036 euros, affichant ainsi la plus forte baisse du CAC 40. L’année écoulée a été marquée par un recul significatif des performances financières du groupe automobile, confronté à une forte contraction de ses ventes et à une baisse de sa rentabilité. Le chiffre d’affaires net s’est replié de 17 %, atteignant 156,9 milliards d’euros, tandis que le bénéfice net s’est effondré de 70 %, pour s’établir à 5,5 milliards d’euros. La marge opérationnelle courante a subi une lourde correction, passant de 12,8 % en 2023 à seulement 5,5 % en 2024. Ce niveau est dans la fourchette basse des estimations données par le groupe en septembre dernier (5,5 % - 7 %) et sous les attentes des analystes qui tablaient sur 6 %. Stellantis justifie cette chute par « l'absence momentanée de certains modèles dans l'offre produit » et par la mise en œuvre de mesures de réduction des stocks. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le free cash-flow industriel est ressorti à -6 milliards d’euros, un niveau qui reste cependant conforme aux prévisions du groupe. Le stock des concessionnaires américains a quant à lui été réduit à 304 000 unités, dépassant l’objectif initial de 330 000 unités fixé par Stellantis. Cependant, cette amélioration a été obtenue au prix de remises importantes consenties aux acheteurs, ce qui a contribué à faire chuter la rentabilité du constructeur en Amérique du Nord, avec une marge opérationnelle divisée par plus de trois, passant de 15,4 % en 2023 à seulement 4,2 % en 2024. Le principal échec de cette stratégie repose sur l’incapacité de Stellantis à maintenir une rentabilité élevée, un objectif qui était pourtant central dans la vision de Carlos Tavares. En 2021, l’ancien PDG avait promis de conserver une marge opérationnelle à deux chiffres « tout au long de la décennie ». Or, la réalité du marché a contredit ces ambitions, poussant Stellantis à revoir ses prévisions à la baisse. La chute de la rentabilité et des perspectives jugées insuffisamment inspirantes pour 2025 ont précipité la démission de Carlos Tavares, effective depuis le 1er décembre 2024. Son successeur sera désigné au premier semestre 2025. Le groupe a également annoncé une réduction drastique de son dividende. Alors que les actionnaires avaient perçu 1,55 euro par action pour l’exercice 2023, ils devront se contenter de 0,68 euro en 2024, soit une baisse de plus de 50 %. Ce choix s’inscrit dans une logique de prudence financière face à la nécessité de restaurer une dynamique de croissance et d’améliorer le cash-flow industriel. Pour 2025, Stellantis table sur un retour à la croissance de son chiffre d’affaires, avec une marge opérationnelle attendue à « un chiffre » et un free cash-flow industriel positif. L’enjeu sera donc de redresser la performance du groupe, tout en s’adaptant à un marché de l’automobile en pleine mutation, notamment avec l’accélération des lancements de modèles sur les nouvelles plateformes STLA Medium et STLA Large, ainsi que le déploiement en Europe des Citroën C3 et ë-C3. L’action Stellantis reste sous pression après une année 2024 compliquée, marquée par une chute de 40,54 % en Bourse, contrastant avec son statut de meilleur performer du CAC 40 en 2023. Si la nomination du futur directeur général et le redressement des ventes se concrétisent, le groupe pourrait retrouver une trajectoire plus favorable. Mais pour l’instant, la prudence reste de mise. Graphique de Stellantis (intervalle H1) Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."