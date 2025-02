Le groupe enregistre un bénéfice net ajusté de 18,3 milliards de dollars en 2024, soutenu par les performances du GNL et de l'intégration multi-énergies. TotalEnergies a confirmé son rôle clé dans le paysage énergétique mondial avec des résultats impressionnants pour l’année 2024. Le groupe annonce un bénéfice net ajusté de 18,3 milliards de dollars et un cash-flow opérationnel atteignant 29,9 milliards, malgré un environnement économique plus complexe marqué par des baisses des prix du gaz et du pétrole. Ces résultats sont le fruit de sa diversification stratégique et de la solidité de ses divisions, notamment l'Integrated LNG et l'Integrated Power, qui ont bénéficié d’une demande soutenue et de marges élevées. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 4,4 milliards de dollars, soutenu par une hausse de 8 % du cash-flow opérationnel trimestriel, atteignant 7,2 milliards. La production d’hydrocarbures s’est établie à 2,43 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mboe/j), portée notamment par des projets majeurs au Suriname, au Brésil et en Angola. TotalEnergies a également maintenu son objectif d’une croissance à faible intensité carbone, avec une part accrue de gaz naturel liquéfié (GNL) dans son portefeuille, atteignant un cash-flow de 9,6 milliards de dollars pour cette division. Des perspectives solides malgré un contexte incertain L'année 2024 marque un cap pour le groupe grâce à des projets stratégiques et une gestion disciplinée des capitaux. La branche Integrated Power a vu ses performances se maintenir à un niveau élevé, avec une production renouvelable en hausse de 19 % sur un an. TotalEnergies renforce également son engagement envers la transition énergétique, atteignant un ratio d’endettement sous la barre des 10 %, bien en deçà des standards du secteur. Le Conseil d’administration a proposé un dividende exceptionnel de 1 dollar par action pour 2023, tout en annonçant un programme de rachats d’actions pour 2024. Le groupe reste optimiste pour 2025, prévoyant une augmentation de 3 % de sa production grâce à la montée en puissance de ses actifs gaziers en Côte d’Ivoire et au Qatar. Dans un contexte de transition énergétique mondiale, TotalEnergies continue de démontrer sa capacité à tirer parti d’un mix énergétique diversifié, tout en assurant une croissance durable et une rentabilité accrue. Graphique de Totalenergies (intervalle H1) Source : xStation5

