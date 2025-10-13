Une France au bord de la rupture
Le maintien de Sébastien Lecornu à Matignon, à la tête d’un gouvernement élargi à six anciens membres des Républicains et à huit personnalités issues de la haute fonction publique, ne dissipe en rien le sentiment d’instabilité qui mine la vie politique française. À peine formé, ce gouvernement Lecornu II se trouve déjà sous la double menace d’une censure : La France insoumise et le Rassemblement national ont chacun déposé une motion, et le Parti socialiste envisage d’en présenter une troisième à l’issue de la présentation du budget de l’État et de la Sécurité sociale, mardi.
Le Conseil des ministres inaugural, prévu à 10 heures demain, marquera le véritable baptême du feu d’un exécutif placé sous haute tension. Le projet de loi de finances (PLF) et celui de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) doivent y être présentés avant leur dépôt à l’Assemblée nationale. Faute de temps, le texte sera identique à celui transmis le 2 octobre au Haut Conseil des finances publiques : un budget de continuité, sans réelle marge de manœuvre, qui traduit à la fois la contrainte politique et la pression des marchés.
Officiellement, le gouvernement maintient l’objectif de ramener le déficit public sous les 5 % du PIB en 2026, tout en confirmant la cible européenne de 3 % à l’horizon 2029. Mais cette trajectoire se durcit : la croissance a été révisée à 1 %, et chaque dixième de déficit supplémentaire accroît un endettement déjà supérieur à 114 % du PIB. Dans le contexte actuel, où les taux des obligations d’État françaises (OAT) se maintiennent à 3,470 % et le spread avec le Bund allemand à 0,844 point, le moindre faux pas budgétaire pourrait raviver les tensions sur la dette souveraine.
Le budget Lecornu s’inscrit sous le signe de la sobriété contrainte. Six milliards d’euros d’économies sont attendus sur les dépenses de fonctionnement de l’État et sur les transferts sociaux. Le Premier ministre renonce toutefois à certaines mesures controversées comme la suppression de deux jours fériés, imaginée par François Bayrou, mais maintient la logique de réduction du train de vie public.
Sur le plan fiscal, Sébastien Lecornu a écarté la « taxe Zucman » réclamée par la gauche, préférant une « taxe sur le patrimoine financier » des holdings familiales, susceptible de rapporter jusqu’à 1,5 milliard d’euros. Il maintient par ailleurs la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) et prévoit une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), pour un coût estimé à 1,1 milliard. À cela s’ajoutent des ajustements ciblés : un allègement de l’impôt sur le revenu pour les couples modestes et un abattement forfaitaire révisé pour les retraités les plus aisés.
Sur le volet social, le Premier ministre ouvre la porte à une suspension partielle de la réforme des retraites, revendication portée par le PS, mais maintient la volonté de réduire la dépense de santé, notamment par le doublement des franchises médicales et la limitation des arrêts de travail. L’« année blanche » prévue pour le gel des salaires des fonctionnaires et des prestations sociales serait reconduite, tandis qu’une revalorisation ciblée des retraites des femmes est envisagée.
Cet ensemble hétérogène illustre la logique défensive d’un pouvoir en sursis. En combinant rigueur budgétaire, concessions fiscales et prudence sociale, le gouvernement espère contenir la défiance des marchés sans provoquer celle de la rue. Mais il ne s’agit plus d’une politique économique : c’est une stratégie de survie.
Car la crise française n’est plus seulement budgétaire, elle est systémique. La majorité présidentielle, élargie artificiellement à des alliés précaires, peine à masquer la désagrégation d’un centre de gravité politique. Les motions de censure qui s’annoncent pourraient ouvrir la voie à une dissolution de l’Assemblée nationale dans les prochaines semaines, acte à la fois risqué mais semblant de plus en plus inévitable pour restaurer une légitimité défaillante.
Entre instabilité politique, fragilité financière et lassitude démocratique, la France avance au bord du vide. « Trop grande pour tomber », elle doit pourtant démontrer qu’elle reste capable de gouverner, de réformer et de convaincre. À défaut, elle risque de ne plus être qu’une démocratie suspendue à la patience des marchés et à la lassitude de ses citoyens.
Tant que la politique se résumera à gérer la crise plutôt qu’à en sortir, la République restera au bord de la rupture.
Matéis Mouflet, Analyste de Marchés, XTB
Résumé quotidien : Powell relance les marchés ! 📈 Hausse de l'EURUSD
L'EURUSD en hausse après le discours de Powell ! 💶📈
OUVERTURE US : Wall Street poursuit sa baisse.
Le pétrole brut WTI chute de plus de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis mai
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."