Points clés Taux de chômage stable : 4,6 % en décembre (estimation Fed de Chicago), identique à novembre.

: en décembre (estimation Fed de Chicago), identique à novembre. Données officielles attendues : Le Bureau of Labor Statistics publiera le chiffre définitif le 9 janvier (consensus : 4,5 % ).

: Le publiera le chiffre définitif le (consensus : ). Décision de la Fed : Pause dans les baisses de taux en début d’année, malgré des signes de faiblesse sur le marché du travail.

: en début d’année, malgré des sur le marché du travail. Contexte : Le taux de novembre aurait été sous-estimé en raison de problèmes techniques liés à la fermeture partielle de l’administration.

1️⃣ Un marché du travail en attente de clarification 1.1. Une estimation sans surprise La Fed de Chicago a publié mardi une estimation du taux de chômage pour décembre, inchangée à 4,6 %. Cette stabilité reflète l’absence de variation notable dans les embauches ou les licenciements, selon les données publiques et privées analysées. 1.2. Un chiffre officiel sous surveillance Les économistes anticipent une légère amélioration à 4,5 % pour le taux officiel, qui sera dévoilé le 9 janvier. Le chiffre de novembre avait été perturbé par des problèmes techniques, liés à la fermeture partielle de certaines administrations. 2️⃣ La Fed adopte une approche prudente 2.1. Une pause dans le cycle de baisse des taux La Fed a abaissé son taux directeur plus tôt en décembre, mais a décidé de marquer une pause en début d’année. Cette décision, contestée par trois membres du comité, vise à évaluer plus finement l’état de l’économie avant de poursuivre l’assouplissement monétaire. 2.2. Les minutes du FOMC attendues aujourd’hui Le compte rendu de la dernière réunion (publié mardi) devrait éclairer les divergences internes et les critères qui guideront les prochaines décisions. Les marchés attendent des indices sur : L’ évolution des salaires .

. La résilience de la consommation .

. Les risques inflationnistes résiduels. FAQ 🔹 Pourquoi le taux de chômage reste-t-il stable ? L’estimation de la Fed de Chicago suggère que le rythme du marché du travail n’a pas évolué de manière significative en décembre, malgré un ralentissement économique global. 🔹 Pourquoi la Fed a-t-elle décidé de faire une pause ? La Fed veut éviter un assouplissement trop rapide qui pourrait raviver l’inflation, tout en surveillant les signes de fragilité (ex. : ralentissement des embauches dans certains secteurs). 🔹 Quel impact sur les marchés ? Obligations : Les taux longs pourraient se stabiliser si la Fed maintient son discours prudent.

: Les taux longs pourraient si la Fed maintient son discours prudent. Actions : Les secteurs sensibles aux taux (immobilier, tech) pourraient subir une pression en cas de report des baisses.

: Les secteurs (immobilier, tech) pourraient en cas de report des baisses. Dollar : Une Fed moins accommodante pourrait soutenir le billet vert. 🔹 Que faut-il surveiller dans les prochaines semaines ? Le rapport officiel sur l’emploi (9 janvier).

(9 janvier). Les indicateurs d’inflation (PCE, CPI).

(PCE, CPI). Les discours des membres de la Fed, notamment celui de Jerome Powell.

