Synthèse des matières premières - WTI, Gaz naturel, Or, Café (17.09.2024)

WTI Le pétrole brut est clairement en train de rebondir. Dans le cas du brut WTI, il s'agit d'un rebond à partir d'un plus bas de 65 dollars le baril jusqu'à un niveau de 70 dollars le baril. Le prochain niveau de résistance important se situe autour de 71,5 dollars le baril, soit les plus bas niveaux locaux de début et de fin août.

L'EIA réduit ses prévisions pour le pétrole brut WTI à 78,8 pour 2024, soit une baisse de 1,41 $ par rapport à ses prévisions précédentes. Pour 2025, en revanche, l'EIA prévoit un prix de 79,53 $ le baril, soit une baisse de 1,58 $ par rapport à sa prévision.

L'EIA s'attend à ce que les stocks diminuent en moyenne de 0,9 million de barils par jour au troisième trimestre de cette année, et de 1,0 million de barils par jour au quatrième trimestre. L'EIA s'attendait à une réduction des stocks avant même la décision de l'OPEP+ de retarder une augmentation de la production.

Selon les estimations de l'EIA, la production libyenne est tombée à environ 0,4 million de barils par jour, contre une moyenne de 1,1 million de barils par jour au cours du premier semestre de cette année.

L'EIA indique que la production de pétrole atteindra 13,3 millions de barils par jour d'ici la fin de l'année, puis 13,7 millions de barils par jour l'année prochaine.

L'EIA relève également ses prévisions de demande pour cette année de 180 kbd, à 103,08 millions de barils par jour, et de 100 kbd pour l'année prochaine, à 104,6 millions de barils par jour.

Les positions spéculatives nettes sur les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont devenues négatives pour la première fois depuis la publication des données en 2011.

Les stocks de pétrole brut ont essentiellement cessé de baisser, conformément à la saisonnalité. Cela pourrait maintenant provoquer des signaux potentiels de faiblesse si les stocks augmentent plus que l'année dernière ou que la saisonnalité sur 5 ans.

Il convient de noter que nous avions un signal de survente à court terme sur le pétrole, qui était associé à une chute des prix en dessous de 2 fois l'écart-type de la moyenne sur 1 an. En revanche, le prix du pétrole est actuellement en ligne avec la moyenne sur 5 ans. Il n'y a pas eu de signaux récents, mais il y a eu plusieurs rebonds en 2011-2013

Nous constatons à nouveau une nette augmentation de la backwardation, qui dépasse déjà 1 dollar dans le cas du WTI. Dans le cas du Brent, nous ne constatons pas une augmentation aussi forte de la backwardation.

Le « crack spread » pour le pétrole WTI continue de baisser, tandis que le brut WTI rebondit. Si les stocks de pétrole continuent de diminuer, le « crack spread » devrait rebondir. D'un autre côté, cela pourrait être le signe d'un rebond prématuré du pétrole WTI. Un écart de prix aussi important est également lié au roulement qui aura lieu après la séance d'aujourd'hui. Les positions sur le Brent sont devenues négatives pour la première fois depuis 2011. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les stocks de pétrole brut sont actuellement à leur plus bas niveau depuis 5 ans. Le comportement actuel par rapport aux moyennes et aux niveaux d'il y a un an sera important. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Pour le pétrole, nous avions un signal de survente à court terme, basé sur l'écart par rapport à la moyenne sur un an. Nous disposons également de signaux de ce type, si l'on considère la moyenne sur 5 ans et le comportement des prix entre 2011 et 2013. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Nous constatons une nette augmentation de la backwardation pour le pétrole brut WTI, ce qui peut à nouveau suggérer une situation de surachat à court terme. Dans le même temps, il convient toutefois de rappeler que cela s'est produit juste avant le renouvellement des contrats. Néanmoins, la courbe des contrats à terme reste extrêmement backwardée jusqu'en janvier. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le « crack spread » ne justifie pas un rebond des prix du pétrole WTI. Néanmoins, le comportement des stocks de pétrole peut également conduire à un rebond du « crack spread ». Source : Bloomberg Finance LP, XTB Nous voyons beaucoup de signaux contradictoires pour le pétrole WTI et le pétrole Brent. Néanmoins, le comportement actuel du prix du pétrole WTI peut suggérer une tentative de rebond vers le niveau de 71,5 $ le baril. Une hausse au-dessus de ce niveau indiquerait une rupture possible de la tendance baissière. Source : xStation5 GAZ NATUREL Le taux de remplissage des stocks en Europe est supérieur à 93 %. Cela indique un niveau de sécurité élevé à l'approche de la saison de chauffage.

Les stocks américains sont supérieurs d'environ 10 % à la moyenne quinquennale, mais sont déjà inférieurs au pic quinquennal.

La croissance relativement faible des stocks de gaz au cours des dernières semaines signifie qu'il sera possible d'atteindre la moyenne quinquennale avant le début de la saison de chauffage.

Les stocks s'élèvent actuellement à 3 387 milliards de pieds cubes, alors que le pic saisonnier sur cinq ans est d'environ 3 700 milliards de pieds cubes

La comparaison des stocks suggère que les prix du gaz devraient maintenant être plus élevés. Toutefois, cette évolution dépendra également de la structure à terme du gaz lui-même. Les prix du gaz en janvier devraient se situer à 3,3 $/MMBTU, sur la base du prix au comptant actuel.

Actuellement, la consommation de gaz reste supérieure à la norme. D'autre part, la production de gaz est nettement inférieure aux pics locaux de cette année, ce qui se traduit par des augmentations de stocks inférieures à la norme.

La consommation de gaz est supérieure à la norme. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Les stocks de gaz augmentent légèrement moins vite que la moyenne, en raison de la hausse de la consommation et de la baisse de la production. Source : Bloomberg Finance LP, XTBL Les augmentations des stocks de gaz au cours des dernières semaines ont été sensiblement inférieures à ce que la saisonnalité laisserait supposer. Cela suggère que la pression à la hausse sur les prix du gaz devrait se poursuivre. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le contango du point de vue des contrats d'octobre et de janvier a diminué de 13 % sur une base mensuelle. Aujourd'hui, après la séance, nous sommes confrontés à un transfert du contrat d'octobre au contrat de novembre. Ce transfert sera d'environ 10 % et conduira à un prix proche de 2,65 $/MMBTU. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le gaz teste actuellement la moyenne à 100 périodes. Bien entendu, il convient de garder à l'esprit le rollover, qui aura lieu aujourd'hui après la séance et qui sera d'environ 10 %. Le pic conduira probablement à un test de la fourchette de la formation oRGR. Un autre point à noter est le gap massif. L'année dernière, le gap de septembre n'a été comblé qu'en décembre, tandis que le gap d'octobre n'a été comblé qu'en novembre. Source : xStation5 OR L'or résiste à la saisonnalité et gagne très fortement juste avant la décision sur les taux d'intérêt de la Fed ; le métal précieux teste les environs de 2585 $ l'once.

La dynamique maximale de l'or au cours des 5 dernières années suggère une consolidation au cours des 2 prochains mois. Le comportement moyen indique qu'un fond potentiel est proche.

D'autre part, l'or se comporte davantage comme une saisonnalité à long terme, plutôt que comme une saisonnalité à 5 ou 10 ans. Il convient de noter qu'au cours des 5 à 10 dernières années, nous n'avons connu qu'un seul cycle de baisse des taux d'intérêt

Le comportement de l'or après la première baisse dans les quelques séances qui suivent est difficile à interpréter, mais à plus long terme, l'or progresse généralement après la première baisse.

Toutefois, il convient de noter que, ces derniers temps, l'or ne s'est pas toujours comporté de manière standard. Selon la saisonnalité sur 5 ans, l'or est proche d'une moyenne basse potentielle, tandis que le comportement maximum des 5 dernières années suggère une consolidation. Source : xStation5 La saisonnalité moyenne sur 5 ans suggère un creux à court terme. La saisonnalité sur 10 ans suggère qu'un creux ne se produira pas avant 4 à 6 semaines. En revanche, le comportement actuel de l'or ressemble davantage au comportement moyen des dernières décennies (depuis la publication des prix de l'or). Si l'or devait se comporter de la même manière, le pic local serait atteint au début du mois de novembre. Cela coïncide avec l'élection présidentielle américaine. Source : Bloomberg Finance LP, XTB L'or teste actuellement un point important sous la forme de la limite supérieure du canal de tendance à la hausse. Si ce test marque le début d'une correction, un support important pourrait se situer autour de 2535 dollars l'once. Source : xStation5 Le café Les récentes augmentations du prix du café sont à nouveau déclenchées par des préoccupations météorologiques

Le prix du Robusta a atteint son plus haut niveau depuis 2008, date à laquelle les contrats de café ont commencé à être échangés. Le prix de l'arabica, quant à lui, a atteint 260 cents la livre, dépassant les récents pics locaux et marquant les prix les plus élevés depuis 2011.

Le prix du robusta a augmenté de plus de 90 % cette année, ce qui est attribué à une très forte pénurie de ce café. La croissance du prix de l'arabica a été d'environ 40 % cette année.

Le Brésil connaît actuellement l'une des pires sécheresses de ces dernières années, ce qui crée une grande incertitude quant à la récolte de café de l'année prochaine

Les mauvaises conditions de production se produisent principalement dans la région de Minas Gerais, qui est responsable de la production d'arabica.

Même les pluies attendues en octobre pourraient ne pas être suffisantes pour entraîner une augmentation des fruits du caféier.

Au Vietnam, le typhon Yagi a détruit de nombreux caféiers et provoqué des inondations juste avant la récolte. Le Vietnam est le plus grand producteur de Robusta.

La Nina, qui se produit actuellement, entraîne une sécheresse considérable au Brésil et des pluies excessives au Viêt Nam. Ces deux situations ne sont pas propices à la culture du café

Les stocks de café de la CIE augmentent modérément depuis le mois de juin, mais ne dépassent pas les sommets locaux atteints au début de 2023. Les stocks restent inférieurs d'environ 35 % à ceux de 2011 (qui était le niveau local le plus bas) et d'environ 85 % à ceux du pic de 2004.

Le café a plafonné ses gains après une forte séance en début de semaine, mais les problèmes météorologiques persistants au Brésil et au Vietnam pourraient conduire à une révision des prévisions de récolte pour la saison 2024/2025. Il se peut que l'excédent considérable prévu soit entièrement réduit. Source : xStation5 Actuellement, on s'attend à une offre largement excédentaire pour la saison 2024/2025, en raison d'un rebond important de la production au Brésil. D'un autre côté, il y a de fortes chances que ces prévisions soient révisées et que les perspectives de production au Viêt Nam soient revues à la baisse. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."