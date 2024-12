Les discussions autour d’un éventuel rachat d'Ubisoft, le créateur du célèbre jeu "Assassin's Creed", s'intensifient. Selon des sources proches du dossier, les actionnaires principaux d'Ubisoft, notamment la famille Guillemot, cherchent à structurer l’opération de manière à ne pas réduire leur contrôle sur l’entreprise. En pourparlers avec Tencent et d'autres investisseurs, la famille souhaite garder la mainmise sur la société, tout en permettant un financement extérieur pour ce rachat. Un compromis difficile avec Tencent Le géant chinois Tencent, second actionnaire d'Ubisoft avec près de 10% de participation, n’a pas encore pris de décision finale concernant l'augmentation de sa participation dans la société. Selon les sources, Tencent souhaite obtenir un droit de regard plus important sur la stratégie future d'Ubisoft, notamment sur la répartition des flux de trésorerie, ce qui reste un point de friction dans les négociations. Cependant, ces demandes n’ont pas trouvé d’accord avec la famille Guillemot, qui insiste pour maintenir son contrôle sans céder trop de pouvoir décisionnel. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les discussions actuelles révèlent des tensions internes, notamment autour du souhait de Tencent de prévenir une prise de contrôle hostile par d'autres investisseurs. Bien que le groupe chinois préfère attendre que la famille Guillemot accepte un compromis, il pourrait aussi choisir de ne pas augmenter sa part au-delà de ses 10% actuels, jugeant cette participation suffisante pour maintenir une coopération fructueuse dans le secteur des jeux vidéo. Les défis financiers d'Ubisoft Ces négociations interviennent dans un contexte de difficultés financières pour Ubisoft. En septembre, le groupe a vu son action atteindre un niveau historiquement bas, après avoir abaissé ses prévisions financières et repoussé le lancement du jeu "Assassin's Creed Shadows". Cette semaine, Ubisoft a également annoncé la fermeture de plusieurs studios, dont ceux de San Francisco et Osaka, et la réduction de sa production à Sydney, marquant un virage dans sa stratégie. Le groupe fait face à des pressions externes pour explorer de nouvelles options stratégiques, y compris une vente ou un retrait de la cote. Avec la famille Guillemot détentrice de 15% d'Ubisoft et Tencent à la seconde place avec 9%, la pression monte pour rétablir une direction stable et renforcer la position d’Ubisoft sur le marché. Les prochains mois seront cruciaux pour l'entreprise, avec des discussions sur le financement et la gestion de ses actifs stratégiques. La famille Guillemot devra jongler entre consolidation de son pouvoir et les exigences externes pour préserver l’avenir de l’entreprise. Source : Reuters Graphique d’Ubisoft (intervalle D1) Les rumeurs de rachat successives ont permis au cours d’Ubisoft de se maintenir, évoluant toutefois proche de ses plus bas historiques. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."