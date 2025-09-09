Une révision annuelle de l'emploi incitera-t-elle la Fed à réduire ses taux de 50 points de base ?

Quelques jours seulement après la publication du rapport sur l'emploi non agricole (NFP) du mois d'août, le Bureau of Labor Statistics (BLS) s'apprête à publier sa révision annuelle de la croissance de l'emploi pour la période allant d'avril 2024 à mars 2025. Cette révision ne couvrira que deux mois de la présidence de Donald Trump. Le rapport pourrait renforcer les anticipations d'une baisse des taux, certains évoquant même la possibilité d'une réduction de 50 points de base (pb). Les premières prévisions des économistes laissent entrevoir l'une des plus fortes baisses de l'emploi par rapport aux estimations initiales, même si celle-ci devrait être moins importante que l'année dernière.

Mécanisme et ampleur de la révision attendue

La révision annuelle du NFP est un processus standard dans le cadre duquel le BLS valide ses estimations mensuelles à l'aide de données plus complètes issues du Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW), qui est dérivé des registres de l'assurance chômage et couvre plus de 95 % de tous les emplois. Ce processus permet d'inclure des données plus précises sur les créations et les fermetures d'entreprises, qui ne sont pas disponibles lors de la première publication des rapports mensuels.

Les économistes prévoient une révision à la baisse significative de l'emploi pour la période d'avril 2024 à mars 2025. Selon un rapport de Bloomberg Intelligence, les attentes du marché varient entre environ 500 000 et 800 000 emplois, bien que certaines prévisions suggèrent même une révision à la baisse de 1 million d'emplois. Bloomberg Economics suggère une correction légèrement moins importante.

Prévisions du marché :

Bloomberg Economics : -555 000 emplois (fourchette de -475 000 à -714 000)

-555 000 emplois (fourchette de -475 000 à -714 000) Wells Fargo : -475 000 à -790 000 emplois

-475 000 à -790 000 emplois Nomura Securities : -600 000 à -900 000 emplois

Bank of America et Royal Bank of Canada : jusqu'à -1 million d'emplois

Une analyse de Bloomberg Economics indique que le premier trimestre 2025 a connu une amélioration, avec une réduction des fermetures d'entreprises et une augmentation des créations d'entreprises. Cela explique les prévisions à la baisse plus modérées par rapport à certains chiffres consensuels du marché.

Qu'est-ce qui explique la révision des chiffres de l'emploi ?

Raisons de la révision : La principale raison de la correction prévue est le modèle « naissance-mort » du BLS, qui a probablement surestimé le nombre d'emplois créés par les nouvelles entreprises. Les indicateurs à haute fréquence suggèrent que le taux de création de nouvelles entreprises a atteint son point le plus bas au deuxième trimestre 2024 avant de s'améliorer au premier trimestre 2025.

Amélioration au premier trimestre 2025 : un élément clé à retenir est que les données du premier trimestre 2025 pourraient montrer une stabilisation du marché du travail. Bloomberg Economics prévoit que la croissance de l'emploi QCEW au premier trimestre 2025 (par rapport au quatrième trimestre 2024) ne sera pas significativement plus lente que celle indiquée par l'enquête CES, ce qui explique leur prévision de révision plus modérée par rapport au consensus du marché.

Implications historiques : après révision, l'emploi en octobre 2024 pourrait avoir en réalité diminué de 3 000 postes, ce qui, rétrospectivement, justifierait la décision de la Fed de réduire ses taux de 50 points de base en septembre 2024.

Une répétition de 2024 ?

En août 2024, le BLS a publié une révision indiquant que l'économie avait créé 818 000 emplois de moins que prévu initialement pour la période d'avril 2023 à mars 2024.

La révision finale, publiée en février 2025, a été ramenée à 598 000 emplois. En réponse à cette révision et à d'autres données indiquant un affaiblissement du marché du travail, la Fed a opté pour une baisse des taux de 50 points de base en septembre 2024. Il est toutefois important de noter que la révision de l'époque n'avait pas suscité de craintes importantes de récession, car une révision à la baisse de plus d'un million d'emplois avait été anticipée.

Prévisions actuelles du marché concernant une baisse des taux

À la suite d'un rapport NFP faible pour août 2025, qui n'a montré qu'une augmentation de 22 000 emplois, bien en deçà des prévisions déjà modestes de 75 000, les marchés anticipent pleinement une baisse des taux lors de la réunion de la Fed la semaine prochaine. Le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,3 %.

Le marché anticipe actuellement non seulement une baisse complète de 25 points de base le 17 septembre, mais aussi une probabilité de 13 % d'une baisse de 50 points de base. Une autre baisse complète est attendue en octobre, et une troisième est presque entièrement anticipée pour décembre. Standard Chartered prévoit qu'une révision négative importante des chiffres de l'emploi non agricole pourrait faire pencher la balance vers une baisse plus importante de 50 points de base.

Secteurs les plus touchés par la révision

Sur la base des prévisions des analystes et du précédent de 2024, les révisions négatives les plus importantes sont attendues dans les services professionnels et commerciaux, où la révision de l'année dernière a atteint près de 360 000 emplois. Le deuxième secteur clé est celui des loisirs et de l'hôtellerie, qui a connu une révision de 150 000 emplois l'année dernière. En revanche, des révisions positives sont attendues dans l'enseignement privé, la santé et même l'emploi public.

Qu'en est-il des marchés ?

Une révision négative significative des chiffres de l'emploi non agricole renforcerait le discours sur l'affaiblissement du marché du travail. Cependant, l'analyse de Bloomberg Economics suggère une vision plus modérée. Si les données confirment une amélioration au premier trimestre 2025, la Fed pourrait interpréter la situation comme un ralentissement temporaire qui touche à sa fin. D'autre part, les dernières données des mois récents ont déjà été révisées à la baisse de manière significative, et nous avons connu une baisse de l'emploi en juin.

Pour les marchés, une révision très marquée, plus importante que celle de l'année dernière, pourrait se traduire par un affaiblissement net du dollar, une baisse des rendements et une hausse continue des prix de l'or. La réaction du marché boursier n'est pas aussi claire : si une baisse de l'emploi entraînerait des baisses de taux, ce qui est favorable aux actions, les signes de récession ne sont pas aussi positifs pour le marché.

Gold has reached historical highs due to rising expectations for cuts. Source: xStation5

Contexte politique et crédibilité des données

Cette révision comporte également une dimension politique. Le président Trump a déjà remis en question la crédibilité des données du BLS et, en août 2025, il a démis de ses fonctions la commissaire du BLS, Erika McEntarfer, à la suite de la publication de données peu encourageantes pour le mois de juillet. M. Trump a accusé le BLS d'avoir « falsifié » les données, bien que les économistes soulignent que les révisions font partie intégrante du processus de raffinement des données économiques.