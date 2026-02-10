-
Les actions mondiales atteignent de nouveaux sommets, portées par l’Asie et la technologie.
-
Le secteur tech reprend le leadership, apaisant les craintes sur les dépenses liées à l’IA.
-
Les données macroéconomiques américaines attendues pourraient influencer la trajectoire des taux de la Fed.
-
Le yuan se renforce, tandis que le dollar évolue sans direction claire.
-
Or et cryptomonnaies marquent une pause après des mouvements récents marqués.
-
Les marchés financiers mondiaux poursuivent leur ascension, avec des indices actions qui inscrivent de nouveaux records. Toutefois, malgré cette dynamique positive, les investisseurs restent prudents et attendent des confirmations, notamment du côté de la macroéconomie américaine. La séance illustre un équilibre délicat entre appétit pour le risque et hésitations persistantes.
🌍 Marchés actions mondiaux : des records, mais des doutes
Les indices globaux poursuivent leur rallye
Les actions mondiales ont prolongé leur hausse, l’indice MSCI All Country World progressant d’environ 0.2%, atteignant un nouveau record historique. Cette performance confirme la tendance haussière observée depuis plusieurs semaines, soutenue par un regain d’intérêt pour les actifs risqués.
L’Asie en tête, Wall Street plus hésitante
En Asie, les marchés ont affiché une progression plus marquée, avec une hausse proche de 1.3%, se rapprochant également de leurs plus hauts historiques. À l’inverse, les contrats à terme américains et européens évoluent à l’équilibre, tandis que le S&P 500 a clôturé la séance précédente près de ses sommets locaux. Malgré des niveaux élevés, le marché américain ne semble pas encore totalement convaincu de la solidité du mouvement.
💻 Technologie et appétit pour le risque : un moteur clé
Le retour en grâce des valeurs technologiques
Le secteur technologique reprend le rôle de moteur des marchés. Aux États-Unis, le rebond des valeurs tech a permis de relâcher la pression après les inquiétudes liées à une possible surchauffe des investissements en intelligence artificielle. Ce mouvement rassure les investisseurs quant à la capacité du secteur à soutenir la croissance boursière.
L’Asie portée par les géants technologiques
En Asie, les valeurs technologiques ont donné le ton. SoftBank s’est distingué, bénéficiant de son exposition à OpenAI et Oracle. Cette dynamique reflète un appétit pour le risque de nouveau orienté vers les acheteurs, même si la prudence reste de mise.
🇺🇸 Données macro américaines : un test pour les marchés
Une série d’indicateurs très attendus
Les investisseurs se positionnent avant une salve de statistiques américaines susceptibles d’influencer les anticipations de taux. À 11h30 (heure de Paris), sera publié l’indice NFIB de confiance des petites entreprises. Suivra, à 13h15, l’enquête ADP sur l’emploi, puis à 14h30, les ventes au détail, accompagnées des prix à l’importation et à l’exportation.
Impact potentiel sur la Fed et les matières premières
Ces données pourraient modifier la perception du marché sur la trajectoire future des taux de la Fed. Par ailleurs, les opérateurs sur les matières premières surveilleront le rapport USDA WASDE, attendu à 16h00, qui apportera de nouvelles estimations sur l’offre et la demande agricoles.
💱 Devises et métaux : mouvements contrastés
Yuan en hausse, dollar sans direction
Le yuan chinois s’est renforcé, atteignant son niveau le plus élevé depuis mai 2023, après des informations indiquant que la Chine aurait encouragé ses banques à réduire leur exposition aux Treasuries américains. De son côté, le dollar reste stable, l’indice DXY évoluant sans tendance claire.
Or et métaux précieux en phase de consolidation
Après deux séances de hausse, l’or a reculé, victime de prises de bénéfices dans un contexte de volatilité accrue. Les marchés tentent toujours de construire une base plus solide après le fort repli précédent. Une dynamique similaire est observée sur l’argent, le platine et le palladium.
💴 Yen et cryptoactifs : signaux mitigés
Le yen soutenu par l’actualité politique
Le yen japonais s’est légèrement apprécié, gagnant environ 0.4% après la victoire électorale très médiatisée de Takaichi. La devise japonaise évolue toutefois toujours autour de 155 yens pour un dollar, laissant planer le doute sur la durabilité de ce mouvement.
Les cryptomonnaies marquent une pause
Après une période de forte volatilité, le Bitcoin est repassé sous les 70 000 dollars, sans parvenir à reconquérir ce seuil. L’Ethereum évolue autour de 2 000 dollars. Malgré ce repli, certains véhicules d’investissement, comme BitMine Immersion et Strategy, ont profité de la correction pour acheter environ 80 millions de dollars de BTC et d’ETH.
🏛️ Politique et banques centrales : prudence de mise
Trump–Xi et incertitudes diplomatiques
Des informations évoquant un possible sommet Trump–Xi début avril n’ont pas été confirmées par la Maison-Blanche, laissant les marchés dans l’expectative.
Messages contrastés de la Fed
Du côté de la Réserve fédérale, Miran a estimé que les droits de douane pourraient, à terme, permettre une baisse des taux et ne constituent pas actuellement un moteur clé de l’inflation. Bostic, en revanche, a souligné que les récents signes de faiblesse du marché du travail plaident pour une approche prudente dans les décisions à venir.
US100 (intervalle H1)
Si l'on examine le graphique technique des contrats à terme Nasdaq 100 (US100), l'indice n'a pas encore atteint la ligne de tendance horaire. Le niveau de 25 550 est renforcé à la fois par cette ligne de tendance et par le retracement de Fibonacci de 61,8 % de la dernière impulsion haussière qui a ramené l'indice près de ses plus hauts historiques. Cette zone pourrait constituer une zone potentielle de forte résistance. D'autre part, le retracement de Fibonacci à 38,2 % autour de 25 000, soutenu par les réactions antérieures des prix, apparaît comme un niveau de soutien potentiellement important.
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi les marchés actions continuent-ils de monter malgré les incertitudes ?
La hausse est soutenue par la technologie, l’Asie et l’anticipation d’un assouplissement monétaire futur, même si la prudence reste élevée.
Les données américaines peuvent-elles inverser la tendance ?
Oui, des chiffres plus forts ou plus faibles que prévu pourraient modifier les attentes sur les taux de la Fed et provoquer de la volatilité.
Le dollar est-il menacé par la hausse du yuan ?
Le renforcement du yuan est notable, mais le dollar reste soutenu par son statut de valeur refuge et l’absence de tendance claire.
Pourquoi l’or recule-t-il alors que l’incertitude persiste ?
Il s’agit principalement de prises de bénéfices après une phase de hausse, dans un contexte de volatilité accrue.
Le repli du Bitcoin est-il inquiétant ?
Pas nécessairement. Il reflète une phase de consolidation après de forts gains, avec un intérêt acheteur toujours présent.
