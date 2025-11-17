Réaction boursière très positive , avec un titre en hausse d’environ +10 % , reflétant la confiance des investisseurs dans la capacité de SUSS à croitre.

Stratégie de croissance solide , combinant renforcement des positions historiques, développement de technologies émergentes (hybrid bonding, wafer cleaning, inkjet coating) et montée en puissance du business services.

Objectifs 2030 très ambitieux , avec une croissance annuelle visée de 9–13 % , une forte amélioration des marges (EBIT à 20–22 % ) et un effort R&D accru pour soutenir l’innovation.

SUSS MicroTec est une entreprise allemande de génie mécanique, spécialisée dans la fourniture de systèmes et de solutions de procédés pour l’industrie des semi-conducteurs. Basée à Garching, près de Munich, elle dispose également de sites de production en Allemagne (Sternenfels) et à Hsinchu, à Taïwan. La small cap allemande a présenté lors de son Capital Markets Day une feuille de route particulièrement ambitieuse à horizon 2030, marquée par une accélération soutenue de la croissance, une montée en puissance des activités à forte marge et un engagement financier significatif dans l’innovation. Le management affiche une confiance renouvelée dans la dynamique structurelle du secteur des semi-conducteurs, porté par des méga-tendances technologiques qui devraient soutenir une demande robuste pour les solutions d’équipement avancées proposées par SUSS. Cette présentation a été perçue comme un signal stratégique fort pour les investisseurs, confirmant la volonté du groupe de se transformer en un acteur plus large, plus rentable et plus innovant au cours des cinq prochaines années. Objectifs financiers 2030 Chiffre d’affaires : €750–900 M (vs guidance 2025 : €470–510 M)

→ CAGR visé : 9–13 % , supérieur à la croissance attendue du secteur (≈7 %).

Marge brute : 43–45 % (vs 35–37 % en 2025).

Marge EBIT : 20–22 % (vs 11–13 % en 2025).

Dépenses R&D : 11 % du CA d’ici 2030 (vs 9 % en 2024), soit €360–380 M cumulés sur 2026–2030. Axes stratégiques de croissance 1. Accélération sur les marchés historiques Maintien de positions de leader en photomask equipment , temporary bonding/debonding et UV projection scanning .

Lancement de nouvelles générations produits pour capter au moins la croissance du marché (≈7 %/an). 2. Expansion sur de nouveaux marchés Forte contribution attendue des nouvelles solutions : Wafer cleaning Hybrid bonding Inkjet coating

→ Ces trois technologies représentent la majorité du potentiel de croissance identifié par l'entreprise allemande.

3. Montée en puissance du business services Croissance des revenus issus : upgrades, pièces détachées, contrats SAV/garantie.

Objectif : porter la part du service de 18 % à 25 % des ventes d’ici 2030. Amélioration structurelle des marges La hausse attendue des marges repose sur plusieurs leviers clairement définis. SUSS compte d’abord sur l’impact positif de ses nouvelles solutions, dont les marges sont plus élevées que la moyenne du portefeuille existant. L’approche modulaire adoptée pour les nouvelles générations d’équipements doit réduire la complexité d’ingénierie, augmenter les synergies entre produits et abaisser les coûts de production. Parallèlement, la croissance du service, segment intrinsèquement plus rentable, jouera un rôle déterminant dans l’amélioration globale de la profitabilité. L’action SUSS MicroTec s’est envolée d’environ +10 % aujourd’hui, portée par la réception très positive de cette feuille de route stratégique. Les investisseurs ont salué l’ambition affichée en matière de croissance, la trajectoire claire de progression des marges et la volonté d’accroître fortement les investissements en R&D pour consolider le positionnement technologique du groupe. Source: xstation5

