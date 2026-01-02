Points clés Technip Energies acquiert la division Advanced Materials & Catalysts d’Ecovyst pour 560 millions de dollars .

d’Ecovyst pour . La transaction, annoncée en septembre 2025, a été finalisée le 2 janvier 2026 .

. Le segment a réalisé un CA de 223 M$ et un EBITDA de 57 M$ en 2024.

et un en 2024. 530 M$ de produits nets après impôts et frais, permettant un ratio d’endettement net inférieur à 1,5x .

de produits nets après impôts et frais, permettant un . 465 M$ utilisés pour rembourser un prêt à terme.

Une acquisition stratégique pour Technip Energies Un renforcement dans les matériaux avancés Technip Energies a finalisé le rachat de la division Advanced Materials & Catalysts d’Ecovyst, spécialisée dans les catalyseurs et matériaux haute performance. Cette acquisition, valorisée à 9,8 fois l’EBITDA ajusté 2024, s’inscrit dans la stratégie de diversification et d’innovation du groupe. Des performances financières solides En 2024, la division a généré un chiffre d’affaires de 223 M$ et un EBITDA de 57 M$, confirmant son attractivité. L’opération permet à Technip Energies de renforcer sa position sur des marchés porteurs, comme les catalyseurs pour l’énergie et la pétrochimie. Une transaction structurante Un financement maîtrisé Les 530 M$ de produits nets après impôts et frais ont permis de réduire l’endettement net, avec un ratio inférieur à 1,5x. 465 M$ ont été immédiatement alloués au remboursement d’un prêt à terme, améliorant la solidité financière du groupe. Un processus encadré par des experts Conseils financiers : Lazard pour Ecovyst, Evercore et EY-Parthenon pour Technip Energies.

: Lazard pour Ecovyst, Evercore et EY-Parthenon pour Technip Energies. Conseils juridiques : Ropes & Gray et Babst Calland pour Ecovyst ; Gibson Dunn pour Technip Energies. Une finalisation sous conditions La transaction, approuvée par les conseils d’administration, a reçu les autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence, comme prévu au 1er trimestre 2026. FAQ Quel est le montant de l’acquisition ? 560 millions de dollars. Quels sont les résultats financiers de la division acquise en 2024 ? 223 M$ de chiffre d’affaires et 57 M$ d’EBITDA. Comment Technip Energies a-t-il utilisé les produits de l’opération ? 465 M$ ont servi à rembourser un prêt à terme, réduisant le ratio d’endettement net à moins de 1,5x. Quels sont les enjeux de cette acquisition ? Renforcer l’expertise de Technip Energies dans les catalyseurs et matériaux avancés, clés pour les secteurs de l’énergie et de la pétrochimie.

