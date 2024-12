Le constructeur automobile Stellantis a annoncé un partenariat stratégique avec la société américaine Zeta Energy pour le développement de batteries lithium-soufre de nouvelle génération. Ce partenariat s’inscrit dans une démarche visant à révolutionner les technologies de stockage d’énergie pour les véhicules électriques. Grâce à cette alliance, les deux entreprises espèrent créer des batteries plus légères, tout en maintenant une autonomie accrue et des performances exceptionnelles. Une autonomie et une recharge rapide accrues grâce à la nouvelle technologie Les batteries lithium-soufre promises par Stellantis et Zeta Energy devraient offrir plusieurs avantages par rapport aux technologies actuelles. D'abord, elles permettent une autonomie améliorée tout en réduisant le poids des packs de batteries, rendant ainsi les véhicules électriques plus maniables. En outre, ces batteries devraient accélérer la recharge rapide, avec un gain de 50 % par rapport aux technologies existantes, rendant ainsi la conduite des véhicules électriques plus pratique et accessible pour un plus grand nombre de conducteurs. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Une autre promesse clé de cette nouvelle technologie est la réduction substantielle du coût des batteries. Les batteries lithium-soufre, en cours de développement, devraient coûter moins de la moitié du prix actuel des batteries lithium-ion par kilowattheure (kWh). Cette avancée pourrait bien transformer le marché des véhicules électriques, en rendant les véhicules écologiques plus abordables pour les consommateurs et en accélérant l’adoption des technologies vertes. Un projet à long terme avec une production prévue d'ici 2030 L'accord entre Stellantis et Zeta Energy comprend le développement de la pré-production des nouvelles batteries, ainsi que des plans de production future à plus grande échelle. L’objectif est de produire ces batteries en grande quantité d’ici 2030, ouvrant ainsi la voie à une révolution technologique dans l'industrie automobile. Ce partenariat représente une avancée importante dans la transition énergétique et la décarbonation du secteur des transports. Suite à cette annonce, l'action de Stellantis a enregistré une hausse de 3,77 %, confirmant l’optimisme du marché face à ce nouveau partenariat. Toutefois, la volatilité implicite de l’action est de 33 %, plus élevée que les 43 % précédents, indiquant que les investisseurs anticipent une réduction des tensions sur le marché, ce qui pourrait favoriser une stabilité accrue dans les mois à venir. Source : AOF, XTB Research Graphique de Stellantis (intervalle D1) Les bandes de Bollinger marquent un plat et servent de support et de résistance à l’évolution intra-journalière du cours. Source : xStation5

