T3 2025 Inditex: Une solide performance opérationnelle

Points clés Croissance robuste : ventes 9M2025 en hausse de 2,7 % à €28,2 Mds, marge brute portée à 59,7 %.

Résultats financiers en progression : EBIT +4,8 %, bénéfice net +3,9 %, trésorerie nette €11,3 Mds.

Inditex, géant mondial du prêt-à-porter basé en Espagne, opère plus de 5 500 magasins à travers 214 marchés via des enseignes emblématiques telles que Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho ou encore Zara Home. Le groupe s’appuie sur un modèle intégré associant créativité, innovation, proximité des approvisionnements et forte montée en puissance du digital. Solide performance sur les neuf premiers mois de 2025 Sur 9M2025, Inditex maintient une dynamique soutenue. Les collection ont été bien reçues, permettant une hausse des ventes de 2,7 % à €28,2 Mds (+6,2 % en devises constantes). Le groupe poursuit son expansion avec des ouvertures dans 39 marchés et un parc total de 5 527 magasins. La rentabilité progresse : marge brute à 59,7 % (+27 bps), EBITDA à €8,3 Mds (+4,2 %), EBIT à €5,9 Mds (+4,8 %), PBT à €6,0 Mds (+3,6 %) et bénéfice net à €4,6 Mds (+3,9 %). La trésorerie nette atteint €11,3 Mds, soutenue par une forte génération de cash-flow. Au T3 2025, la tendance s’accélère avec des ventes en hausse de 4,9 % (€9,8 Mds), une marge brute de 62,2 % (+79 bps) et un bénéfice net trimestriel en progression de 9 %. Les ventes du début du 4T2025 (1er nov – 1er déc) affichent +10,6 % en devise constante. Réactions boursières (ITX.ES en H1) L’action Inditex a clotûré en hausse de 8,82% aujourd'hui, le marché ayant fortement apprécié les résultats du géant espagnol. Si la tendance haussière se poursuit, l'action pourrait casser la résistance des 56€ sur laquelle elle avait buté en décembre 2024 et février dernier.

Source: xstation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."