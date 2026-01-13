D’un point de vue technique, MSTR apparaît survendue et sensible à une reprise du Bitcoin.

Le prix moyen d’achat avoisine 75 000 USD , offrant un coussin en cas de correction.

L’action MSTR progresse après l’annonce et se rapproche de la valeur nette de ses réserves en Bitcoin.

L’action Strategy (MSTR.US) a de nouveau attiré l’attention des marchés après l’annonce d’un achat massif de Bitcoin, confirmant la stratégie assumée de l’entreprise comme véhicule quasi institutionnel d’exposition à la cryptomonnaie reine. Cette décision intervient dans un contexte de stabilisation du marché crypto et pourrait marquer un point d’inflexion pour le titre.

₿ Un nouvel achat massif de Bitcoin

Une acquisition stratégique de 13 600 BTC

Strategy a annoncé avoir acquis 13 600 BTC supplémentaires, portant ses réserves totales à près de 687 000 bitcoins. Il s’agit de la plus importante transaction depuis l’été 2025, soulignant la constance de la stratégie d’accumulation du groupe.

À la suite de cette annonce, l’action MSTR a progressé de plus de 3% lors de la séance américaine, et affiche encore plus de 1% de hausse avant l’ouverture aujourd’hui. Le marché interprète cet achat comme un signal de confiance dans les perspectives à moyen et long terme du Bitcoin.

Une valorisation désormais alignée sur les réserves

Fait notable, les actions Strategy se négocient actuellement globalement en ligne avec la valeur du Bitcoin détenu par l’entreprise. Cette situation marque une stabilisation relative après plusieurs semaines durant lesquelles le titre se traitait avec une légère décote par rapport à la valeur nette de ses avoirs en BTC.

Cette convergence suggère que le marché commence à réévaluer plus rationnellement le profil risque/rendement de Strategy, en tenant compte à la fois de la concurrence des ETF spot Bitcoin et du levier implicite offert par l’action.

📊 Prix moyen, dollar fort et dynamique du Bitcoin

Un coussin de sécurité autour de 75 000 USD

Le prix moyen d’acquisition du Bitcoin par Strategy est désormais estimé à environ 75 000 USD. Ce niveau constitue un coussin significatif en cas de correction du marché et correspond presque exactement au point bas atteint lors de la correction d’avril 2025, déclenchée par les annonces de droits de douane de Donald Trump.

Cette cohérence renforce l’idée que Strategy a construit sa position sur des niveaux jugés structurellement défendables.

Bitcoin résilient malgré un dollar fort

Malgré le renforcement du dollar américain, le Bitcoin est parvenu à se stabiliser autour de 90 000 USD et, après le dernier repli, à rebondir rapidement vers 92 000 USD. Depuis le début de 2026, la demande pour les “hard assets”, en particulier les métaux précieux, reste soutenue malgré la vigueur du billet vert.

Ce comportement pourrait, à terme, bénéficier également au Bitcoin, dont le rôle de réserve de valeur alternative est de nouveau mis en avant dans un contexte d’incertitude monétaire.

Source: xStation5

📉 MSTR : une action lourdement corrigée, mais techniquement intéressante

Une chute comparable aux marchés baissiers du Bitcoin

Sur un horizon plus large, l’action MSTR reste en baisse de près de 70% par rapport à ses plus hauts, un phénomène qui, historiquement, ne s’est produit que lors de marchés baissiers profonds du Bitcoin. Cette correction s’explique par deux facteurs principaux :

la concurrence directe des ETF spot Bitcoin , qui réduisent l’intérêt de MSTR comme proxy boursier du BTC,

la forte volatilité intrinsèque du titre, amplifiée par l’effet de levier implicite de sa structure.

Des signaux techniques en amélioration

Source: xStation5

D’un point de vue technique, plusieurs indicateurs commencent à se retourner à la hausse. Le RSI et le MACD montrent des signaux de reprise progressive, suggérant que le titre pourrait sortir d’une zone de survente marquée.

Un élément clé restera la dynamique du Bitcoin lui-même. Une cassure au-dessus des 95 000 USD sur le BTC pourrait servir de catalyseur puissant, accélérant nettement le rebond de l’action Strategy.

🔮 Perspectives : entre ETF et retour du bull market

ETF Bitcoin : un frein structurel, mais pas définitif

La montée en puissance des ETF Bitcoin spot réduit mécaniquement la demande pour MSTR en tant qu’instrument d’exposition indirecte. Toutefois, Strategy conserve un avantage : une exposition concentrée et assumée, avec un effet de levier psychologique et financier que les ETF n’offrent pas.

Un levier asymétrique en cas de marché haussier

En cas de retour d’un marché haussier du Bitcoin, l’action Strategy pourrait bénéficier d’un effet de rattrapage important, compte tenu de la profondeur de la correction déjà subie. À ces niveaux, le profil risque/rendement devient de nouveau asymétrique, avec un potentiel de hausse conditionné avant tout à la trajectoire du BTC.

❓ FAQ

Pourquoi l’achat de 13 600 BTC est-il important ?

Il s’agit du plus gros achat de Strategy depuis l’été 2025, confirmant son engagement total envers le Bitcoin.

MSTR est-elle toujours une bonne alternative aux ETF Bitcoin ?

Moins qu’avant, mais elle offre un levier et une exposition plus agressive que les ETF spot.

Le prix moyen de 75 000 USD est-il rassurant ?

Oui, il correspond à un niveau technique clé et offre un coussin en cas de correction.

Quels sont les niveaux clés pour Bitcoin ?

La zone 95 000 USD constitue une résistance majeure à court terme.

MSTR est-elle survendue ?

Les indicateurs techniques suggèrent que le titre se situe dans une zone de survente avancée, avec un potentiel de rebond.