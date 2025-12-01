Un partenariat stratégique pour une énergie verte

Un contrat long terme pour une électricité 100% renouvelable

TotalEnergies et Google ont officialisé un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 15 ans, portant sur la livraison de 1,5 térawattheures (TWh) d’électricité solaire certifiée. Cette énergie proviendra de la centrale solaire de Montpelier, située dans l’Ohio et actuellement en phase finale de construction. Raccordée au réseau PJM – le plus étendu des États-Unis –, cette centrale permettra d’alimenter les centres de données de Google dans la région, renforçant ainsi leur approvisionnement en énergie décarbonée.

Une réponse à la demande croissante des data centers

Les data centers représentaient près de 3% de la consommation mondiale d’électricité en 2024, un chiffre en constante augmentation. Google, engagée dans une démarche de neutralité carbone, cherche à intégrer des sources d’énergie sans carbone dans les réseaux électriques où elle opère. Ce PPA s’inscrit directement dans cette logique, tout en soutenant la transition énergétique de TotalEnergies.

TotalEnergies accélère son développement aux États-Unis

Un portefeuille en forte expansion

TotalEnergies renforce sa présence sur le marché américain avec un portefeuille de 10 GW de projets solaires, éoliens et de stockage par batteries. Parmi ceux-ci :

1 GW est situé sur le marché PJM (nord-est des États-Unis).

est situé sur le marché (nord-est des États-Unis). 4 GW sont en développement sur le marché ERCOT (Texas).

Ce partenariat avec Google illustre la capacité de TotalEnergies à proposer des solutions énergétiques sur mesure pour les acteurs technologiques, un secteur en pleine croissance et particulièrement gourmand en électricité.

Une synergie entre transition énergétique et innovation

Pour Google, ce contrat permet de sécuriser un approvisionnement durable pour ses infrastructures critiques, tout en réduisant son empreinte carbone. Pour TotalEnergies, il confirme sa position de fournisseur majeur d’électricité renouvelable pour les grands consommateurs industriels et technologiques.

Un engagement commun pour la décarbonation

Google : vers une alimentation 100% sans carbone

Google a fait de la neutralité carbone une priorité. En s’approvisionnant directement auprès de producteurs d’énergies renouvelables comme TotalEnergies, l’entreprise accélère la décarbonation de ses opérations, tout en soutenant le développement de nouvelles capacités vertes.

TotalEnergies : leader des solutions énergétiques intégrées

TotalEnergies démontre avec ce contrat sa capacité à combiner production renouvelable et flexibilité, grâce à des projets hybrides (solaire + stockage). Cette approche répond aux besoins spécifiques des data centers, qui nécessitent une alimentation stable, décarbonée et compétitive.

FAQ

1. Quel est l’objet du partenariat entre TotalEnergies et Google ? TotalEnergies fournira 1,5 TWh d’électricité solaire à Google pendant 15 ans, issue de la centrale de Montpelier (Ohio), pour alimenter ses data centers locaux.

2. Où est située la centrale solaire de Montpelier ? La centrale est située dans l’Ohio, aux États-Unis, et est raccordée au réseau PJM, le plus grand réseau électrique du pays.

3. Pourquoi ce PPA est-il important pour Google ? Ce contrat permet à Google de décarboner ses data centers en s’approvisionnant en électricité 100% renouvelable, conformément à ses engagements climatiques.

4. Quelle est la capacité totale des projets de TotalEnergies aux États-Unis ? TotalEnergies développe 10 GW de projets solaires, éoliens et de stockage aux États-Unis, dont 1 GW sur le marché PJM et 4 GW au Texas (ERCOT).

5. Quel est l’enjeu des data centers en matière d’énergie ? Les data centers représentaient 3% de la demande mondiale d’électricité en 2024, avec une croissance continue. Leur alimentation en énergie verte est un levier clé pour réduire leur impact environnemental.

6. Quels sont les avantages pour TotalEnergies ? Ce partenariat renforce la position de TotalEnergies comme fournisseur d’électricité renouvelable pour les grands consommateurs industriels et technologiques, tout en accélérant son développement aux États-Unis.

7. Comment ce PPA s’inscrit-il dans la stratégie de TotalEnergies ? Il illustre la volonté de TotalEnergies de proposer des solutions énergétiques sur mesure pour les acteurs nécessitant une électricité décarbonée, stable et compétitive.