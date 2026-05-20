Le détaillant Target fait état d'un bénéfice par action ajusté de 1,71$, dépassant les attentes, et revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

Le rendement du Trésor à 10 ans recule de 3 points de base à 4,63% ce mercredi matin, après avoir touché 4,661% lors de la séance précédente.

Les contrats à terme américains signalent une ouverture dans le vert, tirée par le secteur technologique avant la publication des résultats de Nvidia.

Les contrats à terme sur les indices new-yorkais s'affichent en hausse ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street, le taux à 10 ans reculant à 4,63%. Cette dynamique est principalement portée par la technologie, le marché évaluant l'orientation future du cours Nvidia dont la publication financière est prévue ce soir. En parallèle, les investisseurs analysent les trimestriels de plusieurs actions de la grande distribution, signalant le maintien des dépenses de consommation.

La technologie mène le rebond à Wall Street

L'impact anticipé des résultats sur les indices

Les opérateurs de marché anticipent une volatilité marquée sur le cours Nvidia en séance de négociation prolongée. Les contrats d'options intègrent actuellement un mouvement implicite de 5,5% pour le titre du fabricant de semi-conducteurs à la suite de sa publication. La société dicte en grande partie la tendance du Nasdaq depuis le début de l'année.

La pression vendeuse des trois derniers jours tend à s'atténuer. Le S&P 500 et l'indice technologique ont enregistré mardi leur première série de trois baisses consécutives depuis la fin du mois de mars. Le S&P 500 a cédé 0,67% pour clôturer à 7 353,61 points, tandis que le Nasdaq Composite a abandonné 0,84% à 25 870,71 points. L'annonce d'une grève imminente chez Samsung, impliquant près de 48 000 salariés, pèse par ailleurs sur la chaîne d'approvisionnement globale des puces et soutient certains concurrents du secteur mémoire en préouverture.

En Asie, les places boursières ont clôturé dans le rouge avant ce rebond des contrats à terme occidentaux. Le Nikkei de Tokyo a perdu 746 points pour s'établir à 59 804 points. À l'inverse, l'Europe évolue en territoire positif en cours de séance, le DAX de Francfort s'adjugeant 150 points à 24 550 points tandis que le FTSE 100 de Londres gagne 13 points.

Répit temporaire sur le marché obligataire

Le récent recul des marchés boursiers s'explique par la remontée des rendements obligataires et par le blocage des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Le rendement de l'emprunt d'État américain à 10 ans a progressé de 70 points de base depuis le début des tensions géopolitiques, terminant mardi à 4,661%. Sur la même séance, le taux à 2 ans s'est fixé à 4,11% et celui à 30 ans à 5,177%.

La matinée de mercredi offre une détente sur l'ensemble de la courbe des taux. Le rendement à 10 ans abandonne 3 points de base pour revenir à 4,63%. Les prix de l'énergie accompagnent cette accalmie, le baril de Brent perdant 2,18 dollars pour s'échanger à 109,10$ tandis que l'once d'or s'établit à 4 497,90$.

La politique monétaire de la Réserve fédérale demeure le principal catalyseur de la tendance de fond. La publication des minutes de la réunion du FOMC de fin avril est attendue et devrait confirmer la position des banquiers centraux en faveur d'un maintien prolongé des taux actuels. Les décideurs exigent des preuves tangibles d'un reflux de l'inflation avant d'engager un assouplissement de leurs taux d'intérêt.

La consommation américaine résiste mieux que prévu

Target et Lowe's dépassent le consensus

La saison des résultats se poursuit pour le secteur de la vente au détail. Target a communiqué un bénéfice par action ajusté de 1,71$ pour son premier trimestre, un chiffre supérieur au consensus qui visait 1,46$. Les ventes s'élèvent à 25,44 milliards de dollars contre 24,64 milliards anticipés.

Les performances de l'entreprise s'appuient sur une hausse de 5,6% de ses ventes à périmètre comparable. Ce dynamisme est soutenu par un bond de 8,9% des transactions numériques, marquant une forte accélération par rapport à la croissance de 1,9% observée au trimestre précédent. La direction vise dorénavant une progression de ses revenus annuels de 4%, doublant ainsi son estimation initiale.

De son côté, la chaîne de bricolage Lowe's a fait état d'un bénéfice par action ajusté de 3,03$, battant le consensus de 2,97$. Le chiffre d'affaires atteint 23,08 milliards de dollars. L'entreprise maintient ses objectifs pour l'exercice 2026, projetant des revenus compris entre 92 et 94 milliards de dollars pour des ventes à magasins comparables allant d'une stagnation à une hausse de 2%.

Dynamique sectorielle et commandes industrielles

D'autres sociétés dévoilent des performances opérationnelles supérieures aux cibles des analystes. Le groupe de restauration rapide Cava affiche un bénéfice par action de 0,20$ pour le premier trimestre. Le chiffre d'affaires de 434,4 millions de dollars surpasse la prévision, poussé par une croissance de 6,8% de la fréquentation de ses établissements. La direction a relevé sa prévision de ventes à périmètre comparable pour 2026, s'attendant à une hausse comprise entre 4,5% et 6,5%.

Dans d'autres secteurs de la consommation et de l'immobilier, les publications valident la santé de l'économie. Le fabricant de jouets Hasbro déclare un bénéfice de 1,47$ par action et une hausse de 26% de la division Wizards of the Coast. Du côté de la construction résidentielle, Toll Brothers enregistre un bénéfice de 2,72$ par titre pour des revenus de 2,51 milliards de dollars, visant jusqu'à 10 700 livraisons sur l'exercice 2026. Le groupe d'habillement VF Corporation confirme quant à lui le maintien de ses objectifs financiers à moyen terme.

Enfin, la sphère industrielle observe un mouvement stratégique pour le secteur aéronautique. La Chine prévoit d'acquérir 200 avions de ligne auprès de Boeing et réclame une prolongation de la trêve commerciale avec les États-Unis qui expire en novembre. Cette commande constituerait le premier contrat de grande envergure de l'avionneur américain sur le territoire chinois depuis une décennie.

❓ FAQ

Qu'est-ce qui influence actuellement le cours Nvidia ? L'attention se porte sur le rapport financier du premier trimestre et les prévisions de revenus pour la division des centres de données. Le cours Nvidia réagit également aux annonces concernant la chaîne d'approvisionnement des puces mémoires, comme la grève chez Samsung, et aux fluctuations générales des rendements obligataires américains.

Pourquoi le Nasdaq a-t-il baissé en début de semaine ? L'indice technologique a souffert de la progression des taux de la dette publique américaine à la suite de craintes inflationnistes persistantes. Les tensions géopolitiques autour des discussions avec l'Iran ont aussi favorisé des prises de bénéfices temporaires sur les principales composantes du Nasdaq.

Comment s'exposer à la dynamique technologique américaine ? L'exposition à la croissance des entreprises de semi-conducteurs ou du logiciel peut s'effectuer par l'achat direct d'actions des grandes capitalisations technologiques ou via des ETF répliquant la performance des principaux indices de croissance nord-américains.