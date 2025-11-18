Points clés Plainte pénale : Une ONG accuse TotalEnergies de complicité de crimes de guerre , torture et disparitions forcées au Mozambique, liée à des exactions présumées commises par des soldats gouvernementaux en 2021.

Une plainte pour complicité de crimes de guerre Une organisation européenne de défense des droits humains, le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR), a déposé mardi une plainte pénale auprès du Parquet national antiterroriste (PNAT). Elle accuse TotalEnergies d’être complice de crimes de guerre, torture et disparitions forcées présumément perpétrés par des soldats mozambicains sur le site du projet Mozambique LNG entre juillet et septembre 2021. Selon l’ECCHR, TotalEnergies aurait financé les salaires des soldats dans le cadre d’un dispositif de sécurité convenu avec les autorités mozambicaines. Ces soldats sont soupçonnés d’avoir commis des actes de torture sur le site après son évacuation par le groupe, suite à une attaque meurtrière de militants islamistes en mars 2021. « Les entreprises et leurs dirigeants ne sont pas des acteurs neutres dans les zones de conflit : s’ils facilitent ou alimentent des crimes, ils peuvent être complices et doivent répondre de leurs actes », souligne l’ONG dans son communiqué. TotalEnergies n’a pas réagi dans l’immédiat à cette plainte. En 2023, le groupe avait démenti toute connaissance d’allégations de torture, précisant que ses employés avaient quitté le site en avril 2021 et n’y étaient pas retournés avant novembre 2021, soit après la période incriminée. Un projet gazier controversé et sous surveillance judiciaire Le projet Mozambique LNG, d’un montant de 20 milliards de dollars, avait été interrompu en 2021 après une attaque islamiste ayant fait des dizaines de morts. TotalEnergies et ses partenaires ont récemment levé la clause de force majeure, marquant la reprise des activités. Le groupe prépare désormais la relance du projet en « mode confinement » : l’accès au site sera restreint aux voies aérienne et maritime pour des raisons de sécurité, avec une mise en service prévue en 2029. Parallèlement, TotalEnergies reste sous le coup d’une enquête française pour omission de porter assistance à des personnes en danger lors de l’attaque et de l’évacuation de 2021. Aucune charge n’a encore été retenue, et l’entreprise conteste toute responsabilité. Le gouvernement mozambicain a ouvert une enquête sur ces allégations, mais aucune conclusion n’a été rendue publique à ce stade. Enjeux juridiques et éthiques La plainte, déposée auprès du PNAT – compétent pour les crimes nationaux et internationaux –, pourrait ouvrir une nouvelle phase judiciaire pour TotalEnergies. Le parquet n’a pas encore réagi. Cette affaire soulève des questions sur la responsabilité des multinationales opérant dans des zones de conflit, notamment lorsqu’elles collaborent avec des forces de sécurité locales. Pour l’ECCHR, cette plainte vise à établir que les entreprises ne peuvent se soustraire à leur devoir de vigilance, surtout lorsque leurs activités sont liées à des violations graves des droits humains.

