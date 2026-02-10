Les marchés financiers mondiaux poursuivent leur ascension, avec des indices actions qui inscrivent de nouveaux records. Toutefois, malgré cette dynamique positive, les investisseurs restent prudents et attendent des confirmations, notamment du côté de la macroéconomie américaine. La séance illustre un équilibre délicat entre appétit pour le risque et hésitations persistantes.

🌍 Marchés actions mondiaux : des records, mais des doutes

Les indices globaux poursuivent leur rallye

Les actions mondiales ont prolongé leur hausse, l’indice MSCI All Country World progressant d’environ 0.2%, atteignant un nouveau record historique. Cette performance confirme la tendance haussière observée depuis plusieurs semaines, soutenue par un regain d’intérêt pour les actifs risqués.

L’Asie en tête, Wall Street plus hésitante

En Asie, les marchés ont affiché une progression plus marquée, avec une hausse proche de 1.3%, se rapprochant également de leurs plus hauts historiques. À l’inverse, les contrats à terme américains et européens évoluent à l’équilibre, tandis que le S&P 500 a clôturé la séance précédente près de ses sommets locaux. Malgré des niveaux élevés, le marché américain ne semble pas encore totalement convaincu de la solidité du mouvement.

💻 Technologie et appétit pour le risque : un moteur clé

Le retour en grâce des valeurs technologiques

Le secteur technologique reprend le rôle de moteur des marchés. Aux États-Unis, le rebond des valeurs tech a permis de relâcher la pression après les inquiétudes liées à une possible surchauffe des investissements en intelligence artificielle. Ce mouvement rassure les investisseurs quant à la capacité du secteur à soutenir la croissance boursière.

L’Asie portée par les géants technologiques

En Asie, les valeurs technologiques ont donné le ton. SoftBank s’est distingué, bénéficiant de son exposition à OpenAI et Oracle. Cette dynamique reflète un appétit pour le risque de nouveau orienté vers les acheteurs, même si la prudence reste de mise.

🇺🇸 Données macro américaines : un test pour les marchés

Une série d’indicateurs très attendus

Les investisseurs se positionnent avant une salve de statistiques américaines susceptibles d’influencer les anticipations de taux. À 11h30 (heure de Paris), sera publié l’indice NFIB de confiance des petites entreprises. Suivra, à 13h15, l’enquête ADP sur l’emploi, puis à 14h30, les ventes au détail, accompagnées des prix à l’importation et à l’exportation.

Impact potentiel sur la Fed et les matières premières

Ces données pourraient modifier la perception du marché sur la trajectoire future des taux de la Fed. Par ailleurs, les opérateurs sur les matières premières surveilleront le rapport USDA WASDE, attendu à 16h00, qui apportera de nouvelles estimations sur l’offre et la demande agricoles.

💱 Devises et métaux : mouvements contrastés

Yuan en hausse, dollar sans direction

Le yuan chinois s’est renforcé, atteignant son niveau le plus élevé depuis mai 2023, après des informations indiquant que la Chine aurait encouragé ses banques à réduire leur exposition aux Treasuries américains. De son côté, le dollar reste stable, l’indice DXY évoluant sans tendance claire.

Or et métaux précieux en phase de consolidation

Après deux séances de hausse, l’or a reculé, victime de prises de bénéfices dans un contexte de volatilité accrue. Les marchés tentent toujours de construire une base plus solide après le fort repli précédent. Une dynamique similaire est observée sur l’argent, le platine et le palladium.

💴 Yen et cryptoactifs : signaux mitigés

Le yen soutenu par l’actualité politique

Le yen japonais s’est légèrement apprécié, gagnant environ 0.4% après la victoire électorale très médiatisée de Takaichi. La devise japonaise évolue toutefois toujours autour de 155 yens pour un dollar, laissant planer le doute sur la durabilité de ce mouvement.

Les cryptomonnaies marquent une pause

Après une période de forte volatilité, le Bitcoin est repassé sous les 70 000 dollars, sans parvenir à reconquérir ce seuil. L’Ethereum évolue autour de 2 000 dollars. Malgré ce repli, certains véhicules d’investissement, comme BitMine Immersion et Strategy, ont profité de la correction pour acheter environ 80 millions de dollars de BTC et d’ETH.

🏛️ Politique et banques centrales : prudence de mise

Trump–Xi et incertitudes diplomatiques

Des informations évoquant un possible sommet Trump–Xi début avril n’ont pas été confirmées par la Maison-Blanche, laissant les marchés dans l’expectative.

Messages contrastés de la Fed

Du côté de la Réserve fédérale, Miran a estimé que les droits de douane pourraient, à terme, permettre une baisse des taux et ne constituent pas actuellement un moteur clé de l’inflation. Bostic, en revanche, a souligné que les récents signes de faiblesse du marché du travail plaident pour une approche prudente dans les décisions à venir.