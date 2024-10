📈Tesla reprend près de 10 % après la séance à Wall Street, les résultats du troisième trimestre ayant satisfait Wall Street.

Tesla (TSLA.US) a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisiÚme trimestre. Les ventes ont été légÚrement inférieures aux prévisions, mais les bénéfices et le flux de trésorerie disponible ont été supérieurs aux attentes de Wall Street. Les actions sont en hausse de prÚs de 10 % dans les échanges aprÚs les heures de bourse, aprÚs avoir chuté de 1,98 % au cours de la session américaine. Dans l'ensemble, la réaction positive au rapport de Tesla est un bon début pour la saison des bénéfices des 7 grandes entreprises américaines, mais malgré cela, l'indice US100 perd prÚs de 1,15 % à l'heure actuelle, car le renforcement du dollar a exercé une pression sur Wall Street. D'un autre cÎté, l'indice a défendu le niveau de 20 000 points et est maintenant fixé à prÚs de 20 300 points. Chiffre d'affaires : 25,18 milliards de dollars contre 25,43 milliards de dollars prévus et 23,35 dollars au troisiÚme trimestre 2023 (croissance de 8 %).

: 25,18 milliards de dollars contre 25,43 milliards de dollars prévus et 23,35 dollars au troisiÚme trimestre 2023 (croissance de 8 %). Bénéfice par action (BPA ) : 0,72$ vs 0,60$ exp. et 0,53$ au T3 2023

) : 0,72$ vs 0,60$ exp. et 0,53$ au T3 2023 Bénéfice net : 2,17 milliards de dollars contre 1,85 milliard de dollars au T3 2023

2,17 milliards de dollars contre 1,85 milliard de dollars au T3 2023 Flux de trésorerie disponible (FCF): 2,47 milliards $ vs 1,61 milliards $ exp. Principales informations sur les résultats du 3Úme trimestre La société s'attend à une légÚre croissance des livraisons de véhicules en 2024 (Wall Street spéculait sur une dynamique de moins en glissement annuel).

Revenu automobile en hausse de 2% en glissement annuel à 20 milliards de dollars contre 19,63 milliards de dollars un an plus tÎt. Forte hausse de 52% en glissement annuel des revenus du stockage et de la génération d'énergie, à 2,38 milliards de dollars. Les autres services et revenus sont également beaucoup plus élevés, avec un taux de croissance annuel de prÚs de 30 % (réparations non couvertes par la garantie).

Les marges bénéficiaires ont été renforcées par 739 millions de dollars de revenus de crédits réglementaires au cours du troisiÚme trimestre (crédits des entreprises automobiles, qui représentent presque 100 % de la marge de Tesla, en tant que marque à émission zéro).

À la fin du mois de septembre 2024, Tesla avait produit 469 796 vĂ©hicules (en hausse de 6 % par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente). L'entreprise n'a pas dĂ©voilĂ© de plans dĂ©taillĂ©s concernant l'introduction de modĂšles de vĂ©hicules Ă©lectriques Ă©conomiques, mais elle prĂ©voit des lancements pour le dĂ©but de l'annĂ©e 2025. Tesla n'a pas vendu un seul de ses avoirs en bitcoins, d'une valeur de plus de 760 millions de dollars. Elle a expliquĂ© que les rĂ©cents transferts de BTC Ă©taient liĂ©s Ă l'audit. Elle n'a pas non plus commentĂ© la façon dont une Ă©ventuelle victoire de Trump, hostile aux Ă©lectriciens (mais favorable Ă Musk), pourrait affecter son activitĂ©. Graphique TSLA.US (intervalle D1) Tesla revient au-dessus de la zone de rĂ©sistance EMA200 (ligne rouge, au niveau de 218$). Il est intĂ©ressant de noter que malgrĂ© les suggestions de l'entreprise, toujours positives, les livraisons annuelles ne sont pas garanties, et les ventes globales ont Ă©tĂ© faibles, malgrĂ© la croissance des livraisons. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile  Source: xStation5  Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.  Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

