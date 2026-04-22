Tesla preview : le récit prime sur les chiffres

Au plus bas de cette correction, l'action Tesla a chuté de près de 30 % par rapport à son plus haut niveau. À l'approche de la publication des résultats, le sentiment à l'égard de l'entreprise s'est toutefois nettement amélioré, malgré les signes de difficultés qui ressortent des rapports sur les livraisons de véhicules. Les investisseurs ont-ils de quoi espérer ? TSLA.US (D1) Les rapports sur la production et les livraisons mettent en évidence un problème majeur et fondamental dans le modèle économique de Tesla. L'entreprise a livré environ 350 000 véhicules, contre une production d'environ 400 000. Cela révèle un écart important entre la capacité de production de l'entreprise et la demande réelle. Il sera bien plus difficile de créer de la demande pour le produit que d'augmenter la production. Source : xStation5 Les prévisions pour l'entreprise dans son ensemble sont les suivantes : Chiffre d'affaires : 22 milliards de dollars

Bénéfice par action : 0,36–0,37 dollar

Marge brute : 17,5 % Cependant, Tesla est une entité complexe et atypique, et les attentes et les réactions du marché pourraient s'avérer tout aussi complexes et atypiques. Au-delà des résultats au niveau de l'entreprise, il convient également de prêter attention aux différents segments d'activité. Le segment le plus important, l'automobile, reste sous pression, et rien n'indique que la situation soit sur le point de s'améliorer. Toutefois, si l'entreprise parvient à générer une croissance de son chiffre d'affaires, ou mieux encore, une amélioration de ses marges, cela pourrait offrir un potentiel de hausse significatif pour l'action. Le segment des systèmes énergétiques semble bien mieux se porter et affiche de solides performances sur presque tous les fronts, mais il restera probablement trop modeste pour avoir un impact significatif sur les résultats globaux de l'entreprise. Ce sont toutefois les secteurs des robotaxis, de la robotique et/ou des semi-conducteurs qui détermineront probablement la réaction du marché à ces résultats. Les robotaxis devraient connaître un tournant décisif : le service a été lancé à Dallas et à Houston, et le très attendu « Cyber Cab » devrait entrer en production dans les semaines à venir. La gamme de robots « Optimus » reste un mystère. La rentabilité et la demande pour les produits de l'entreprise dans ce domaine constituent toujours une grande inconnue. Aujourd'hui, l'« inconnue » réside dans la fabrication de semi-conducteurs et l'initiative « terra-fab ». Tout succès concret de cette initiative pourrait déclencher une vague d'euphorie, tandis que le pessimisme, la prudence ou des dépenses d'investissement supérieures aux prévisions pourraient anéantir tout enthousiasme. Si de tels signaux apparaissent, les investisseurs scruteront de près toute mention de la coopération de Tesla avec SpaceX et/ou xAI. Le point essentiel à retenir avant la publication des résultats de Tesla est que, pour cette entreprise, le cours de l'action sera probablement davantage influencé par le discours que par les données financières. De simples promesses pourraient suffire pour que le titre recommence à se rapprocher de ses plus hauts, tandis qu'une déception, tant quant aux capacités réelles de l'entreprise qu'à ses projets et intentions déclarés, pourrait anéantir tout sentiment positif.

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