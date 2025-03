Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (31.03.2025)

La semaine à venir est très attendue par les investisseurs. La volatilité liée aux réajustements de portefeuilles entre deux trimestres coïncidera avec l’annonce de nouveaux droits de douane visant la majorité des partenaires commerciaux des États-Unis, ainsi qu’avec l’entrée en vigueur des tarifs sur les automobiles annoncés cette semaine. Par ailleurs, nous aurons accès à des données clés sur le marché du travail américain, notamment les rapports NFP et ADP, ainsi que les indices PMI et ISM pour le mois de mars. Dans ce contexte, les instruments liés à l’économie américaine, tels que les indices boursiers et les paires de devises, pourraient susciter un intérêt particulier. C’est pourquoi nous recommandons de suivre de près l’indice US500, la paire EUR/USD et l’or (GOLD). EUR/USD L’annonce d’une liste élargie de droits de douane sur les importations américaines en provenance de nombreux partenaires commerciaux pourrait marquer l’aboutissement de la politique tarifaire de Trump. D’un côté, une fois cette annonce passée, les marchés pourraient ressentir un soulagement. Cependant, en cas de mauvaises surprises, d’importants mouvements correctifs ne sont pas à exclure. Une volatilité accrue est à prévoir sur toutes les grandes paires de devises impliquant le dollar et en particulier sur l’EURUSD. De plus, cette annonce coïncidera avec l’entrée en vigueur des tarifs sur les véhicules et pièces détachées annoncés le 26 mars. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile US500 Les facteurs mentionnés plus haut n’affecteront pas seulement le marché des changes, mais aussi celui des actions. La montée du protectionnisme aux États-Unis aura un impact direct sur les entreprises opérant à l’international, notamment celles présentes dans les indices US100 et US500. Au-delà de la question des droits de douane, les marchés seront également influencés par un flux important de données macroéconomiques. Le 2 avril, le rapport ADP sera publié, précédé la veille par les indices PMI et ISM du secteur manufacturier américain. Le 3 avril, les indices ISM et PMI des services seront dévoilés, et enfin, le 4 avril, ce sera au tour du très attendu rapport NFP. Avec cette avalanche d’indicateurs, l’US500 pourrait offrir de nombreuses opportunités d’investissement. GOLD Dans un climat de tensions géopolitiques et commerciales croissantes, l’or a bénéficié d’un fort engouement au premier trimestre de l’année, enregistrant une hausse de plus de 17% en seulement trois mois. La nouvelle vague de droits de douane pourrait alimenter davantage ces tensions et impacter les relations internationales des États-Unis. Toutefois, il est également possible que l’annonce du 2 avril marque le sommet de la politique tarifaire de Trump, laissant place à une phase de négociations visant à améliorer les conditions des échanges commerciaux. Quel que soit le scénario qui se dessine, une chose est certaine : nous nous apprêtons à vivre une semaine riche en mouvements et en volatilité.

