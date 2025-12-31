Points clés Trump Media & Technology Group (DJT) distribuera un jeton numérique par action détenue à ses actionnaires.

distribuera un par action détenue à ses actionnaires. Ce projet, mené en partenariat avec Crypto.com , vise à renforcer l’engagement des investisseurs.

, vise à renforcer l’engagement des investisseurs. Le titre DJT gagnait plus de 3% en prémarché mercredi, suite à cette annonce.

gagnait en prémarché mercredi, suite à cette annonce. Les détails sur la distribution seront précisés au cours de l’année 2026.

Une initiative pour fidéliser les actionnaires Un jeton numérique par action DJT a annoncé que chaque actionnaire éligible recevra un jeton numérique pour chaque action DJT détenue intégralement. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie visant à moderniser l’engagement actionnarial et à explorer les opportunités offertes par les actifs numériques. Un partenariat avec Crypto.com La distribution sera réalisée en collaboration avec Crypto.com, une plateforme majeure dans l’écosystème des cryptomonnaies. Bien que les modalités exactes n’aient pas encore été dévoilées, DJT promet des précisions dès le début de l’année 2026. Une réaction immédiate du marché Une hausse du titre en prémarché L’annonce a eu un impact positif sur le cours de l’action DJT, qui progressait de plus de 3% lors des échanges prémarché. Cette dynamique reflète l’intérêt des investisseurs pour les initiatives liant médias traditionnels et technologies blockchain. Un projet encore en développement Pour l’instant, DJT n’a pas communiqué de détails sur l’utilité ou la valorisation de ces jetons. Les actionnaires devront attendre 2026 pour en savoir plus sur les conditions de distribution et les avantages associés. FAQ Qui est éligible pour recevoir ces jetons ? Tous les actionnaires détenteurs d’actions DJT à une date qui sera précisée ultérieurement. Quand la distribution aura-t-elle lieu ? Les informations complémentaires seront communiquées au cours de l’année 2026. Quel est l’impact de cette annonce sur le cours de l’action ? Le titre DJT a réagi positivement, avec une hausse de plus de 3% en prémarché. Quelle est la nature de ces jetons numériques ? DJT n’a pas encore précisé leur utilité, mais ils pourraient servir à renforcer l’écosystème de la société ou offrir des avantages exclusifs aux actionnaires.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."