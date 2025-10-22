Texas Instruments connaît une baisse après la publication de ses résultats financiers. Quels sont les éléments qui ont contribué à cette situation ?

Points clés La société a enregistré des bénéfices satisfaisants.

La révision à la baisse des prévisions a entraîné une baisse du cours de l'action.

Texas Instrument bénéficie de la loi Chip, mais subit les effets des droits de douane.

Les tensions commerciales pourraient profiter à la société à long terme.

Malgré une situation financière tendue, la société redistribue des liquidités aux investisseurs.

Texas Instruments est une référence dans le domaine des semi-conducteurs analogiques. Elle conçoit et fabrique des systèmes d'alimentation, de signalisation et de microcontrôleurs utilisés dans l'automobile, l'industrie, l'électronique grand public et les équipements médicaux. L'entreprise développe également sa propre chaîne de fabrication sur des plaquettes de 300 millimètres aux États-Unis, dans le but de s'affranchir des fournisseurs externes et de renforcer son contrôle sur les coûts. À première vue, le rapport du troisième trimestre publié aujourd'hui par l'entreprise semble satisfaisant. Le chiffre d'affaires a atteint 4,74 milliards de dollars, dépassant les prévisions consensuelles.

Les ventes ont augmenté de 7 % par rapport au trimestre précédent et de 14 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice par action s'est élevé à 1,48 dollar, soit un cent de moins que les attentes du marché. Malgré cela, les actions chutent d'environ 8 % avant l'ouverture du marché. La raison est claire et est apparue immédiatement après la publication. La société a publié des prévisions moins optimistes pour le quatrième trimestre , nettement inférieures au consensus précédent, et le marché a interprété cela comme un signe de ralentissement de la reprise dans l'ensemble du secteur analogique. Cependant, la liste des problèmes ne s'arrête pas là. La société subit une pression croissante due aux droits de douane et à l'incertitude concernant les nouveaux droits, et elle est également confrontée à une concurrence plus rude de la part des fabricants chinois. L'augmentation de la capacité de production des semi-conducteurs deancienne génération dans ce pays entraîne une pression sur les prix, et la reprise cyclique de la demande dans le secteur automobile et l'industrie est plus lente que prévu. En conséquence, le marché craint que les commandes des prochains mois ne répondent pas aux attentes. De plus, la dette totale s'élève à environ quatorze milliards de dollars, et les marges, bien qu'elles aient récemment rebondi, restent inférieures à celles de 2022. Cela s'explique par la hausse des coûts, la baisse du taux d'utilisation des capacités et la pression sur les prix. Une telle combinaison détériore naturellement la perception de l'entreprise aux yeux du marché dans un contexte d'incertitude accrue.

Deux chiffres ressortent du rapport. Le flux de trésorerie disponible sur douze mois a augmenté de soixante-cinq pour cent, et les dépenses consacrées au rachat d'actions ont augmenté d'environ deux cent cinquante-trois pour cent.

Toutefois, il convient de noter que dans le cas des rachats d'actions, cela s'explique principalement par une base faible et encore loin des niveaux de 2022. Dans le cas du flux de trésorerie disponible, la situation est plus favorable, car la baisse des dépenses d'investissement contribue clairement à l'amélioration. Grâce aux subventions du programme CHIPS Act, l'entreprise a pu maintenir le rythme de ses investissements à un coût en espèces nettement inférieur. De plus, l'entreprise a bénéficié d'une meilleure gestion des stocks et des créances, ce qui a permis de réduire le ratio de rotation des stocks.

Tout n'est cependant pas perdu.

La direction poursuit son programme de restructuration et d'optimisation et développe les capacités de production nationales, tout en maintenant une politique généreuse en matière de dividendes et de rachat d'actions. À long terme, les tensions commerciales actuelles pourraient paradoxalement devenir un avantage si les clients américains commençaient à préférer les fournisseurs locaux et si les investissements réalisés ces dernières années commençaient à se refléter dans les résultats sous la forme d'une productivité et d'un flux de trésorerie disponible plus élevés. Ce scénario n'est pas garanti, mais reste une option réelle que les investisseurs devraient envisager.

La situation de Texas Instruments est complexe et n'inspire pas l'optimisme pour le prochain trimestre, mais la société prend des mesures pour remédier à ses principales faiblesses.

Si la transparence de la politique tarifaire s'améliore, si la concurrence se stabilise sur les marchés matures et si les investissements en cours commencent à accroître l'efficacité, alors, au cours des prochaines années, la faiblesse actuelle pourrait s'avérer être une période de transition qui jettera les bases d'une croissance plus solide.

Pour l'instant, cependant, le marché tient compte à juste titre des indications plus faibles pour le quatrième trimestre et de la plus grande incertitude environnementale.

TXN.US (D1) Source: xStation5

