OUVERTURE US : Le secteur technologique progresse, tout comme le pétrole

Une nouvelle semaine s'ouvre sur les marchés boursiers américains dans un climat mitigé. L'indice US100 affiche une hausse d'environ 0,2 à 0,3% en début de séance, l'US500 reste stable, et l'US2000 subit une baisse d'environ 0,7%. À l'heure actuelle, le marché est le théâtre d'un affrontement entre une tendance positive inébranlable, portée par les entreprises technologiques, et des voix sceptiques de plus en plus audibles, alimentées par les nouvelles en provenance du Moyen-Orient. Bien que le sentiment du marché suggère qu’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran a effectivement été signé ou le sera bientôt, la situation reste incertaine. Le cessez-le-feu est encore fragile, et le détroit d’Ormuz, d’importance stratégique, reste fermé. Hier soir encore, le CENTCOM a confirmé une attaque iranienne contre des installations américaines au Koweït. Données macroéconomiques Aux États-Unis, les données ISM et PMI du secteur manufacturier seront publiées. Le marché s'attend à ce que l'indice des prix à la production atteigne 55,3 en mai.

L'indice ISM manufacturier principal devrait passer à 53 points. US100 (D1) L'indice a conservé une forte dynamique haussière depuis qu'il a franchi son plus bas local en mars. Le RSI reste élevé, le MACD se normalise, mais la structure des moyennes mobiles exponentielles (EMA) reste clairement haussière. La résistance clé se situe au niveau du retracement de Fibonacci de 23,6% (~30 485), tandis que le premier support pour les acheteurs se trouve aux alentours de ~29 730. Si le niveau de Fibonacci de 23,6% venait à être franchi à court terme, la prochaine cible pour les acheteurs serait la zone autour de 31 755 points. Source : xStation5 Actualités des entreprises Entreprises de logiciels : Jensen Huang, PDG de Nvidia, a souligné dans l'une de ses déclarations que le secteur des logiciels n'est pas autant menacé par l'IA que certains pourraient le penser. De solides hausses sont observées sur l'ensemble du marché. Parmi les valeurs phares figurent ServiceNow (NOW.US), Salesforce (CRM.US), Adobe (ADBE.US), Workday (WDAY.US) et Palantir (PLTR.US).

: Jensen Huang, PDG de Nvidia, a souligné dans l'une de ses déclarations que le secteur des logiciels n'est pas autant menacé par l'IA que certains pourraient le penser. De solides hausses sont observées sur l'ensemble du marché. Parmi les valeurs phares figurent ServiceNow (NOW.US), Salesforce (CRM.US), Adobe (ADBE.US), Workday (WDAY.US) et Palantir (PLTR.US). Nvidia (NVDA.US), Qualcomm (QCOM.US) : Qualcomm recule d'environ 7%, Nvidia progresse d'un peu moins de 2% et ARM gagne plus de 13% à la suite des présentations des nouveaux produits de Nvidia. Les investisseurs expriment des inquiétudes concernant la concurrence pour la gamme de produits « Snapdragon ».

: Qualcomm recule d'environ 7%, Nvidia progresse d'un peu moins de 2% et ARM gagne plus de 13% à la suite des présentations des nouveaux produits de Nvidia. Les investisseurs expriment des inquiétudes concernant la concurrence pour la gamme de produits « Snapdragon ». Revolution Medicines (RVMD.US) : La société affiche une hausse d'environ 10% après avoir présenté les résultats de ses recherches sur un nouveau médicament contre le cancer du pancréas.

: La société affiche une hausse d'environ 10% après avoir présenté les résultats de ses recherches sur un nouveau médicament contre le cancer du pancréas. Taylor Morrison Home Corp. (TMHC.US) : L'entreprise de construction affiche une hausse d'environ 20% après que Berkshire Hathaway a décidé de la racheter pour 8,5 milliards de dollars.

: L'entreprise de construction affiche une hausse d'environ 20% après que Berkshire Hathaway a décidé de la racheter pour 8,5 milliards de dollars. IBM (IBM.US) : Le titre affiche une hausse d'environ 8%. Bloomberg News attribue cette hausse à une nouvelle vidéo dans laquelle Donald Trump aurait parlé en termes élogieux du PDG de l'entreprise.

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