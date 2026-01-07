Le marché anticipe une réorientation stratégique vers des activités à plus forte marge , notamment l’hydrogène vert.

Cette opération pourrait résoudre la question sensible des 2,5 milliards d’euros de passifs de retraite .

Le groupe étudie un transfert progressif de Thyssenkrupp Steel Europe au groupe indien Jindal Steel International .

Thyssenkrupp gagne près de 5% en Bourse après des informations sur une possible cession de sa division acier.

L’action Thyssenkrupp attire de nouveau l’attention des investisseurs. Le conglomérat industriel allemand bénéficie d’un regain d’optimisme après la publication d’informations laissant entrevoir une avancée décisive dans la vente de son activité acier, longtemps considérée comme un poids stratégique et financier.

🏭 Thyssenkrupp et la possible vente de son activité acier

Un projet de cession longtemps bloqué

Selon des informations rapportées par Reuters, Thyssenkrupp envisagerait de céder progressivement le contrôle de Thyssenkrupp Steel Europe au groupe indien Jindal Steel International. Le schéma étudié prévoirait une première étape avec la vente de 60% du capital, suivie du solde ultérieurement.

Jusqu’à présent, les tentatives de cession ont buté sur un obstacle majeur : environ 2,5 milliards d’euros d’engagements liés aux retraites des salariés. Cette contrainte a rendu toute transaction complexe, voire impossible, pendant plusieurs années.

Un signal fort envoyé aux investisseurs

Pour les marchés, ce modèle de vente échelonnée pourrait enfin offrir une solution réaliste à ce dossier sensible. La réaction boursière est immédiate : le titre progresse de près de 5%, traduisant l’espoir que Thyssenkrupp soit proche de tourner la page de son activité la plus problématique.

Du côté de Jindal Steel, cette opération représenterait une entrée stratégique sur le marché européen, après l’acquisition récente du sidérurgiste tchèque Vitkovice Steel. Une telle expansion renforcerait la présence du groupe indien en Europe, dans un contexte de recomposition du secteur sidérurgique.

📈 Soutien supplémentaire avec Thyssenkrupp Nucera

Deutsche Bank passe à l’achat

Le sentiment positif autour de Thyssenkrupp est également alimenté par une note récente de Deutsche Bank concernant Thyssenkrupp Nucera, sa filiale spécialisée dans les technologies de l’hydrogène. Les analystes ont relevé leur recommandation de “conserver” à “acheter”.

Bien que l’objectif de cours ait été légèrement abaissé, de 12€ à 11€, l’analyste Michael Kuhn souligne que l’activité de Nucera semble proche d’un point bas de cycle. Selon lui, les niveaux de prix actuels pourraient constituer une opportunité d’entrée attractive pour les investisseurs de long terme.

L’hydrogène vert comme relais de croissance

Thyssenkrupp Nucera conserve des fondamentaux jugés solides, notamment grâce à son positionnement dans les technologies liées à la transition énergétique. Le développement de l’hydrogène vert, considéré comme un pilier clé de la décarbonation industrielle, pourrait soutenir un nouveau cycle de croissance dans les années à venir.

📊 Analyse technique et perspectives boursières

Des signaux techniques encourageants

Sur le plan graphique, l’action Thyssenkrupp a franchi ses moyennes mobiles exponentielles à 50 et 100 jours. Ce mouvement est souvent interprété comme un retour dans une tendance haussière de moyen à long terme.

Cependant, la prudence reste de mise. Les dernières séances ont été marquées par une volatilité accrue, et l’indicateur RSI à 14 jours s’approche de 70, un niveau qui peut signaler une situation de surachat à court terme.

Vers un nouveau modèle industriel

À moyen terme, les investisseurs semblent miser sur une transformation en profondeur du groupe. Une réduction de l’exposition à l’acier, activité cyclique et capitalistique, combinée à un renforcement des segments à plus forte marge — technologies industrielles, services et hydrogène — pourrait améliorer durablement la structure financière de Thyssenkrupp.

❓ FAQ

Pourquoi la vente de l’activité acier est-elle cruciale pour Thyssenkrupp ?

Parce que la division acier pèse sur la rentabilité du groupe et mobilise d’importants capitaux, notamment à cause des engagements de retraite.

Qui est Jindal Steel International ?

Il s’agit d’un grand groupe sidérurgique indien, déjà actif en Europe après le rachat de Vitkovice Steel en République tchèque.

Qu’est-ce que Thyssenkrupp Nucera ?

C’est une filiale spécialisée dans les technologies de l’électrolyse et de l’hydrogène vert, considérée comme un relais de croissance stratégique.

La hausse actuelle du titre est-elle durable ?

Elle dépendra de la concrétisation de la cession de l’acier et de l’exécution de la stratégie de recentrage sur les activités à forte valeur ajoutée.

Quels sont les principaux risques à court terme ?

La volatilité boursière, les conditions de marché et les incertitudes autour des négociations sociales et industrielles restent des facteurs à surveiller.