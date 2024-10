UE : Nouvelle équipe de commissaires

Les problèmes et controverses autour de la nouvelle équipe de la Commission européenne La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté une nouvelle équipe de commissaires, centrée sur la compétitivité de l’Europe. Parmi les points controversés figure la nomination de Raffaele Fitto, membre du gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni, au poste de vice-président. Cette nomination a suscité des critiques de la gauche et du centre au Parlement européen, qui s’inquiètent du rôle central que l’Italie pourrait jouer dans cette nouvelle commission. Un autre sujet délicat est l'absence de parité hommes-femmes dans cette équipe, malgré les promesses de von der Leyen. Sur les 27 commissaires, seuls 40 % sont des femmes. Ursula von der Leyen a reconnu qu'il restait "encore du travail à accomplir" sur ce plan. En outre, les tensions internes à la Commission ont éclaté avec la démission de Thierry Breton, ancien commissaire influent, suite à des relations tendues avec la présidente. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Enfin, la nomination de certains commissaires, comme le Hongrois Olivér Várhelyi, est également contestée. Certains députés européens le jugent trop proche du Premier ministre nationaliste Viktor Orbán, ce qui pourrait compliquer l’approbation de la nouvelle équipe lors des auditions parlementaires à venir. Les priorités de la nouvelle Commission européenne Ursula von der Leyen a mis l'accent sur une économie européenne "compétitive, circulaire et décarbonée", en ligne avec le rapport récent de Mario Draghi sur les défis économiques de l'UE. Elle a défini trois priorités pour les cinq prochaines années : prospérité, sécurité, et démocratie. L’objectif est de renforcer l'économie de l'UE dans un contexte géopolitique complexe marqué par la guerre en Ukraine, la concurrence avec la Chine, et l'incertitude des élections présidentielles américaines. L’équipe de von der Leyen comprend plusieurs figures clés pour ces défis. Par exemple, Teresa Ribera, ministre espagnole spécialiste du climat, devient vice-présidente avec un portefeuille dédié à la Transition écologique. Le Lituanien Andrius Kubilius est nommé commissaire à la Défense et à l’Espace, un nouveau poste créé en réponse aux tensions avec la Russie. Cependant, cette réorientation vers les questions économiques inquiète les ONG et la gauche, qui craignent un affaiblissement des ambitions climatiques du mandat précédent. Ursula von der Leyen a assuré que l’Europe continuerait à lutter contre le réchauffement climatique, mais dans un cadre qui intègre aussi la compétitivité économique.

