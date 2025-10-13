Les exportations chinoises connaissent leur plus forte croissance depuis le début de la guerre commerciale avec les États-Unis.

Points clés Les exportations chinoises de terres rares ont diminué de 31 % en glissement mensuel en septembre, atteignant leur plus bas niveau depuis février dans un contexte de contrôle plus strict des exportations.

Les exportations chinoises ont augmenté de 8,3 % en glissement annuel (la plus forte hausse en six mois) et les importations ont progressé de 7,4 % en glissement annuel (la plus forte hausse en 17 mois).

Les importations mensuelles record de minerai de fer et de soja soulignent la résilience de la demande.

L'excédent commercial s'est établi à 90,5 milliards de dollars, légèrement en deçà des attentes en raison de la très forte croissance des importations.

Plus tôt dans la journée, nous avons reçu les données du commerce chinois pour le mois de septembre, qui se sont révélées bien meilleures que prévu. Les exportations ont augmenté de 8,3 % en glissement annuel pour atteindre 328,6 milliards de dollars (leur plus haut niveau en six mois), tandis que les importations ont progressé de 7,4 % en glissement annuel (leur plus forte hausse en 17 mois). L'excédent du trade s'est creusé pour atteindre 90,45 milliards de dollars. La composition des exportations est essentielle pour les investisseurs. Les expéditions vers les États-Unis ont diminué de 27% en glissement annuel, mais cette baisse a été largement compensée par une croissance à deux chiffres vers l'Union européenne (environ 14%), l'ASEAN (environ 15 à 16 %), l'Afrique (environ 56 %) et d'autres marchés non américains (14,8 % dans l'ensemble). Cette diversification a permis à la Chine de maintenir un taux de croissance du PIB proche de 5 %, malgré les hausses tarifaires antérieures. Les exportations vers les États-Unis ont fortement diminué depuis le début de la guerre commerciale en avril, tandis que d'autres régions ont compensé ce déclin. Les importations des États-Unis vers la Chine sont toutefois restées relativement stables.

Au cours de la semaine dernière, le risque politique a fortement augmenté. Pékin a étendu les contrôles à l'exportation sur les terres rares et les aimants, domaines dans lesquels elle détient un quasi-monopole. Cette décision a suscité un mécontentement très vif de la part de l'administration américaine. Trump a menacé de rétablir des droits de douane de 100% et d'introduire des restrictions supplémentaires à l'exportation de logiciels. En conséquence, les contrats à terme chinois ont chuté de près de 6% à la fin de la séance de vendredi. Les investisseurs ont commencé à craindre une nouvelle escalade et de nouvelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans des secteurs tels que l'automobile, les véhicules électriques, les batteries, l'aérospatiale et les énergies renouvelables.

Une légère désescalade s'est produite au cours du week-end après une publication de Donald Trump assurant que les États-Unis et la Chine parviendraient à un accord, soulignant que la guerre commerciale ne profitait à aucune des deux parties. Les marchés espèrent toujours une éventuelle rencontre entre Xi et Trump lors de l'APEC à la fin du mois, même si l'éventail des résultats possibles s'est élargi. À court terme, l'augmentation des exportations vers les marchés non américains, la constitution de stocks de matières premières (acier, charbon, soja d'Amérique du Sud) et le réacheminement du trade via des plateformes telles que le Vietnam atténuent l'impact des tensions, mais le triplement des droits de douane américains constituerait un choc déflationniste majeur pour le secteur des exportations chinoises et un coup dur pour les marchés mondiaux à risque.

Les indices chinois affichent aujourd'hui un fort rebond, en hausse d'environ 3,50 à 4,00 %. L'indice CHN.cash gagne 3,75 % à 9 175 points. Malgré l'amélioration du sentiment du marché, les indices restent inférieurs de plus de 2,25 % aux niveaux d'ouverture de vendredi.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."