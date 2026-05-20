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Thales et Google Cloud déploient une offre de cloud souverain dédiée au secteur public allemand, avec une équipe gérée localement.
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L'infrastructure sera physiquement contrôlée par Thales, empêchant tout accès externe aux données confidentielles.
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Le service est disponible en phase d'essai et son lancement complet est planifié pour la fin de l'année 2026.
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Thales et Google Cloud déploient une offre de cloud souverain dédiée au secteur public allemand, avec une équipe gérée localement.
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L'infrastructure sera physiquement contrôlée par Thales, empêchant tout accès externe aux données confidentielles.
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Le service est disponible en phase d'essai et son lancement complet est planifié pour la fin de l'année 2026.
Thales s'allie à Google Cloud pour étendre son réseau européen de cybersécurité. Les deux sociétés lancent une coentreprise en Allemagne visant à garantir la souveraineté numérique des institutions locales. Cette annonce soutient la progression de l'action Thales, qui gagne 1,06% à 228,70 euros ce mercredi en séance à Paris.
Un modèle de cloud autonome pour le marché allemand
Infrastructure matérielle et direction locales
Thales prend la direction exclusive de cette nouvelle infrastructure informatique. La société d'aérospatial et de défense détiendra et supervisera l'ensemble du matériel de stockage. Cette organisation garantit une séparation physique totale avec la technologie américaine. La direction de la coentreprise ainsi que les équipes d'ingénierie seront intégralement basées sur le territoire allemand. Les effectifs locaux assureront la maintenance, la gestion des accès et la sécurité quotidienne des serveurs. L'approche limite drastiquement les risques de fuites lors des transferts internationaux d'informations sensibles. L'indépendance de la structure vis-à-vis d'Alphabet constitue la base de l'accord signé ce mercredi. La maison mère de Google Cloud fournit l'architecture logicielle sans avoir la possibilité technique d'accéder aux disques durs. L'action Alphabet reste de son côté très peu volatile, avec une légère hausse de 0,04% à 385,06 dollars en pré-marché à Wall Street.
Protection des données du secteur public
Le niveau de sécurité déployé cible explicitement les administrations et le secteur public allemand. Les ministères et les collectivités locales accusent souvent un retard dans leur transition numérique. Ils sont notamment freinés par les craintes liées à l'espionnage industriel ou politique. Le cadre opérationnel mis en place bloque de manière définitive toute ingérence provenant d'une juridiction étrangère. Les lois d'extraterritorialité américaines ne pourront s'appliquer à cette nouvelle entité. Le système empêche ainsi tout acteur non européen d'accéder aux bases de données stockées. L'Union européenne pousse depuis plusieurs années à la création de telles solutions technologiques locales. L'objectif principal de Bruxelles consiste à accélérer la numérisation des systèmes d'État tout en réduisant la dépendance aux grands fournisseurs d'infrastructures étrangers. Les industries régulées, comme la santé ou les services financiers, bénéficieront des mêmes garanties de protection.
La réplication de la stratégie européenne de Thales
Un calendrier de déploiement fixé à 2026
L'offre logicielle commune de Thales et Google Cloud est d'ores et déjà accessible pour les utilisateurs cibles dans une version préliminaire. Les premiers clients institutionnels peuvent évaluer cet environnement technique sur des projets d'infrastructure pilotes. Le déploiement général interviendra au plus tard à la fin de l'année 2026. L'entité commerciale qui gérera ce service n'a pas encore de nom officiel. La dénomination sociale exacte de la société sera dévoilée dans les mois à venir. Cette annonce marquera une nouvelle étape administrative dans l'immatriculation de l'entreprise locale. Ce projet de développement à l'international profite directement à l'action Thales. Le titre du groupe gagne 1,06% à 228,70 euros ce 20 mai 2026 en séance à la Bourse de Paris. Le marché valorise la capacité de l'entreprise à exporter ses compétences de chiffrement sur les marchés voisins.
L'héritage du projet français S3NS
Le modèle technique et opérationnel retenu pour l'Allemagne s'inspire très directement de S3NS, la filiale française issue du même partenariat bilatéral. Cette entreprise exploite déjà ce système mixte sur le territoire français. L'infrastructure associe le contrôle souverain des accès et la puissance de calcul brute américaine. La mise en route opérationnelle de l'expérience française a rassuré les décideurs allemands sur la viabilité d'un tel montage industriel. Les deux entreprises confirment ainsi leur capacité à opérer un système de cloud computing hybride sans sacrifier l'efficacité des serveurs ni la sécurité du code. Cette implantation illustre l'évolution stratégique du marché européen de la cybersécurité. En exploitant les logiciels de la Silicon Valley pour concevoir des offres protégées, les groupes de défense continentaux créent des relais de croissance réguliers. Les investisseurs particuliers voulant se positionner sur ce segment d'activité peuvent se tourner vers les ETF technologiques spécialisés dans la cybersécurité.
❓ FAQ
Qu'est-ce qu'un cloud souverain dans l'accord entre Thales et Google Cloud ? C'est une infrastructure informatique où le stockage des données obéit strictement aux lois locales. Dans cet accord, Thales détient l'infrastructure physique, tandis que Google Cloud fournit uniquement l'architecture logicielle.
Comment réagit l'action Thales suite à cette annonce ? L'action Thales enregistre une progression de 1,06% en séance à Euronext Paris ce 20 mai 2026, profitant des perspectives d'expansion sur le marché allemand de la cybersécurité.
Quand ce nouveau service sera-t-il pleinement opérationnel ? Le déploiement complet est programmé pour la fin de l'année 2026, bien qu'une version d'évaluation soit d'ores et déjà proposée aux organismes publics allemands.
Quel est l'impact de cet accord sur l'action Alphabet ? L'action Alphabet, la maison mère de Google Cloud, réagit très peu à cette annonce isolée. Le titre affiche une hausse de 0,04% en pré-marché à Wall Street, l'entreprise multipliant les partenariats de ce type à travers l'Europe pour consolider ses parts de marché.
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