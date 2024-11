Stellantis prêt à s'adapter aux décisions de Donald Trump, selon Carlos Tavares

Stellantis s'adaptera aux orientations de Donald Trump Le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, a annoncé que le groupe automobile Stellantis s’adaptera aux décisions futures de Donald Trump. Lors d'une visite sur le site de Stellantis à Rennes, en Ille-et-Vilaine, il a souligné que, bien que l'hostilité marquée du président-élu américain à la voiture électrique soit un sujet important, d'autres "sensibilités" concernant les questions environnementales aux États-Unis devraient également être prises en compte. Tavares a précisé que le groupe se préparait à ajuster ses stratégies en fonction des orientations de la future administration américaine, qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. Donald Trump et ses réserves sur la voiture électrique Donald Trump ne cache pas ses fortes réserves concernant la voiture électrique, qu’il qualifie parfois d'"arnaque". Une politique potentielle sous sa présidence pourrait inclure un retour sur les aides à l'achat ou un renforcement des taxes sur les importations de véhicules électriques dans le cadre d’une politique protectionniste. Cette situation pourrait affecter directement l’industrie automobile, et Stellantis, acteur majeur dans ce domaine, se prépare à ajuster ses opérations en fonction des décisions économiques et politiques du futur président des États-Unis. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Carlos Tavares a également évoqué les contentieux commerciaux entre la Chine et l'Union européenne. La Chine a récemment ouvert une enquête sur les pratiques commerciales de l'UE, qu’elle juge déloyales, après l’imposition de droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 38% sur les importations de voitures électriques chinoises. Cette décision fait suite à l’opinion de l'UE selon laquelle la Chine fausse le marché en vendant des véhicules électriques à prix bas, grâce à des subventions d’État. Le dialogue sur ce sujet n'est pas clos, et les tensions pourraient persister, affectant les entreprises opérant dans ces deux régions. Le site de Rennes prépare la production du Citroën C5 Aircross Le site de Rennes de Stellantis, qui emploie 1 800 salariés, est en train de se préparer pour la production du nouveau Citroën C5 Aircross. Ce SUV familial, qui a été dévoilé au Mondial de l’automobile de Paris le mois dernier, sera disponible à partir du second semestre 2025. Il sera proposé en motorisations thermique, hybride et électrique, reflétant l’engagement de Stellantis dans la transition énergétique et dans le développement de véhicules à faibles émissions. Carlos Tavares, qui prendra sa retraite à l'issue de son mandat début 2026, a précisé que le processus de désignation de son successeur commencera à la fin de l'année 2025 et durera toute l'année. Cette annonce marque une étape importante pour le groupe, qui se prépare à un changement de direction tout en poursuivant ses objectifs de développement à l'échelle mondiale. Source : Reuters

